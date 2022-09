Après l’échec de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan repéré à San Francisco; dit “Je ne fais que me promener” alors qu’il tombe sur un ventilateur

L’échec de Laal Singh Chaddha a durement touché Aamir Khan. La superstar aurait été en état de choc après l’échec lamentable du film au box-office. Et depuis que le film a échoué au box-office, il y a eu de forts rapports selon lesquels Aamir Khan prendrait une pause du film pendant au moins deux mois et se rendrait aux États-Unis. Alors que maintenant la superstar a été repérée par un fan à San Francisco en train de se promener, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faisait ici, il lui a répondu en disant qu’il faisait juste un tour. En effet, Aamir Khan se détend et c’était une pause bien méritée pour la superstar.

Le film d’Aamir Khan, Laal Singh, a échoué au box-office principalement en raison de la tendance au boycott. L’échec du film de la superstar a été un choc pour tout le monde dans le chanteur et a laissé travailler que si ses films ne fonctionnent pas, alors qu’adviendra-t-il de leurs films, tandis qu’Aamir Khan aurait blessé les sentiments hindous dans son film comme PK et plus encore. Le commentaire de la superstar sur l’Inde étant un pays intolérant est également devenu viral une fois de plus et il a été critiqué pour la même chose. Aamir Khan a même abordé la négativité et le boycott autour de son film et a seulement insisté pour que les fans ne boycottent pas son film et s’est même excusé s’il avait blessé quelqu’un. Certains rapports suggèrent également que le film Mogul d’Aamir Kahn a été arrêté indéfiniment car les réalisateurs ne veulent pas risquer leur argent sur lui.

Alors que la principale dame du film, Kareena Kapoor Khan, a également insisté pour que les fans ne boycottent pas le film, car plus de 250 travailleurs sont impliqués dans ce film. Les internautes ont également été très contrariés par l’attitude de Bebo avec sa déclaration selon laquelle elle a dit qu’elle leur avait déjà demandé de regarder vos films et que cela a donc également affecté le film.