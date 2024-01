Après l’échange de Pascal Siakam, 6 grandes questions pour les Raptors, Pacers et plus

En ce qui concerne les surprises, ce n’était pas vraiment un choc.

Tout le monde savait que les Raptors de Toronto devaient obtenir quelque chose pour Pascal Siakam avant de passer en agence libre. Tout le monde savait que les Indiana Pacers avaient besoin d’une amélioration de leur puissance et recherchaient des talents. Et c’était un secret de Polichinelle dans les cercles de la ligue que Bruce Brown n’était pas heureux dans l’Indiana, et son contrat était essentiellement structuré cet été pour être un salaire équivalent à exactement ce type d’échange. La seule chose à discuter était les détails.

Néanmoins, de nombreuses questions subsistent à la suite de cet accord, et comme il reste encore beaucoup de temps avant la date limite des échanges du 8 février, cela pourrait donner lieu à de nombreuses activités de suivi.

Dans ce qui finira par être deux échanges, les Raptors et les Pacers ont conclu un accord qui comprend une barre latérale avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Toronto envoyant Siakam en Indiana et recevant Brown et Jordan Nwora des Pacers et Kira Lewis Jr. des Pels. Les Pacers enverront également trois choix de première ronde à Toronto, deux en 2024 (les leurs et un deuxième qui est le moindre parmi ceux de Houston, de l’Utah, d’Oklahoma City ou des Clippers) et un troisième en 2026 (les quatre premiers protégés). en 2026 et 2027, se transformant en deux secondes s’il n’est pas transmis d’ici là). Enfin, l’Indiana recevra un choix de deuxième ronde de la Nouvelle-Orléans qui est le moindre parmi les choix des Pélicans ou des Chicago Bulls ; à l’heure actuelle, ce serait le choix de la Nouvelle-Orléans au 51e rang, même s’il pourrait vraisemblablement s’améliorer au milieu des années 40.

Quelques tâches administratives supplémentaires : la Nouvelle-Orléans bénéficiera d’une exception commerciale de 5,72 millions de dollars pour Lewis et les Raptors d’une exception de 10,17 millions de dollars pour Siakam. Ils ont un an pour les utiliser. L’Indiana a dû renoncer à James Johnson et les Raptors ont dû se séparer de Christian Koloko pour conclure les accords, mais les Pacers comptent désormais 13 joueurs et pourraient facilement re-signer Johnson. La Nouvelle-Orléans a dû envoyer 110 000 $ à l’Indiana, le minimum requis pour un échange. Les Raptors ont utilisé l’essentiel de leur exception Precious Achiuwa lors d’un échange précédent avec les Knicks de New York pour accueillir Nwora et générer la plus grande exception dans cet accord.

Passons maintenant à certaines des grandes questions en suspens à la suite de cet accord, qui a des chances d’être le plus important de cette saison commerciale en termes de changement d’équipe pour un joueur de marque :

Les Raptors tankent-ils ?

Les Raptors (16-25) sont entrés mercredi à égalité avec les Grizzlies de Memphis pour le sixième pire bilan de la ligue, ce qui crée un très bien situation intéressante pour Toronto car il doit un choix protégé parmi les six premiers à San Antonio suite à l’échange de Jakob Poeltl. Atterrir avec le sixième pire bilan ne garantit pas qu’ils conservent le choix ; en fait, ils n’y parviendraient que dans un peu moins de 50 % des scénarios. De plus, le repêchage de 2025 est considéré comme beaucoup plus fort que l’édition de 2024, il est donc possible que les Raptors préfèrent choisir en 2025 même s’ils se retrouvent dans une pire situation.

De plus, tanker cette année n’est pas une mince affaire. Comme je l’ai noté plus tôt cette semaine, obtenir un pire bilan que celui de n’importe lequel des Forlorn Five demandera de sérieux efforts, donc le sixième pire est probablement le « meilleur » que Toronto puisse faire. De plus, même terminer en dessous d’une équipe de Memphis en mauvais état serait probablement un exploit. Je ne suis tout simplement pas sûr qu’un vrai tank soit réaliste, même si même le septième pire record laisse entrevoir une possibilité décente de figurer parmi les quatre premiers.

