Après le succès de Dream Girl 2, Ayushmann Khurrana souhaite jouer un rôle négatif dans l’univers d’espionnage de YRF et dit « Je dois… »

Après le succès de Dream Girl 2, Ayushmann Khurrana exprime son souhait de travailler dans l’univers d’espionnage de YRF.

Ayushmann Khurana profite actuellement du succès de son récent film Dream Girl 2. Sa performance en tant que Pooja a conquis les cœurs et le film connaît un succès au box-office. Aujourd’hui, l’acteur a exprimé son souhait de refaire l’action et de jouer dans l’univers d’espionnage de YRF.

Dans une récente interview avec Pinkvilla, Ayushmann Khurrana a exprimé son souhait de faire plus d’action après son film An Action Hero et de travailler dans l’univers d’espionnage YRF. L’acteur a déclaré: «Je dois appeler Adi monsieur (Aditya Chopra) et je pense que nous devrions le faire. Voyons! »

Il a en outre exprimé le souhait de jouer un rôle négatif dans l’univers d’espionnage de YRF et a déclaré : « J’adorerais faire ça et utiliser le kuch négatif karne ko bhi mil jayega kya pata… (rires) (je pourrais avoir un rôle négatif dans ça) on ne sait jamais. Ce sera donc vraiment excitant.

Il a ensuite parlé de la débâcle de son dernier film An Action Hero et a déclaré : « Je suis vraiment excité de refaire de l’action, et probablement si mon dernier film était sorti dans cet environnement, il aurait fait mieux, mais tout est une question de timing et de timing. comment les choses atterrissent ou s’assemblent. C’est multifactoriel, la réussite d’un film.»

Dream Girl 2 est une suite du hit Dream Girl de 2019 et est dirigé par Raaj Shaandilyaa. Le film met en vedette Ayushmann Khurrana, Ananya Panday, Manjot Singh, Paresh Rawal et Abhishek Banerjee, entre autres dans des rôles clés. Sorti le 25 août, le film a suscité une réponse positive du public et a collecté Rs 117,5 crore dans le monde au box-office dans les 11 jours suivant sa sortie et continue de se développer au box-office.

Pendant ce temps, l’univers d’espionnage de YRF est prêt à captiver le public avec son prochain projet Tiger 3. Dirigé par Maneesh Sharma, le film met en vedette Salman Khan, Katrina Kaif et Emraan Hashmi dans les rôles principaux. Le thriller d’espionnage devrait sortir en salles à Diwali. Le film verra également Salman et Shah Rukh Khan se réunir pour une séquence pleine d’action dans le film.

