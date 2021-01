Lors du même vote le week-end dernier, une proposition visant à transférer plus de pouvoir au président et à l’éloigner du parlement a reçu un soutien de plus de 80%, a déclaré la commission électorale. Les électeurs n’ont pas reçu de détails sur ce que le changement impliquerait, mais ont simplement été invités à choisir entre un système de gouvernance parlementaire et un système présidentiel.

Malgré le mandat apparent de Japarov, cependant, les analystes ont été pessimistes lundi que les résultats annoncent une stabilité politique à long terme pour la seule démocratie d’Asie centrale.

« Malheureusement, je prédis davantage de troubles au Kirghizistan », a déclaré Erica Marat, professeure agrégée au Collège des affaires de sécurité internationale de l’Université de la Défense nationale à Washington.

Au cours des prochains mois, nous pourrions voir une certaine stabilité et euphorie parmi les partisans de Japarov – et il y a une base de soutien assez formidable – mais il a en fait pu passer de prison à président parce que beaucoup étaient déçus par le président précédent, avec l’économie en déclin et la pandémie a durement frappé le pays cet été », a-t-elle déclaré.

Mais Marat a ajouté qu’elle s’attend à ce que le mécontentement se matérialise alors que Japarov a inévitablement du mal à tenir ses grandes promesses de campagne, en particulier celles sur la résolution des problèmes économiques du Kirghizistan. Il s’est fait connaître en disant qu’il nationaliserait la mine d’or géante de Kumtor exploitée par le Canada Centerra Gold – une promesse qu’il a déjà refusée.

La rivalité des clans et les divisions régionales ont créé un environnement politique turbulent dans l’ancienne République soviétique montagneuse d’environ 6,5 millions d’habitants. Les soulèvements de 2005 et 2010 ont également renversé les présidents avant que Sooronbay Jeenbekov ne soit contraint de partir en octobre. Le mécontentement face à la réponse du gouvernement à la pandémie de coronavirus et les allégations d’achat de voix et de fraude lors des élections législatives du 4 octobre ont déclenché des émeutes dans la capitale, Bichkek, conduisant à l’annulation des élections.

Japarov pourrait dissiper les troubles en cours avec sa proposition de modifier la constitution du Kirghizistan pour donner au président plus de pouvoir, un modèle politique plus proche de celui de ses voisins le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, qui ont depuis les hommes forts sont gouvernés.

« Je prends le pouvoir dans une période de difficultés et de crise », a déclaré Dimanche Japarov aux journalistes.

«Un ou deux ans ne suffisent pas pour tout réparer», dit-il. « Nous pouvons le faire en trois ou quatre ans, et il faut de la stabilité. »

Le Kirghizistan est stratégiquement coincé entre la Russie et la Chine, et son économie repose sur les investissements et le commerce avec les deux puissances. Japarov a déclaré qu’il poursuivrait des liens plus étroits avec Moscou, qui dispose d’une base militaire près de Bichkek.

Le président russe Vladimir Poutine a critiqué le modèle politique du Kirghizistan lors de sa conférence de presse de décembre; il a dit que les élites du pays essayaient de « mouler leurs politiques nationales dans la forme de certains pays occidentaux » tout en manquant du genre de « conscience politique et de maturité institutionnelle » d’un pays comme la France.

Dimanche, le taux de participation électorale était faible – 39% contre 55% lors de la dernière élection présidentielle – et des bulletins de vote irréguliers ont été signalés. La campagne de Japarov était un mélange de populisme – il s’est engagé à augmenter les dépenses de santé – et de nationalisme, comme sa tentative d’ajouter des informations sur l’appartenance ethnique aux cartes d’identité nationales après sa prise de pouvoir à l’automne.

Marat, de l’Université de la Défense nationale, a décrit Japarov comme la version kirghize du président Trump, soulignant sa position populiste et le culte de la personnalité qui s’est développé autour de lui.

«Il ne semble pas être un décideur politique aussi habile», a-t-elle déclaré. «Il y a eu quelques entretiens où il était même confus au sujet des branches du gouvernement. Il ne pouvait pas les nommer. «

Les critiques de Japarov l’ont accusé d’avoir des liens avec le crime organisé, ce qu’il a nié. Il a réussi à consolider partiellement le pouvoir en précipitant les élections d’urgence et en fixant la date du 10 janvier un mois plus tôt, laissant peu de temps aux opposants pour lancer des campagnes ou au public pour comprendre le changement constitutionnel proposé. .

Asel Doolotkeldiev, analyste de Bichkek, écrit sur Twitter que la légitimité du vote est «hautement discutable».