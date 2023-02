Après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, désespoir et lueurs d’espoir

Commentez cette histoire Commentaire

Les équipes de secours ont mené une course contre la montre mardi alors qu’elles se précipitaient pour atteindre les personnes qui restent coincées sous les décombres ou blessées sans aide dans les régions du sud de la Turquie et du nord de la Syrie les plus durement touchées par le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a dévasté la région. Les basses températures hivernales ont rendu le travail de sauvetage encore plus urgent, dans la crainte que certaines personnes ne meurent de froid avant de pouvoir être sauvées. Les dommages aux routes, aux réseaux électriques et à d’autres infrastructures ont entravé les efforts d’aide

Avec plus de 6 000 morts recensés et plus de 30 000 blessés, des chiffres appelés à continuer d’augmenter, le séisme de lundi est déjà l’un des plus meurtriers du XXIe siècle. Mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé un état d’urgence dans 10 régions qui durerait 3 mois.

Dans la ville turque de Nurdagi, à seulement quelques dizaines de kilomètres au sud de l’épicentre, les travailleurs ont déclaré que les espoirs de trouver d’autres survivants s’amenuisent. Des dizaines de corps attendaient devant un hôpital.

Le bilan complet dans certaines régions, en particulier les villes reculées et les parties du nord de la Syrie tenues par les rebelles avec des infrastructures en ruine, reste difficile à évaluer. S’adressant mardi au conseil d’administration de l’Organisation mondiale de la santé, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que l’agence mondiale de la santé était “particulièrement préoccupée par les domaines où nous n’avons pas encore d’informations”.

Des lueurs d’espoir ponctuaient le désespoir. Dans une vidéo partagée par la Défense civile syrienne, connue sous le nom de Casques blancs, un groupe d’aide qui opère dans les régions de Syrie tenues par les rebelles, deux enfants sont extraits des décombres de la ville d’Atarib.

Christian Atsu, un ancien joueur de football de Premier League qui vivait en Turquie, a été extrait des décombres d’un immeuble qui s’est effondré dans la province de Hatay. Son club, Hatayspor, a déclaré qu’il était blessé mais vivant. Le directeur sportif de l’équipe était toujours porté disparu.

Le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré que lors d’une conférence de presse mardi matin, plus de 8 000 personnes avaient été secourues rien qu’en Turquie. Mais les défis ne font que commencer, alors que les autorités s’efforcent de soigner les blessés et de trouver un abri pour les personnes déplacées. Dans certaines régions du pays, les personnes qui n’avaient nulle part où se loger passaient la nuit à l’extérieur, blottis autour des incendies.

L’ampleur de la tâche des sauveteurs reste énorme. La zone qui a connu les tremblements les plus graves s’étend sur des centaines de kilomètres carrés ; il comprend non seulement des villes et des cités bien peuplées, mais aussi des régions déchirées par la guerre et isolées du nord de la Syrie, dévastées par près d’une douzaine d’années de combats.

Les gouvernements et les organisations du monde entier ont offert leur aide. Plus de 3 000 membres du personnel de recherche et de sauvetage sont arrivés en Turquie en provenance de 14 pays, a déclaré Oktay lors de la conférence de presse de mardi.

Malgré son isolement international suite à la brutalité de sa guerre civile, le gouvernement syrien a également reçu une aide humanitaire. Même les pays de la région opposés au gouvernement de Bachar al-Assad ont apporté leur aide. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont déclaré qu’ils soutiendraient des groupes d’aide non gouvernementaux en Syrie.

Les routes endommagées et d’autres destructions causées par le tremblement de terre ont contraint les Nations Unies à interrompre les livraisons depuis la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie, a déclaré mardi une porte-parole à l’agence de presse Reuters.

“Nous sommes encore dans les 36 premières heures de l’un des plus grands tremblements de terre à avoir frappé la région au cours de ce siècle”, a déclaré Tanya Evans, directrice nationale de l’International Rescue Committee pour la Syrie. “De multiples tremblements de terre et répliques hier et aujourd’hui ont endommagé des routes, des passages frontaliers et des infrastructures essentielles, entravant gravement les efforts d’aide.”

La poursuite de l’activité géologique demeure une menace. Alexandra Hatem, chercheuse au US Geological Survey, a déclaré que le tremblement de terre de magnitude 7,8 a rompu une grande partie de la faille de l’Anatolie orientale, qui a connu une magnitude de 6,7 en 2020.

“Il y a eu de nombreux tremblements de terre dévastateurs autour de cette zone, et nous essayons de déterminer si l’un d’eux conduirait à un tremblement de terre plus important”, a-t-elle déclaré.