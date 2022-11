Après le succès de Kherson, Kyiv promet de continuer à repousser la Russie

MYKOLAIV, Ukraine (AP) – Le président ukrainien a promis de continuer à repousser les forces russes hors de son pays après leur retrait de Kherson, laissant derrière lui la dévastation, la faim et des pièges dans la ville du sud de l’Ukraine.

Le retrait russe de Kherson a marqué une étape triomphale dans le recul de l’Ukraine contre l’invasion de Moscou il y a près de neuf mois. Les habitants de Kherson ont étreint et embrassé les troupes ukrainiennes qui arrivaient dans des scènes ravissantes.

“Nous verrons beaucoup plus de salutations de ce type” de soldats ukrainiens libérant le territoire sous contrôle russe”, a déclaré samedi le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne.

Il a promis aux habitants des villes et villages ukrainiens encore sous occupation : « Nous n’oublions personne ; nous ne laisserons personne.

La reprise de Kherson par l’Ukraine a été un revers important pour le Kremlin et le dernier d’une série d’embarras sur le champ de bataille. Cela s’est produit environ six semaines après que le président russe Vladimir Poutine a annexé la région de Kherson et trois autres provinces du sud et de l’est de l’Ukraine en violation du droit international et les a déclarées territoire russe.

Alors que les forces ukrainiennes consolidaient dimanche leur emprise sur Kherson, les autorités envisageaient la tâche ardue de nettoyer les engins explosifs et de rétablir les services publics de base dans la ville.

Un responsable ukrainien a décrit la situation à Kherson comme « une catastrophe humanitaire ». On dit que les autres habitants de la ville manquent d’eau, de médicaments et de nourriture. Il y a des pénuries de produits de base comme le pain à cause du manque d’électricité.

La police ukrainienne a appelé les habitants à aider à identifier les collaborateurs des forces russes pendant les huit mois d’occupation. Des policiers ukrainiens sont rentrés samedi dans la ville, ainsi que des services publics de radiodiffusion, après le départ des troupes russes.

Le chef de la police nationale ukrainienne, Ihor Klymenko, a déclaré samedi sur Facebook qu’environ 200 officiers étaient au travail dans la ville, installant des points de contrôle et documentant les preuves d’éventuels crimes de guerre.

Dans ce qui pourrait être le prochain district à tomber dans la marche de l’Ukraine sur un territoire illégalement annexé par Moscou, l’administration russe du district de Kakhovka, à l’est de la ville de Kherson, a annoncé samedi qu’elle évacuait ses employés.

“Aujourd’hui, l’administration est la cible numéro un des attaques ukrainiennes”, a déclaré le chef de Kakhovka installé à Moscou, Pavel Filiptchouk.

“Par conséquent, sur ordre du gouvernement de la région de Kherson, nous, en tant qu’autorité, nous déplaçons vers un territoire plus sûr, d’où nous dirigerons le district”, a-t-il écrit sur Telegram.

Kakhovka est située sur la rive gauche du fleuve Dniepr, en amont de la centrale hydroélectrique de Kakhovka.

Pendant ce temps, la ville de Nikopol, plus en amont, a été lourdement bombardée pendant la nuit, a rapporté dimanche le président du Conseil régional de Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk.

Écrivant sur Telegram, il a déclaré que deux femmes ont été blessées mais sont dans un état stable à l’hôpital. Une maison privée et deux bâtiments agricoles ont été détruits, tandis que plus de 40 bâtiments résidentiels, plus de 24 bâtiments commerciaux, un collège, un bureau d’état civil et des réseaux électriques ont été endommagés.

Selon Lukashuk, la ville de Marhanets a également été la cible de tirs. Deux maisons privées ont été endommagées, mais aucun blessé n’a été signalé. Nikopol et Marhanets se trouvent de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe.

À Kherson, des photos diffusées samedi sur les réseaux sociaux montraient des militants ukrainiens en train de retirer des plaques commémoratives posées par les autorités d’occupation. Un article de Telegram de Yellow Ribbon, le mouvement de résistance ukrainien dans les territoires occupés, montrait deux personnes dans un parc en train de retirer des plaques représentant des personnalités militaires de l’ère soviétique.

L’annonce par Moscou que les forces russes se retiraient de l’autre côté du fleuve Dniepr, qui divise à la fois la région de Kherson et l’Ukraine dans son ensemble, faisait suite à une contre-offensive ukrainienne renforcée dans le sud du pays. Au cours des deux derniers mois, l’armée ukrainienne a affirmé avoir repris des dizaines de villes et de villages au nord de la ville de Kherson, et l’armée a déclaré que c’est là que se déroulaient les activités de stabilisation.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a cherché à tempérer l’excitation suscitée par le retrait russe de Kherson.

“Nous gagnons des batailles sur le terrain, mais la guerre continue”, a-t-il déclaré depuis le Cambodge, où il participait à un sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré dimanche aux journalistes qu’une déclaration commune sur les résultats du sommet n’avait pas été adoptée, car “la partie américaine et ses partenaires ont insisté sur une évaluation inacceptable de la situation en Ukraine et autour d’elle”.

Le Kremlin est irrité par le soutien que l’Ukraine reçoit de ses alliés occidentaux, dont les États-Unis.

Leicester a rapporté de Kyiv, en Ukraine.

