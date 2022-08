Après le siège d’un hôtel en Somalie, un vœu de s’attaquer au “serpent” d’al-Shabab

MOGADISCIO, Somalie (AP) – L’enfer a commencé au coucher du soleil.

C’était un vendredi soir dans la capitale somalienne. Les clients de l’hôtel Hayat avaient terminé leurs dernières prières et s’étaient installés pour un café, un thé ou un dîner. Des familles, des hommes d’affaires et des employés du gouvernement étaient là – parmi ceux qui voient la promesse de la reconstruction de leur pays après des décennies de guerre.

Les hôtels sont des refuges à Mogadiscio, mais aussi des cibles. Le groupe extrémiste al-Shabab, affilié à al-Qaïda, a mené pendant des années des attaques complexes contre eux, commençant par des explosions et résistant pendant des heures alors qu’une poignée de combattants échangeaient des coups de feu avec les forces de sécurité jusqu’à une fin de matinée sanglante.

Cette fois, environ 35 heures ont suivi le moment où une explosion a brisé la paix du Hayat. Il s’agit de la plus longue attaque de ce type dans l’histoire de la Somalie.

Le siège du week-end dernier pourrait être un tournant pour la nation de la Corne de l’Afrique et sa quête de plus de sécurité. Dans les jours qui ont précédé l’attaque, le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud avait juré une offensive contre al-Shabab pour le déloger des vastes sections de la Somalie qu’il contrôle depuis des années.

Des Somaliens horrifiés ont ensuite vu 21 personnes au Hayat être tuées et certaines démembrées, leurs restes publiés par al-Shabab dans des vidéos de propagande.

L’attaque était “une fenêtre sur l’état d’esprit d’Al-Shabab d’aujourd’hui et sur la façon dont il s’est transformé en un mouvement plus sombre, sinistre et nihiliste”, a écrit mercredi le bulletin Somali Wire, notant que l’hôtel n’était pas une cible “normale”, mais “un hôtel modeste dont la clientèle était majoritairement composée de gens ordinaires.”

Aujourd’hui, le président somalien jure une « guerre totale ».

Dans un discours national cette semaine, il a parlé avec une nouvelle détermination. Al-Shabab “est comme un serpent mortel dans vos vêtements”, a déclaré Mohamud. “Il n’y a pas d’autre solution que de le tuer avant qu’il ne vous tue.”

Debout dans les décombres de son hôtel encore marqué de sang et de chair, le propriétaire Abdulkadir Mohamud Nur pouvait à peine envisager plus de mort.

L’homme de 60 ans a été bouleversé lorsqu’il a raconté son impuissance à se trouver à quelques pas de l’hôtel pour prier lorsque l’attaque a commencé. Les appels ont rapidement inondé son téléphone. Un kamikaze avait explosé à une porte latérale, ont déclaré des appelants, et des hommes armés ont envahi les forces de sécurité et tiré sur tous ceux qu’ils ont trouvés.

“Je n’ai pas pu me rapprocher de l’hôtel à cause des échanges de coups de feu”, a déclaré Nur à l’Associated Press.

C’était le chaos. Un survivant, Ibrahim Bashir Ali, a rejoint les clients frénétiques de l’hôtel essayant de se cacher dans le hall où le café de l’après-midi avait été servi. Au milieu des coups de feu, il a vu les assaillants porter des « treillis de combat ». Les combattants d’Al-Shabab se déguisent parfois en uniformes de sécurité.

“Il y avait des grenades à main qui ont pétrifié tout le monde”, a déclaré Ali. Il a brisé deux fenêtres et a sauté la seconde pour s’échapper, se blessant en cours de route.

Nur, le propriétaire de l’hôtel, a immédiatement pensé à ses deux frères, Abdirahman et Shuaib, qui étaient venus déjeuner avec lui et prendre le thé de l’après-midi. Ils étaient toujours à l’intérieur, mais il n’osa pas les appeler.

“Lorsque de telles attaques se produisent, il est conseillé aux gens de ne pas appeler ceux qui, selon eux, pourraient se trouver sur les lieux d’une attaque”, a déclaré Nur. “La sonnerie du téléphone pourrait attirer l’attention des attaquants.”

C’était une sagesse tirée d’années passées à regarder les attaques d’al-Shabab contre la capitale.

Plus tard, Nur a appris par des collègues de l’hôtel qu’Abdirahman avait été tué près de la réception alors qu’il cherchait un endroit où se cacher. Et le deuxième jour de l’attaque, il a lui-même trouvé le corps de Shuaib.

“Nous avons confiance dans le destin de Dieu”, a déclaré Nur, le visage empreint de chagrin.

Le temps qu’il a fallu aux forces de sécurité somaliennes pour mettre fin au siège, et même communiquer entre elles, a été remis en question et critiqué. Dans un premier temps, une force paramilitaire formée par la Turquie s’est déployée à l’hôtel mais a été repoussée par les assaillants. Puis un groupe formé par les forces américaines est arrivé et a réussi à commencer à secourir les survivants au rez-de-chaussée tout en contenant les hommes armés.

Le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a déclaré que ceux qui ont échoué dans leur réponse à l’attaque seront punis. Les forces de sécurité n’ont fait aucun commentaire.

L’hôtel de quatre étages, situé dans une zone hautement fortifiée près de l’aéroport international et des bureaux du gouvernement, a été détruit. Reconstruire, comme tout le reste dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, coûterait cher avec la hausse des coûts des matériaux de construction.

Et pourtant 67 salariés dépendaient de l’hôtel, et de son propriétaire, rappel de la fragilité qui subsiste en Somalie.

“Je me demande comment ces gens vont continuer leur vie”, a déclaré Nur.

Omar Faruk, Associated Press