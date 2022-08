Après le siège d’un hôtel en Somalie, un vœu de s’attaquer au “serpent” d’al-Shabab

C’était un vendredi soir dans la capitale somalienne. Les clients de l’hôtel Hayat avaient terminé leurs dernières prières et s’étaient installés pour un café, un thé ou un dîner. Des familles, des hommes d’affaires et des employés du gouvernement étaient là – parmi ceux qui voient la promesse de la reconstruction de leur pays après des décennies de guerre.

Les hôtels sont des refuges à Mogadiscio, mais aussi des cibles. Le groupe extrémiste al-Shabab, affilié à al-Qaïda, a mené pendant des années des attaques complexes contre eux, commençant par des explosions et résistant pendant des heures alors qu’une poignée de combattants échangeaient des coups de feu avec les forces de sécurité jusqu’à une fin de matinée sanglante.

Cette fois, environ 35 heures ont suivi le moment où une explosion a brisé la paix du Hayat. Il s’agit de la plus longue attaque de ce type dans l’histoire de la Somalie.

Le siège du week-end dernier pourrait être un tournant pour la nation de la Corne de l’Afrique et sa quête de plus de sécurité. Dans les jours qui ont précédé l’attaque, le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud avait juré une offensive contre al-Shabab pour le déloger des vastes sections de la Somalie qu’il contrôle depuis des années.

Des Somaliens horrifiés ont ensuite vu 21 personnes au Hayat être tuées et certaines démembrées, leurs restes publiés par al-Shabab dans des vidéos de propagande.

L’attaque était “une fenêtre sur l’état d’esprit d’Al-Shabab d’aujourd’hui et sur la façon dont il s’est transformé en un mouvement plus sombre, sinistre et nihiliste”, a écrit mercredi le bulletin Somali Wire, notant que l’hôtel n’était pas une cible “normale”, mais “un hôtel modeste dont la clientèle était majoritairement composée de gens ordinaires.”