Après le verre et la chaîne, Uorfi Javed porte une tenue faite avec des rasoirs ; révèle comment elle a évité de se faire couper

La renommée de Bigg Boss OTT, Uorfi Javed, attire l’attention avec sa mode unique. L’actrice a récemment publié une nouvelle bobine sur son Instagram dans laquelle elle arborait une robe composée de rasoirs. Dans la vidéo, Uorfi porte une robe de rasoir qu’elle a cousue ensemble. L’actrice a cousu la tenue qui ressemblait à du métal. Elle a révélé qu’elle devait garder ses mains loin des rasoirs pour éviter les coupures et les blessures. Elle a complété sa mode glam avec une coiffure funky mais élégante et a augmenté son quotient de chaleur. Elle a légendé sa vidéo comme suit : “J’ai fait la robe parfaite pour les introvertis. ? Coupé au rasoir ! J’ai fait cette robe avec des rasoirs ! Je ne remercierai jamais assez mon équipe de m’avoir aidé avec mes idées folles !”

Regardez la vidéo ici –

Un utilisateur a écrit : “Eid par mat pehenna, koi gale nahi milega”, tandis qu’un autre a commenté en disant : “il m’a fallu 5 secondes pour réaliser cette robe. blades wtf”.

Auparavant, Uorfi a également essayé des tenues risquées et a confectionné une robe composée de verre et de chaînes. Son idée originale a laissé des ecchymoses et des coupures sur son corps. Uorfi est souvent critiquée pour son style et sa mode. Récemment, le message d’appréciation d’Uorfi pour son ami Aly Goni à l’occasion de l’Aïd-Al-Adha. Aly la soutenait et l’encourageait quand tout le monde était contre elle. Uorfi a partagé la photo d’Aly et a écrit : “Juste un post d’appréciation pour @alygoni qui m’a tant soutenu ! Je ne te remercierai jamais assez Aly ! De m’avoir encouragé quand j’étais déprimé et de m’avoir soutenu quand tout le monde était contre moi !”