Après le succès de Sandeep Aur Pinky Faraar, Arjun Kapoor reçoit de nouvelles offres prune ! | Films Actualités

New Delhi: la star de Bollywood Arjun Kapoor se réjouit du succès de sa dernière sortie Sandeep Aur Pinky Faraar (SAPF) et l’acteur révèle qu’il a maintenant des offres de divers cinéastes souhaitant collaborer avec lui après avoir vu sa performance stellaire dans le film noir.

Arjun Kapoor laisse tomber un indice majeur tQuelques grandes annonces de films sont en cours.

« La pandémie m’a permis de me connecter à un nouveau public car les films se sont dirigés vers les plateformes OTT et je suis heureux qu’ils aient aimé mes films. Le public sur les plateformes OTT est plus exigeant et s’il trouve mes films intéressants, c’est un signe que mon choix de scripts s’avère être le bon. Je veux vraiment parler à ce public car cela me donne un aperçu remarquable de ce que l’Inde veut regarder et cela m’aidera à mieux choisir », a déclaré Arjun.

Il a ajouté: « Sandeep Aur Pinky Faraar (SAPF) est une grande réussite pour moi et cela m’a également permis d’apprendre que le public ne veut regarder que du bon contenu. Sardaar Ka Grandson a également trouvé son public sur la plate-forme numérique. Je suis heureux de divertir le public à la frontière numérique. La pandémie a rendu le public extrêmement exigeant et j’essaie de choisir des films qui ont quelque chose de nouveau à raconter et SAPF, Sardaar Ka Grandson. C’est une tentative de faire un nouveau voyage et de me découvrir en tant qu’acteur aussi. »

Arjun est satisfait de l’évolution de sa formation. Il a déclaré: « Bien que j’ai des films commerciaux comme Ek Villain 2 et Bhoot Police, j’ai maintenant également des offres de divers cinéastes souhaitant collaborer avec moi en raison du succès de SAPF. Je suis dans une phase passionnante de ma carrière et c’est génial de voir que les cinéastes me regardent maintenant pour divers rôles qui ne m’étaient pas arrivés avant la pandémie. »