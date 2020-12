La Chine a réussi à amener des roches lunaires sur Terre par Chang’e-5 et prévoit maintenant d’apporter des échantillons de sol de Mars à la Terre d’ici 2030.

Un rapport dans le Courrier quotidien déclare que les responsables ont confirmé que Mars est le prochain après la mission réussie de la Lune où des échantillons de la surface du satellite naturel de la Terre ont été ramenés sur la planète en plus de 45 ans.

Les autorités de la China National Space Administration (CNSA) n’ont pas confirmé la date de la mission. Actuellement, un vaisseau spatial chinois Tianwen-1 est en route vers Mars. Il a quitté la Terre en juin 2020 et devrait arriver sur l’orbite de Mars en février 2021. Le vaisseau spatial y laissera ensuite un rover dans les prochains mois.

Parlant de la mission sur Mars, le directeur adjoint de la CNSA Wu Yanhau a déclaré qu’elle serait mise en œuvre comme prévu.

Outre la Chine, des missions de retour d’échantillons sont également prévues par le Japon. De plus, la NASA et l’Union européenne ont également une mission combinée sur Mars. La collecte d’échantillons sur l’une des lunes de Mars sera effectuée par la JAXA japonaise. D’autre part, le rover Perseverance de la NASA est également en route vers Mars. Après avoir collecté des échantillons sur Mars, il les déposera dans une capsule.

Selon Wu, la Chine mènera plusieurs missions spatiales. Celles-ci comprendront un exemple de voyage de retour sur Mars, l’exploration de Jupiter et des astéroïdes, des missions planétaires et des missions d’ingénierie qui comprend la création d’une nouvelle station spatiale chinoise.

Chang’e-5, qui a apporté des échantillons de la roche lunaire, a déployé un véhicule atterrisseur et un véhicule ascendeur pour recueillir des échantillons de roche et de sol. Les échantillons sont ensuite revenus sur Terre à l’aide de la capsule de retour. Il a reçu les échantillons via le module orbitant.

Un système similaire à Chang’e-5 devrait être utilisé pour la mission de retour d’échantillons sur Mars. La Chine deviendra le deuxième pays à avoir un rover opérationnel sur Mars si cette mission réussit.

Le pays a déjà envoyé le premier atterrisseur qui pourrait explorer la face cachée de la lune. La Chine vise à créer des satellites capables de détecter des signes d’ondes gravitationnelles et des engins spatiaux pour surveiller le changement climatique.

En dehors de toutes ces missions ambitieuses, la Chine prévoit également d’utiliser l’espace pour un générateur d’énergie solaire. En cas de succès, il deviendra le plus grand objet artificiel de l’orbite terrestre.