Après le succès de Gadar 2, Sunny Deol donne une mise à jour majeure sur Gadar 3 : « Wo bhi… »

Après le succès de Gadar 2, Tara Singh alias Sunny Deol partage une mise à jour sur Gadar 3.

Sunny Deol connaît actuellement un succès retentissant avec sa dernière sortie Gadar 2. Le film recueille de nombreux éloges et a collecté Rs 284,63 crore au box-office en 7 jours. Les fans attendent maintenant Gadar 3 et l’acteur a récemment partagé une mise à jour à ce sujet.

Vendredi, Sunny Deol a été papoté à l’aéroport. L’acteur a été vu fringant en tenue de soirée. L’acteur a opté pour une chemise blanche, un blazer gris et un jean bleu et a complété son look avec une paire de lunettes de soleil. Interrogé sur Gadar 3, l’acteur a affiché son sourire à un million de dollars et a déclaré: « Woh bhi aayegi (cela viendra aussi). » Cela a excité les fans de Sunny Deol. L’un des commentaires disait « excité pour Gadar 3 ». Un autre a écrit : « Bawaal ! S’il vous plaît, apportez-le rapidement.





À la fin de Gadar 2, le générique du film disait « à suivre », ce qui excite les fans. Parlant maintenant de Gadar 3, le cinéaste a également déclaré à ANI : « Vous devrez attendre cela. Intezar ka fal meetha hota hai (le fruit de la patience est doux), tout comme celui-ci (Gadar 2). Certaines pensées me sont venues à moi et à l’esprit de Shaktimaan Ji (auteur de Gadar 2). Alors attendez que tout se passe.

Dirigé par Anil Sharma, Gadar 2 étoiles Sunny Deol, Ameesha Patel, Utkarsh Sharma et Manisha Wadhwa. Le film met également en vedette Gaurav Chopra, Luv Sinha et Simrat Kaur dans des rôles de soutien. Sorti le 11 août, le film s’est heurté à la vedette d’Akshay Kumar, OMG 2, et continue de fonctionner avec succès au box-office. Le film a collecté Rs 284 crore au box-office national.

Sunny Deol s’est dit ravi du succès du film et a déclaré dans une interview : « Je suis en effet très heureux. Lorsque nous avons fait la deuxième partie de Gadar, nous ne savions pas qu’il serait aussi apprécié par le public. Deux générations entières se sont écoulées depuis que nous a fait le premier Gadar. Et pourtant, les gens sont aussi excités que la première fois. Je suis émerveillé et très très heureux. Nous avons besoin de quelques succès pour maintenir l’industrie cinématographique sur pied.

Lisez la critique du film Gadar 2: Sunny Deol remonte le temps dans un film bruyant et hyperviolent qui joue brillamment à la galerie