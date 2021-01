PARIS (AP) – Après des relations de plus en plus tendues entre les États-Unis et la France sous Donald Trump, le président Joe Biden et le président français Emmanuel Macron ont convenu dimanche de travailler en étroite collaboration pour lutter contre la pandémie de coronavirus et le changement climatique.

Leur première conversation depuis l’inauguration de Biden visait à rétablir les liens effilochés entre les alliés historiques. Biden «a souligné son engagement à renforcer les relations transatlantiques» via l’OTAN et l’UE. Macron a promis sa «détermination à travailler aux côtés des États-Unis»

Après quatre ans de «l’Amérique d’abord» sous Trump, le nouveau président américain et dirigeant français est d’accord sur l’importance de la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique et le COVID-19 et dans les négociations avec l’Iran.

Mais le bureau de Macron a déclaré que les deux hommes ne craindraient pas les questions épineuses. La France fait notamment pression pour des taxes globalement cohérentes sur les puissances technologiques américaines telles que Google ou Amazon, ce qui a conduit à un différend commercial en cours avec Washington sous Trump. Et les États-Unis et l’UE imposent des tarifs préférentiels sur les subventions aux avionneurs Boeing et Airbus basé en France.

Macron a souligné l’importance de travailler conjointement au sein de l’Organisation mondiale de la santé – que Trump a abandonnée – pour aider à assurer la distribution de vaccins aux pays pauvres.

Selon un communiqué de la Maison Blanche, Biden a accepté de travailler avec la France sur la Chine, le Moyen-Orient, la Russie et la région du Sahel en Afrique, où la France mène une opération militaire internationale contre les extrémistes islamiques.

Malgré des opinions politiques radicalement différentes, Macron et Trump ont développé dès le début une relation étonnamment amicale – y compris une réception adorable à la Maison Blanche pour le dirigeant français et un dîner intime à la Tour Eiffel pour les deux premiers couples – qui s’est ensuite détériorée au milieu des politiques de plus en plus mercurielles et protectionnistes de Trump.