Après le sommet sur le climat, le gouverneur de Californie Gavin Newsom est confronté à des décisions clés pour réduire les émissions dans son pays

SACRAMENTO, Californie (AP) — Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a récemment fait de grandes vagues dans le monde du climat en annonçant un procès alléguant que les grandes sociétés pétrolières et gazières ont trompé le public sur les risques que représentent les combustibles fossiles pour le réchauffement climatique et disant qu’il le ferait signez le projet le plus radical du pays règles de déclaration des émissions pour les grandes entreprises.

Newsom doit maintenant décider s’il doit aller encore plus loin. Les législateurs lui ont envoyé des projets de loi visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, à aider les écoles à s’adapter au changement climatique et à alléger le coût pour les contribuables du nettoyage des puits de pétrole et de gaz orphelins.

Après la fin de l’année législative au début du mois, Newsom a vanté le leadership de la Californie en matière de questions environnementales lors d’un congrès. Sommet des Nations Unies sur le climat à New York. En Californie, a-t-il déclaré, le changement climatique a conduit à « la destruction de lieux, de modes de vie et de traditions sous nos yeux, malgré tout ce leadership ».

« Si vous lisez le journal ou allumez votre téléviseur… vous voyez un état, pas seulement de rêveurs et d’acteurs, mais vous voyez un état qui brûle », a déclaré Newsom.

Newsom a déclaré qu’il signerait un projet de loi obligeant les entreprises réalisant plus d’un milliard de dollars de revenus annuels à divulguer un large éventail d’émissions de gaz à effet de serre. Il a également déclaré qu’il signerait une loi obligeant les entreprises gagnant plus de 500 millions de dollars par an à divulguer comment le changement climatique peut affecter financièrement leurs entreprises et comment elles envisagent de s’adapter.

Certaines propositions climatiques majeures n’ont pas été adoptées par le Parlement cette année, notamment des règles visant à élargir la liste des polluants qui doivent être surveillés à proximité des raffineries et une législation visant à désinvestir les fonds du système de retraite des fonctionnaires et des enseignants de l’État de l’industrie des combustibles fossiles.

Newsom a jusqu’au 14 octobre pour décider s’il doit signer les projets de loi, y opposer son veto ou les autoriser à devenir loi sans sa signature. Voici quelques-unes des propositions climatiques que les législateurs californiens ont adoptées ou non cette année :

PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ ORPHELINS

Le Parlement a adopté un projet de loi exigeant que les entreprises bénéficiant du droit d’exploiter un puits démontrent leur capacité financière à le nettoyer. Une façon d’y parvenir en vertu du projet de loi serait de verser une caution pour payer le coût total du nettoyage des puits.

En Californie, il existe plus de 5 000 puits sans propriétaire actif capable de les sceller et de les fermer correctement, estime l’État. On les appelle puits orphelins.

En l’absence de propriétaire actif, l’État a la responsabilité de nettoyer les puits. C’est un problème parce que les contribuables ne devraient pas être responsables des sociétés pétrolières et gazières qui ne ferment pas correctement leurs puits, a déclaré Ann Alexander, avocate au Conseil de défense des ressources naturelles.

Des puits mal fermés peuvent constituer un risque pour la santé publique en raison d’une pollution susceptible de contaminer l’eau potable, selon le Département californien de la conservation.

L’État exige déjà des entreprises qu’elles déposent des cautions pour payer le nettoyage des puits, mais le montant est souvent insuffisant, a déclaré Alexander.

La Western States Petroleum Association affirme que le projet de loi pourrait « exacerber » le problème des puits orphelins de l’État en ajoutant un autre obstacle financier pour les entreprises qui autrement pourraient acquérir un puits.

La Californie fait partie des 10 premiers États producteurs de pétrole brut. Mais la production est passée d’environ 230 000 barils par an en 2005 à moins de 125 000 barils en 2022, selon l’Energy Information Administration des États-Unis.

ÉMISSIONS DES BÂTIMENTS

Les législateurs ont envoyé un projet de loi au bureau de Newsom exigeant que les régulateurs des États trouvent une approche pour réduire les émissions des bâtiments qui contribuent au réchauffement de la planète.

Ce secteur représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre de la Californie, estime l’État. Ces émissions proviennent de sources telles que l’électricité utilisée pour alimenter les bâtiments et les réfrigérants utilisés pour le refroidissement.

L’État prévoit de réduire ces émissions des habitations, des magasins et d’autres bâtiments dans le cadre de son objectif plus large d’ici 2030 consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Californie de 40 % par rapport au niveau de 1990.

En vertu du projet de loi, la Commission de l’énergie de Californie devrait soumettre un rapport à l’Assemblée législative en 2026 recommandant les prochaines étapes de l’État pour réduire les émissions des bâtiments.

Les opposants affirment que le projet de loi pourrait entraîner des exigences lourdes en matière d’efficacité énergétique pour les fournisseurs de logements.

PROJETS DE LOI SUR LE CLIMAT QUE LA LÉGISLATURE N’A PAS ADOPTÉE CETTE ANNÉE

Une proposition visant à étendre un programme exigeant que certains polluants soient surveillés à proximité des raffineries a fait l’objet d’un projet de loi de deux ans, permettant aux législateurs de le revoir en janvier. Le projet de loi modifierait le programme pour inclure les raffineries de biocarburants, qui utilisent des matériaux dérivés de plantes ou d’autres êtres vivants.

Au début du mois, une commission clé de l’Assemblée a bloqué un projet de loi obligeant les écoles à proposer un plan de réduction de chaleur dans les espaces extérieurs du campus, par exemple en remplaçant l’asphalte par des surfaces moins absorbant la chaleur.

Les défenseurs affirment que la législation aurait contribué à augmenter les zones ombragées dans les écoles des zones à faible revenu où elles ne sont pas déjà abondantes. Un autre projet de loi exigeant que la Commission californienne de l’énergie crée un plan pour aider les écoles à s’adapter aux effets du changement climatique est arrivé sur le bureau de Newsom cette année.

La sénatrice de l’État Lena A. Gonzalez, une démocrate représentant une partie du comté de Los Angeles, a présenté un projet de loi visant à retirer les systèmes de retraite des fonctionnaires et des enseignants de l’État de l’industrie des combustibles fossiles. Le projet de loi a été adopté par le Sénat, mais n’a pas été entendu à l’Assemblée. Les législateurs pourront reprendre cette question en janvier.

___

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter : @sophieadanna