Après le typhon Doksuri : des inondations meurtrières ravagent la province du Hebei, dans le nord de la Chine

De graves inondations dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, provoquées par les restes du typhon Doksuri ce mois-ci ont tué au moins 29 personnes et causé des milliards de dollars de pertes économiques, a annoncé vendredi son gouvernement provincial.

L’agence de presse officielle Xinhua a rapporté que les équipes de secours étaient toujours à la recherche de 16 personnes disparues jeudi et que la reconstruction de la province devrait prendre deux ans. Les premières estimations ont montré que les pertes économiques directes de la province s’élevaient à 13,2 milliards de dollars, selon le média d’État China News Service.

La semaine dernière, le Hebei a été frappé par de graves inondations alors que les restes du typhon ont frappé la région et apporté les plus fortes pluies à Pékin voisin depuis au moins 140 ans.

Les estimations préliminaires officielles annoncées vendredi ont montré que 3,9 millions d’habitants, soit environ 5% de la population de la province, étaient touchés par les inondations et que plus de 40 000 maisons se sont effondrées, a indiqué China News Service. 155 500 autres maisons et autres installations qui fournissaient l’électricité et les communications ont été gravement endommagées, a-t-il ajouté.

Plus de 1,75 million d’habitants ont été relogés.

Les réparations des câbles électriques endommagés et d’autres installations étaient en cours vendredi. Selon Xinhua, le gouvernement s’est engagé à faire en sorte que les résidents concernés puissent retourner chez eux ou avoir de nouvelles maisons avant l’hiver.

Plus tôt cette semaine, des responsables ont déclaré que le nombre de morts suite aux récentes inondations à Pékin était passé à 33 et qu’il pourrait falloir jusqu’à trois ans pour rétablir complètement les services, compte tenu de l’ampleur des dégâts.

Vendredi, le gouvernement chinois a en outre alloué 202 millions de dollars de fonds de secours en cas de catastrophe pour soutenir les régions touchées par les inondations, notamment Pékin et Tianjin, ont rapporté les médias d’État CCTV. Cela a porté le montant total des fonds de secours à 1,07 milliard de dollars, a-t-il ajouté.