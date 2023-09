Après le sommet de Poutine avec Kim Jong Un, est-il temps de dépenser plus d’argent dans la défense ? | Nouvelles du monde

L’engagement du président Poutine auprès de l’Iran et de la Corée du Nord pour obtenir des munitions a été ridiculisé en Occident.

Poutine a commencé la guerre avec 20 millions d’obus d’artillerie – un chiffre bien inférieur à celui dont disposait l’Occident – ​​et même ces stocks de guerre semblent insuffisants.

De même, l’Occident a du mal à répondre Ukrainebesoins en munitions.

Les partisans de Kiev devraient-ils investir dans des stocks d’armes considérablement plus importants, et cela laisse-t-il présager une nouvelle ère d’augmentation spectaculaire des dépenses de défense ?

On compte sur la dissuasion nucléaire pour sa sécurité ultime contre les superpuissances mondiales.

Mais seuls huit – 4 % – des États-nations indépendants du monde sont des puissances nucléaires ; bien que OTAN fournit un cadre de protection à certains États non nucléaires, 85 % des États n’en sont pas membres.

RussieLe succès de l’OTAN à tenir l’OTAN à distance tout en envahissant un voisin non nucléaire met en évidence un grave manque de capacités de dissuasion.

Et, avec des États voyous comme Corée du Nord et que l’Iran recherche le statut nucléaire, l’ancien équilibre de sécurité mondiale est vulnérable et une nouvelle approche est nécessaire.

Même si les balles et les obus d’artillerie resteront les éléments constitutifs de la capacité militaire, l’héritage de deux guerres mondiales brutales a conduit l’Occident à investir dans la technologie pour permettre une plus grande précision, réduisant ainsi les dommages collatéraux et les pertes.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une bombe à chute libre lancée depuis des bombardiers de la RAF manquait en moyenne sa cible de six kilomètres. Même un millier de bombardements ne garantiraient pas d’atteindre la cible.

Aujourd’hui, un Joint Strike Fighter offre une précision – quatre pieds, et non quatre milles – en utilisant des bombes plus petites, avec moins de dégâts collatéraux et moins de victimes.

Mais la technologie coûte cher, de sorte que les pays ne peuvent pas se permettre d’importants stocks d’armes. Et notre base industrielle de défense n’est pas configurée pour se développer rapidement en temps de guerre.

Alors, l’agression non provoquée de la Russie est-elle un signal d’alarme et est-il temps de dépenser plus d’argent dans la défense ?

L’adhésion à l’OTAN constitue la sécurité ultime du Royaume-Uni. Nous respectons déjà l’obligation de l’OTAN de consacrer 2 % de notre PIB à la défense – augmenter encore ce montant risque de subventionner nos collègues européens.

Nous devrions plutôt dépenser plus intelligemment, en fournissant des capacités plus rentables, peut-être même dans le cadre d’un nouveau paradigme de défense.

La menace que représente la Russie pour l’Europe a diminué : son armée a été décimée par l’Ukraine et il lui faudra une décennie pour se rétablir ; cependant, une nouvelle vulnérabilité a été exposée.

Bien que l’OTAN puisse assurer la sécurité nationale du Royaume-Uni, nos intérêts nationaux seront de plus en plus vulnérables, et l’histoire suggère que le simple fait de fermer les écoutilles ne fera pas disparaître le problème.

La réponse? Les besoins fondamentaux en navires, chars et avions perdureront, mais le Royaume-Uni n’est plus assez grand pour « tout faire seul ».

Notre protection réside dans les alliances, ce qui implique de faire des choix difficiles en matière de priorités.

Dans un monde incertain, le Royaume-Uni doit être flexible, adaptable et innovant – autant de qualités que l’Ukraine a exploitées dans sa guerre contre la Russie.

Cela doit être inscrit dans l’ADN de notre défense nationale – ce n’est pas le cas actuellement.

Le Royaume-Uni ne partage pas l’appétit évident de la Russie pour les pertes. C’est pourquoi, en tant que nation insulaire, notre contribution doit passer par la technologie, permettant des frappes de précision et par l’éventail de capacités militaires qui ont si bien servi l’Ukraine.

La Russie dispose d’un arsenal impressionnant d’équipements, mais n’a pas réussi à le traduire en capacité sur le champ de bataille.

La formation opérationnelle est un élément essentiel d’une capacité militaire crédible.

Mais il est de plus en plus difficile de mener une formation opérationnelle réaliste : les contraintes de sécurité en temps de paix combinées aux coûts énormes limitent les bénéfices.

Par conséquent, l’armée dispense un nombre croissant de formations haut de gamme et dynamiques sur simulateurs, mais l’esprit de clocher d’un seul service continue d’entraver le développement d’un écosystème de formation virtuelle pan-défense – plug and play – permettant de permettre à la fois des coûts nationaux et internationaux. -une formation opérationnelle efficace. Cela est vital pour des alliances militaires efficaces et crédibles.

En outre, l’expérience ukrainienne consistant à modifier du jour au lendemain des drones pour répondre aux capacités russes souligne l’importance de l’innovation, non seulement en laboratoire, mais également sur le champ de bataille.

Les services individuels continuent d’exploiter la technologie, mais dans des cloisonnements paroissiaux et sans s’aligner sur les initiatives nationales/gouvernementales.

Mais dans un paysage politique dominé par une crise du coût de la vie, un NHS en ruine et des élections générales imminentes, quelque chose changera-t-il ?

Même si la Russie a pu être stérilisée – au moins pendant une décennie – les nations voyous du monde entier auront été renforcées par l’expérience russe.

Et les organisations terroristes auront vu l’« opprimé » ukrainien s’imposer contre une superpuissance russe en exploitant la technologie.

La militarisation des drones présente un énorme potentiel de perturbation – et de carnage – dans notre société ouverte.

L’Occident ridiculise peut-être le président Poutine pour son engagement aux côtés de la Corée du Nord dans une recherche désespérée d’armes, mais nous sommes confrontés au même défi stratégique – au moins Poutine a un plan.