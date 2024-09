Après l’échec de la première motion de censure, Poilievre est de retour avec une autre

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déposé jeudi une motion de censure à la Chambre des communes, moins de 24 heures après l’échec de la dernière.

Cette dernière tentative visant à renverser le gouvernement est également vouée à l’échec, étant donné que le NPD et le Bloc québécois ont déjà convenu de se tenir aux côtés des libéraux – du moins pour le moment.

Le Bloc a donné aux libéraux jusqu’au 29 octobre pour bonifier les retraites et protéger les secteurs agricoles soumis à la gestion de l’offre, comme les produits laitiers, les œufs et la volaille, contre de futurs accords commerciaux. Le chef du Bloc Yves-François Blanchet a déclaré que si le gouvernement fédéral ne répond pas à ses demandes, il fera pression pour des élections anticipées.

Après avoir mis fin à l’accord de subsides et de confiance qu’il avait conclu avec les libéraux, le NPD s’est montré timide quant à la durée pendant laquelle il serait prêt à soutenir le gouvernement ; les représentants des partis ont seulement déclaré qu’ils évalueraient ces votes « au cas par cas ».

La nouvelle motion de Poilievre appelle les députés à déclencher des élections fédérales parce que les prix des maisons et les taux de criminalité sont en hausse, entre autres échecs perçus.

« La Chambre a perdu confiance dans le gouvernement et offre aux Canadiens la possibilité de supprimer l’impôt, de construire des maisons, de redresser le budget et de mettre fin au crime », peut-on lire dans la motion, reprenant certains des slogans préférés de Poilievre.

« Qui pourrait être contre ça ? » Poilievre a posé une question lors de la période des questions concernant sa motion.

Poilievre n’était pas lui-même aux Communes ce matin pour déposer le document. Il a laissé le député Luc Berthold, leader adjoint de l’opposition à la Chambre, prendre les devants – peut-être un signe que le parti ne s’attend pas à ce que la motion aboutisse.

« Qui est contre cette motion? Les Canadiens », a déclaré la leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould.

« Si les Canadiens sont contre toutes ces choses, si tel est le cas, pourquoi ne les laisse-t-elle pas décider maintenant d’opter pour une taxe sur le carbone? » » dit Poilievre en retour.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a qualifié de « un peu triste » la décision des conservateurs de déposer une autre motion de censure si peu de temps après avoir perdu la dernière. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Le mouvement montre le « désespoir », dit Gould

Gould a déclaré qu’il était « un peu triste » que Poilievre relance une motion similaire à celle qui a été rejetée hier.

« Je pense que cela montre son désespoir », a-t-elle déclaré.

Si cette motion échoue comme prévu, les conservateurs auront au moins trois autres occasions de déposer des motions de censure avant Noël pour tenter de faire tomber les libéraux et d’envoyer les Canadiens aux urnes.

Il pourrait y avoir d’autres chances de renverser les libéraux lors des prochains votes sur des questions liées aux dépenses, qui sont généralement considérés comme des votes de confiance.

Dans le cadre du système de démocratie parlementaire de Westminster au Canada, le premier ministre et son gouvernement doivent jouir de la confiance d’une majorité de députés pour rester en fonction.

Si le gouvernement libéral veut continuer à remporter ces votes de confiance, le premier ministre Justin Trudeau et son cabinet doivent convaincre au moins un des principaux partis d’opposition de voter en leur faveur.

Cette dernière motion intervient après une journée mouvementée à la Chambre des Communes mercredi, au cours de laquelle les députés ont échangé des piques pointues et se sont livrés à des injures.

Une remarque grossière d’un député conservateur lors de la période des questions à propos de Trudeau a été condamnée mercredi comme étant homophobe.

REGARDER | Trudeau accuse les conservateurs d’avoir fait des « commentaires homophobes » pendant la période des questions : Trudeau accuse les conservateurs de faire des « commentaires homophobes » pendant la période des questions Le président de la Chambre, Greg Fergus, demande au premier ministre Justin Trudeau de retirer sa déclaration selon laquelle les libéraux sont « habitués aux commentaires homophobes désinvoltes de l’autre côté » de la Chambre des communes. Après avoir été interrogé à nouveau par Fergus, Trudeau a déclaré qu’il retirait son utilisation du mot « merde ».

Trudeau a déclaré que le côté libéral était obligé de faire face quotidiennement à un déluge de « conneries » de la part des conservateurs.

Poilievre, à son tour, a été accusé par Trudeau de ne pas se soucier du sort des mères célibataires parce qu’il avait voté contre les programmes sociaux qui pourraient les aider.

À un moment donné, Trudeau a accusé Poilievre de projeter de créer un système de santé à deux vitesses en privatisant les soins, une affirmation que le chef conservateur a qualifiée de « désinformation de la part d’un premier ministre agité et désespéré qui s’accroche au pouvoir ».

Trudeau a déclaré que les « petites performances, les petites comptines et les slogans » de Poilievre devenaient de plus en plus lassants.

S’adressant aux journalistes avant la période des questions jeudi, le ministre de la Santé, Mark Holland, a déclaré que les libéraux étaient frustrés par les partis d’opposition, en particulier les conservateurs, qu’ils « dénigraient » et lançaient « des insultes personnelles à longueur de journée ».

« Ils disent : ‘C’est celui-là que nous prenons. Nous avons votre place. Vous avez terminé.’ Comme quoi? » dit Holland. « Dans quel autre lieu de travail cela serait-il acceptable ? Jetez un œil à leur comportement. »

La députée conservatrice Michelle Rempel Garner a déclaré que Trudeau avait traversé trop de scandales – ses vacances sur « l’île des milliardaires », le scandale WE Charity, l’affaire SNC-Lavalin, l’incident du blackface – et qu’il était temps pour lui de partir.

« L’environnement de la Chambre se détériore rapidement. Nous avons besoin d’élections, nous avons besoin d’élections maintenant », a-t-elle déclaré.