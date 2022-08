Après le spectacle militaire chinois, les options se rétrécissent pour conquérir Taïwan

Mais à Taïwan de plus en plus démocratique, peu se considèrent comme de fiers futurs citoyens chinois. Le soutien aux propositions de Pékin a chuté encore plus après 2020, lorsque la Chine a imposé une répression à Hong Kong, érodant les libertés promises à l’ancienne colonie britannique dans sa propre version du cadre.

M. Xi a continué de promettre à Taïwan un accord “un pays, deux systèmes”, et il pourrait recommencer à offrir des incitations économiques et politiques à Taïwan, s’il peut influencer l’élection présidentielle de l’île au début de 2024.

L’actuelle présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, doit démissionner après la fin de son second mandat cette année-là. Et un successeur potentiel de son Parti démocrate progressiste, qui rejette le principe «une seule Chine» et favorise l’indépendance, pourrait être plus pugnace envers Pékin.

Dans les années qui ont suivi cette élection, les dirigeants chinois “voudront probablement montrer des avancées substantielles à Taiwan, pas nécessairement l’unification, mais des résultats là-bas”, a déclaré Wang Hsin-hsien, professeur à l’Université nationale Chengchi de Taipei qui étudie la politique chinoise. . “Xi Jinping est le genre d’homme qui rend l’inimitié par la vengeance et qui rend la gentillesse, mais quand il se venge, il est remboursé en double.”