D’un autre côté, est-ce si mauvais de débourser environ le 10e choix dans ce qui est perçu comme un repêchage faible, puis de conserver la flexibilité d’avoir un contrôle total sur leurs choix à l’avenir plutôt que de les laisser peser à nouveau sur eux en 2024 ? 25 ? La moitié inférieure de la Conférence Est ne fuit pas vraiment les Raptors ; participer au tournoi Play-In et gagner deux fois pour décrocher la huitième tête de série ne semble pas être une possibilité lointaine, même sans Siakam. Il semble que jouer cela honnêtement soit la meilleure stratégie pour Toronto.

Brown pourrait également avoir une incidence sur cela, bien sûr, mais son séjour au Canada pourrait être bref, ce qui nous amène à notre prochaine question.

Bruce Brown est-il un gardien ?

La partie la plus intéressante de l’accord pour les Raptors est l’acquisition de Brown, qui pourrait faire double emploi en tant qu’autre tireur pas génial et autre garde de 6 pieds 5 pouces. (Les Raptors sont passés très rapidement d’un groupe de 6 à 9 gars à un groupe de 6 à 5 gars.)

Brown peut être échangé à nouveau avant la date limite mais ne peut pas être regroupé avec d’autres joueurs. Avec un salaire de 22 millions de dollars et une option d’équipe de 23 millions de dollars pour l’année prochaine, les Raptors pourraient aller dans plusieurs directions. Notamment, Toronto peut générer un espace de plafond maximum s’il refuse l’option de Brown et laisse Gary Trent Jr. partir ; cela profite de la faible capitalisation d’Immanuel Quickley et de la dernière saison du contrat de recrue de Scottie Barnes avant que les deux ne soient inscrits à un nombre beaucoup plus élevé à l’été 2025.

Si les Raptors penchent dans ce sens, ils seraient probablement aussi très intéressés à déplacer Chris Boucher (10,1 millions de dollars pour l’année prochaine) et Jalen McDaniels (4,7 millions de dollars pour l’année prochaine) avant la date limite, bien que les déplacer au repêchage soit également une possibilité. . L’accord de 18,6 millions de dollars de Trent, qui expire, semble une autre forte possibilité de relocalisation, si les Raptors peuvent obtenir un retour décent.

Voici cependant le problème : si vous décidez de refuser l’option de Brown, vous feriez mieux de l’échanger maintenant et d’obtenir quelque chose plutôt que de potentiellement le perdre pour rien. C’est fondamentalement à nouveau la situation de Siakam, sauf à un niveau inférieur. Plusieurs équipes pourraient utiliser Brown et avoir des salaires et des choix plausibles à faire pendre, notamment Orlando (Markelle Fultz) et New York (Evan Fournier). En réalité, nous parlons probablement de plusieurs secondes plutôt que d’une première, mais ce n’est pas rien : Brown a de la valeur.

Enfin, une alternative intéressante pour les Raptors – ou quelle que soit la prochaine équipe de Brown – est de refuser l’option et de le signer à nouveau à un nombre inférieur en tant qu’agent libre non-Bird. Il n’utiliserait pas leur argent d’exception. Dans une perspective plus large, Toronto a encore beaucoup de décisions à prendre.



Le contrat de Bruce Brown prévoit une option d’équipe pour la saison prochaine. (Ron Chenoy / USA aujourd’hui)

Les Pacers ont-ils trop abandonné ?

Je sais que les fans des Raptors rêvaient d’obtenir l’un des deux derniers choix de loterie des Pacers (Jarace Walker ou Bennedict Mathurin), mais cela n’a jamais été réaliste avec Siakam dont le contrat arrive à expiration. En outre, toute la logique pour l’Indiana d’effectuer cet échange est de maximiser la liste actuelle ; Mathurin et Walker en tiennent toujours compte.

