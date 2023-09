Après le succès du MotoGP Bharat, la FIM annonce le retour du MotoGP en Inde en 2024

Deux jours après le succès de la première édition du MotoGP Bharat, l’instance dirigeante des courses moto, la FIM a annoncé que le MotoGP devrait revenir en Inde en 2024.

Le Grand Prix d’Inde devrait se dérouler comme la 16e course du calendrier après le GP de Saint-Marin, selon le calendrier provisoire publié dans le monde.

L’édition inaugurale du Grand Prix MotoGP d’Inde a établi de nouvelles références dans l’histoire du sport automobile, attirant plus d’un million de spectateurs enthousiastes d’Inde et du monde entier avec une retransmission mondiale dans 195 pays. Ce fut véritablement un phénomène mondial qui a fièrement annoncé l’arrivée de l’Inde dans le monde. arène mondiale du sport moto.

Remarquablement, avec un chiffre d’affaires de Rs 930 crore, l’inclusion du Grand Prix d’Inde dans le calendrier de l’année prochaine est un reflet significatif du potentiel économique qu’un tel événement mondial peut apporter.

Pushkar Nath Srivastava, fondateur et directeur de l’exploitation de FairStreet Sport, le promoteur indien du MotoGP, a partagé ses réflexions à l’occasion en déclarant : « Dans un pays avec un public important pour divers sports, y compris le cricket, l’audience croissante du sport automobile est un problème. une réalisation remarquable tant pour les organisateurs que pour l’organisme mondial.

Avec l’annonce des dates de l’année prochaine, notre objectif est d’intensifier nos efforts et de revenir l’année prochaine encore plus fort, avec un circuit de course amélioré, des arrangements logistiques, des promotions et un marketing ainsi qu’une notoriété de la marque.

Organisé sur le circuit international Buddh de Greater Noida, l’événement a connu un afflux mondial de près de 15 000 visiteurs étrangers véritablement étonnés par les normes mondiales et les installations que la course et les organisateurs avaient à offrir.

La course a été témoin d’un drame d’adrénaline élevé avec le pilote italien Marco Bezzecchi qui a eu un impact durable avec une solide pole position pour VR46 qui a été acclamée par une foule animée et chargée à travers le MGS et d’autres stands et plus d’un million de fans à travers le monde à la télévision et Plateformes OTT.

Manoj Kumar Singh, commissaire à l’infrastructure et au développement industriel de l’IAS (IIDC) du gouvernement de l’Uttar Pradesh, a déclaré : « MotoGP Bharat a ouvert la voie à une opportunité d’investissement à long terme et à un essor économique. L’Uttar Pradesh est préparé à un afflux mondial d’investisseurs et leur a assuré une croissance collective et inclusive dans un environnement macro-économique favorable.

« L’Uttar Pradesh a toujours été une destination de choix pour les initiatives mondiales et avec le MotoGP Bharat en son cœur, nous sommes également optimistes quant à l’avenir, ce qui ouvrira la voie à une croissance soutenue à long terme pour les marques mondiales de l’industrie automobile dans les années à venir. ».

La course a également attiré l’attention de plusieurs célébrités comme le plus célèbre ambassadeur du motocyclisme John Abraham, l’idole de Bollywood Ranveer Singh, l’élégant joueur de cricket Shikhar Dhawan, le toujours populaire Yuvraj Singh et Gul Panag qui ont applaudi la foule et apprécié le spectacle.

