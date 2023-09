Après le super succès d’OMG 2, Akshay Kumar terminera l’année avec Mission Raniganj

Akshay Kumar avec Mission Raniganj : Le Great Bharat Rescue, qui marque également ses retrouvailles avec le réalisateur lauréat d’un prix national Tinu Desai, prend de l’ampleur chaque jour qui passe. Le film, dont la sortie est prévue le vendredi 6 octobre 2023, et produit par Divertissement Pooja. Ce sera la dernière sortie de l’acteur en 2023, comme Akshay qui a commencé l’année avec Selfiee puis a récemment sorti le film à succès OMG2.

Après la sortie d’OMG 2, le public a commencé à ravir la performance d’Akshay Kumar en tant que Lord Shiva dans le film et a salué son choix de sélection de scénario alors qu’il reflétait à nouveau la société avec un film dominant le contenu et il a ensuite collecté plus de 150 cœurs au box-office. L’acteur est prêt à offrir un autre cinéma percutant avec le dernier film de l’année, l’histoire d’un héros méconnu, feu Jaswant Singh Gill, aux fans et au public.

Il présente l’histoire plus grande que nature de Jaswant Singh Gill et sa bravoure sur les grands écrans, et en passant par la bande-annonce récemment publiée, le thriller de sauvetage promet une expérience passionnante aux téléspectateurs de tout le pays. Alors que le film approche de sa sortie, cela a été un sujet de discussion entre tous et, outre la bande-annonce, les chansons et le teaser ont également bien fonctionné. Le public est ravi de voir son acteur préféré dans le personnage de Sardaar pour la quatrième fois après Singh Is Kinng, Singh Is Bling, Kesari et maintenant Mission Raniganj. L’emprise d’Akshay Kumar sur le genre des drames basés sur des histoires réelles est inégalée et il l’a prouvé avec succès grâce à ses versions précédentes comme Airlift, Mission Mangal Gold et Kesari.

Parlant du héros de la nation, feu Sardar Jaswant Singh Gill a mené avec succès la plus grande mission dans une mine de charbon et fabriqué une capsule pour sauver 65 mineurs de charbon. Pour sa bravoure et son héroïsme, il a également reçu le prix «Monde Livre des records » et le «Livre des records de Limca» Le héros de la nation a fait un jugaaad et a créé une capsule en acier pour sauver les 65 mineurs, et cette technique de capsule initiée par Jaswant Singh Gill a ensuite été adoptée également par les pays étrangers.

Produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Ajay Kapoor, Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue est réalisé par Tinu Suresh Desai et la musique est de Jjust Music. L’accident d’une mine de charbon qui a secoué la nation et le monde et les efforts incessants de l’équipe de secours dirigée par Jaswant Singh Gill sortiront en salles le 6 octobre 2023.