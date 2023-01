Après le succès mondial de RRR SS Rajamouli pour faire un film hollywoodien ? Le directeur donne un indice

RRR monte en flèche dans l’ouest et reçoit des distinctions internationales telles que les Golden Globes Awards et les Critics Choice Awards. Le réalisateur SS Rajamouli connaît un succès international. De nombreux cinéastes et artistes internationaux ont fait l’éloge du drame d’époque mettant en vedette Ram Charan et Jr. NTR. Tenant un tel succès mondial, Rajamouli est-il persuadé de faire un film hollywoodien ? Lisez la suite pour savoir quels sont les projets du réalisateur.

Après une grande victoire aux Golden Globes Awards, SS Rajamouli a rencontré des cinéastes comme James Cameron et Steven Spielberg. Les deux réalisateurs ont salué l’imagination pure de SS Rajamouli dans RRR. Après Ram Charan et JR. NTR a été interrogé sur ses projets hollywoodiens, Rajamouli devrait améliorer son jeu dans le cinéma international.

Le scénariste-réalisateur Telugu a assisté à des projections de RRR en Amérique et a fait la promotion du film avant les Oscars. Il a été étonné par la réponse qu’il a reçue pour RRR dans l’ouest. Le cinéaste a révélé qu’il appréciait le montage final et le pouvoir créatif de ses projets en Inde. Il a également parlé de faire un film à Hollywood mais ne sait pas quoi faire ensuite.

S’adressant au podcast Awardist du magazine américain Entertainment Weekly, Rajamouli a déclaré qu’il pensait que c’était le rêve de tous les cinéastes du monde de faire un film à Hollywood et qu’il n’était pas différent. Le réalisateur est ouvert à l’expérimentation mais n’a aucune idée de la façon de commencer et a de la confusion. Cependant, le cinéaste a noté qu’il intensifierait une collaboration.

Le réalisateur a du respect et de l’autorité pour faire des films en Inde alors qu’à Hollywood pour faire un long métrage, il devra probablement travailler aux côtés de quelqu’un. SS Rajamouli a mentionné qu’en Inde, il est le dictateur, personne ne lui dit comment faire un film. Très probablement, sa première étape sera de collaborer avec quelqu’un s’il fait un film hollywoodien.

L’équipe RRR attend avec impatience les nominations aux Oscars après une victoire fulgurante aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards. Ils tentent également leur chance pour passer les Oscars. Récemment, le drame d’époque a remporté le prix de la meilleure chanson originale pour Naatu Naatu aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards, le film a remporté dans deux catégories la meilleure chanson et le meilleur film étranger.