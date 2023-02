Après l’échec de Cirkus, Rohit Shetty partage une cascade de voiture “brute et intense” de la police indienne, dit “phaad denge”

L’année 2022 s’est terminée sur une déception pour Rohit Shetty, alors que son dernier réalisateur, Ranveer Singh-vedette Cirkus a fait faillite au box-office. Présenté comme une autre émeute de rire prometteuse par le réalisateur de la série Golmaal, Cirkus n’a pas été à la hauteur des énormes attentes du public. Ainsi, le film est sorti avec des réponses négatives du public et des critiques.

Rohit est passé à autre chose et se concentre sur ses débuts sur le Web Indian Police Force. Rohit a partagé un aperçu d’une séquence de poursuite intense, dans laquelle une voiture se renverse. Rohit se vante de filmer l’action à son meilleur en déclarant qu’il a tourné cette séquence avec des effets pratiques. Shetty a laissé tomber la vidéo avec la légende, “RETOUR À NOS ANCIENNES AFFAIRES ! Ab aane waale 2 saal Phaad denge. C’est comme ça qu’on renverse une voiture en marche. PAS D’EFFETS VISUELS ! TOUT BRUT ET RÉEL !”

Voici le poste







La police indienne met en vedette Sidharth Malhotra, Shilpa Shetty et Vivek Oberoi dans les rôles principaux. Sidharth a également partagé la bobine sur ses histoires Instagram et a écrit : “@itsrohitshetty n team kill it as usual.”





Indian Police Force marquera les débuts en tant que réalisateur OTT de Rohit. Le mois dernier, Rohit Shetty s’était blessé lors du tournage de sa websérie Indian Police Force à Hyderabad le samedi 7 janvier. Le cinéaste s’est blessé à la main lors du tournage à Ramoji Film City en périphérie de la ville. Il a été admis à l’hôpital Kamineni où les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale mineure. Il est ensuite sorti de l’hôpital.

Selon des sources, Rohit s’est blessé lors du tournage d’une séquence de poursuite en voiture et l’équipe de production l’a immédiatement emmené à l’hôpital. Le tournage de l’ambitieuse émission Web policière est actuellement en cours à Ramoji Film City. Un immense décor aurait été érigé pour l’horaire clé. Le tournage impliquait des séquences de poursuite en voiture et d’autres scènes d’action et de cascades à indice d’octane élevé. Outre la police indienne, Rohit dirigera également Ajay Devgn dans Singham Again.