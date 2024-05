Après le voyage du chef du Mossad, un responsable israélien déclare que les pourparlers sur les otages reprendront la semaine prochaine

Les négociations pour une trêve à Gaza et la libération des otages détenus par le Hamas reprendront la semaine prochaine, a déclaré un haut responsable israélien après le retour du chef du Mossad, David Barnea, en Israël samedi après une réunion à Paris avec les principaux médiateurs américains et qatariens.

Selon le responsable, Barnea a discuté de « jeter les bases » pour la reprise des pourparlers avec le directeur de la CIA, William Burns, et le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

A la fin de la réunion, le responsable a déclaré que les trois hommes étaient convenus de reprendre les négociations la semaine prochaine sur « de nouvelles propositions menées par les médiateurs égyptien et qatari, avec la participation active des États-Unis ».

La chaîne publique Kan a rapporté que lors des pourparlers de Paris, Barnea avait présenté à Burns et al-Thani la dernière proposition d’Israël, et avait été informé par le chef de la CIA des solutions possibles à des sujets de discorde non précisés lors des cycles de pourparlers précédents.

Le cabinet de guerre devrait se réunir dimanche soir pour discuter des derniers efforts visant à libérer les otages, selon les médias israéliens.

Il n’y a pas eu de réponse officielle de la part du Hamas, même si une source du groupe terroriste a déclaré au site d’information Walla qu’il ne reprendrait pas les négociations tant qu’Israël n’accepterait pas de mettre fin à la guerre à Gaza.

Le directeur des renseignements égyptiens, Abbas Kamel, qui a représenté le Caire lors des tours précédents, n’a pas assisté à la réunion de Paris, mais Kan a déclaré qu’un représentant égyptien devrait participer à une réunion supplémentaire la semaine prochaine.

Le chef de la CIA William Burns, le chef du renseignement égyptien Abbas Kamel, le chef du Mossad David Barnea et le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. (Collage/AP/AFP)

Malgré la déclaration du responsable israélien samedi, des sources citées par Kan et Walla ont déclaré qu’aucune date n’avait été convenue pour la reprise des pourparlers, ce dernier média affirmant que l’administration Biden était surprise par cette annonce.

« Nous travaillons à un cessez-le-feu immédiat à Gaza qui ramènera les otages chez eux », a déclaré samedi le président américain Joe Biden aux diplômés de West Point, ajoutant que son administration était engagée dans une « diplomatie urgente » pour y parvenir.

Les efforts visant à relancer les pourparlers interviennent quelques semaines après l’échec du précédent cycle de négociations, les parties étant incapables de combler le fossé sur la question fondamentale : le Hamas cherche un accord d’otages qui mette définitivement fin à la guerre déclenchée par son assaut du 7 octobre, tandis que Israël n’est disposé qu’à accepter un cessez-le-feu temporaire, car il vise à achever le démantèlement du groupe terroriste.

Avant le départ de Barnea pour Paris, le cabinet de guerre a voté jeudi pour allonger la « laisse » de la délégation israélienne aux pourparlers de trêve sur la prise d’otages, selon le site d’information Ynet.

Le rapport indique qu’il y a un large consensus parmi les responsables de la sécurité, le ministre de la Défense Yoav Gallant, les ministres Benny Gantz, Gadi Eizenkot et Ron Dermer, ainsi que l’observateur du cabinet Aryeh Deri, sur la nécessité d’élargir le mandat de l’équipe de négociation.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s’y serait opposé, aurait été influencé par le large soutien apporté à cette décision et par la diffusion mercredi d’images montrant l’enlèvement de femmes soldats de Tsahal le 7 octobre, lorsque des milliers d’hommes dirigés par le Hamas Les terroristes qui ont pris d’assaut le sud d’Israël ont tué quelque 1 200 personnes et en ont pris 252 en otages.

Le cabinet de guerre israélien et les hauts responsables de la sécurité se réunissent à Tel Aviv le 14 avril, quelques heures après l’attaque de missiles et de drones iraniens contre Israël. (Amos Ben Gershom/GPO)

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 35 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza lors des combats qui ont suivi, parmi lesquels, selon l’ONU, quelque 24 000 personnes ont été identifiées. Le bilan, qui ne peut être vérifié de manière indépendante, comprend quelque 15 000 hommes armés qu’Israël affirme avoir tués au combat. Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

On estime que 121 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre restent à Gaza – pas tous en vie – après que 105 civils ont été libérés de captivité par le Hamas au cours d’une trêve d’une semaine fin novembre, et que quatre otages ont été libérés avant cela.

Trois otages ont été sauvés vivants par les troupes, et les corps de 19 otages ont également été retrouvés, dont trois tués par erreur par l’armée. L’armée israélienne a confirmé la mort de 37 des personnes toujours détenues par le Hamas, citant de nouveaux renseignements et découvertes obtenues par les troupes opérant à Gaza. Une autre personne est portée disparue depuis le 7 octobre et son sort est toujours inconnu.

Le Hamas détient également les corps des soldats tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin, depuis 2014, ainsi que ceux de deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui seraient tous deux vivants après être entrés dans la bande de Gaza de leur propre gré en 2014. et 2015 respectivement.