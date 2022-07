Après le succès gigantesque de Pushpa, Allu Arjun double ses honoraires pour Pushpa 2 ; frais autour de Rs 85 crore? [Deets Inside]

Après l’énorme succès du premier opus de Pushpa : The Rise, la popularité d’Allu Arjun dans la ceinture nord est montée en flèche. Le film a battu de nombreux records au box-office et tous les regards sont désormais tournés vers la suite Pushpa : The Rise. Et il semble qu’Allu Arjun ait augmenté ses frais pour le deuxième versement. Il facturerait le double du montant qu’il a reçu pour le premier versement.

Selon Bollywood Hungama, les honoraires d’Allu Arjun pour Pushpa: The Rise étaient d’environ Rs 45 crore. Il a également une participation dans les bénéfices aussi. Suite au succès du film, non seulement l’acteur mais aussi le réalisateur Sukumar ont également augmenté ses honoraires pour diriger la suite. “Les honoraires d’Arjun pour la suite de Pushpa sont d’environ Rs. 85 crores, ce qui est un nouveau record dans l’industrie cinématographique Telugu”, a déclaré une source citée par le portail de divertissement.

La source a en outre ajouté: “L’équation d’Arjun avec le box-office a changé après Pushpa. Bien que Pushpa The Rise n’ait peut-être pas été un grand succès dans l’Andhra et le Telangana comme prévu, son succès pan-indien le place au-dessus de Prabhas dans le tout. -Marché indien.” Sukumar aurait fait la première partie pour Rs 18 crore mais il facturera Rs 40 crore pour la deuxième partie.

Les réalisateurs commencent maintenant à travailler sur la planification de la partie tournage, car la nouvelle est venue comme un soulagement pour les fans du film. Pushpa : Le scénario de The Rule est toujours en cours d’écriture, et Sukumar et son équipe visent à commencer le tournage en août. Cela était principalement dû à l’incapacité de Sukumar à consacrer suffisamment de temps aux séances d’écriture en raison d’un problème de santé mineur.

Le film traversera les frontières et aura un cadre multinational dans lequel Allu Arjun sera défié contre vents et marées. Fahadh Faasil jouera un rôle central dans Pushpa 2, et son personnage dans le film devrait surprendre tout le monde.

Dans Pushpa: The Rise, Allu Arjun a joué un outsider qui devient le patron d’un syndicat de contrebande de bois de santal. La suite le verra être le patron, assumer les pouvoirs en place, y compris sa bête noire, le flic joué par Faahad Faasil.

Rashmika Mandanna, qui joue l’intérêt amoureux de Pushpa, Srivalli, aura un rôle plus important dans la suite, selon les créateurs. Il y a beaucoup de spéculations, entre-temps, sur la star tamoule Vijay Sethupathi, fraîchement sortie de sa course de rêve dans Vikram de Kamal Haasan, rejoignant le casting, mais les créateurs de Pushpa ne disent rien à ce sujet.