Dans ce cas, obtenir trois choix de première ronde de valeur modeste est probablement le mieux que les Raptors puissent raisonnablement espérer faire. En fait, on peut supposer qu’ils ont accepté de conclure l’accord maintenant, trois semaines avant la date limite, précisément parce qu’il n’y avait pas d’offre comparable à l’horizon. Le repêchage de 2024 n’est pas considéré comme un bon repêchage, et les choix reçus par Toronto se situeront dans la seconde moitié du premier tour. De plus, l’Indiana semble être une équipe solide à l’avenir, donc le top quatre des choix protégés des Pacers en 2026 pourrait en être un autre dans les années 20.

D’un autre côté, c’est bien plus que ce que Toronto a obtenu pour Fred VanVleet. Le spectre de perdre un autre All-Star pour rien devait planer un peu sur les Raptors sur celui-ci.

Pour l’Indiana, obtenir les droits Bird sur Siakam était essentiel. Les Pacers peuvent disposer d’une marge de manœuvre pendant l’intersaison, mais il leur aurait été difficile d’en générer suffisamment pour signer purement et simplement Siakam ; ils auraient dû renoncer à Obi Toppin et Buddy Hield et supprimer TJ McConnell, et cela n’aurait toujours pas suffi si Tyrese Haliburton faisait All-NBA et que son extension devenait un supermax. Conclure un accord donne désormais aux Pacers beaucoup plus de possibilités pour le reste de la liste. De plus, l’adéquation ici est difficile à nier. Siakam peut voler; Le rythme déjà turbocompressé d’Indy est devenu encore plus puissant.

À quoi ressemble le prochain contrat de Siakam ?

Vous ne savez pas vraiment quoi penser de cet échange jusqu’à ce que vous sachiez quel type d’accord Siakam signera cet été. (Siakam est éligible pour signer une prolongation pouvant aller jusqu’à deux ans et 81 millions de dollars avant cette date, mais personne ne s’attend à ce que cela se produise puisqu’il peut signer pour beaucoup plus après la saison.)

Les informations selon lesquelles les deux parties sont optimistes quant à un contrat donnent l’impression qu’il y a peut-être eu une entente sur ce à quoi pourrait ressembler son prochain accord. (C’est techniquement contre les règles, et j’aurais bien sûr jamais fait une telle chose lorsque je travaillais dans un front office de la NBA, mais j’ai entendu des histoires d’autres équipes le faisant.) Avec Siakam étant toujours un joueur de calibre vedette et des discussions précédentes selon lesquelles il chercherait un accord maximum, je peux Je n’imagine pas qu’il ait proposé de revenir à moindre coût.

Néanmoins, il y a de fortes chances que le prochain accord ne soit pas si favorable pour l’Indiana, et les Pacers ont essentiellement déboursé des choix au repêchage pour avoir le droit de le payer trop cher. Siakam aura 30 ans en avril et gagne 37,9 millions de dollars ; le maximum qu’il pourrait signer avec n’importe quelle équipe rivale est de quatre ans et environ 183 millions de dollars, selon l’endroit où se situera le plafond salarial de la saison prochaine. Le fait que tout le monde semble prêt à envisager l’avenir donne l’impression que son prochain accord pourrait être proche de ce chiffre, et le fait que les Pacers ont un coût irrécupérable de trois premiers signifie que toute pression extérieure (sous la forme, disons) , une offre maximale des 76ers de Philadelphie) les pousserait à respecter ce prix.

À ce stade, je ne suis pas sûr que ce soit génial de sacrifier trois premiers pour transformer Brown en Siakam surpayé dans la trentaine. Vous vous sentiriez beaucoup mieux à ce sujet en tant que Pacers si vous ne deviez garantir que trois ans, surtout si vous pouviez réduire le nombre en dessous du maximum. Un accord de quatre ans pour 150 millions de dollars avec une quatrième année légèrement ou non garantie semble beaucoup plus gérable et faciliterait également le passage à un contrat maximum différent à côté d’Haliburton avant sa propre future prolongation plus tard dans le…