Après le revers du Karnataka, le quota de caste du BJP se concentre avant 3 sondages d’État

Le revers auquel le BJP a été confronté lors des récents sondages de l’Assemblée du Karnataka, en particulier dans les sièges réservés aux castes et tribus répertoriées (SC / ST), malgré l’annonce par le gouvernement de l’État qu’il augmentera les quotas pour les deux communautés, sera au-dessus de l’examen de la direction du parti. des résultats des élections, ont déclaré les hauts dirigeants du parti.

Le BJP sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, tant en 2014 qu’en 2019, avait remporté un maximum de sièges SC/ST – 77 des 131 circonscriptions de ce type en 2019 contre 67 en 2014. Les deux groupes sociaux jouent un rôle important de l’accent central du BJP sur ‘labharti‘ (prévoyance centrale).

Les dirigeants du parti ont déclaré que la sensibilisation SC / ST du parti serait également intensifiée, car les États du Rajasthan, du Chhattisgarh et du Madhya Pradesh, liés au scrutin, comptent un nombre important d’électeurs de ces deux groupes.

Au Karnataka, alors que le BJP n’a réussi à remporter que 12 des 36 sièges réservés aux castes répertoriées dans l’État, il n’a remporté aucun siège parmi les sièges réservés aux communautés tribales. Pendant ce temps, le Congrès a remporté 21 sièges de castes répertoriées et 14 sièges de tribus répertoriées, contre 12 sièges SC et 8 sièges ST en 2018, tandis que le JD (S) a remporté quatre sièges réservés. Les plus grands dirigeants du BJP issus des communautés SC/ST, tels que Sriramulu et Govind Karjol, ont également perdu leur siège.

Selon des initiés du parti, le parti n’a pas réussi à convaincre les électeurs des castes répertoriées de sa décision d’augmenter les réservations pour le SC (à gauche), ce qui a conduit les électeurs des communautés Banjara, Bhovi et SC (à droite) à voter contre le BJP.

Juste avant les élections, le gouvernement du BJP dirigé par Basavaraj Bommai a décidé de se tailler des réserves internes dans le quota de 17 % des castes répertoriées en le divisant en 6 % pour le groupe SC (gauche) le plus arriéré, 5,5 % pour les moins arriérés. groupe SC (droite) et 4,5 % pour le groupe SC (touchable).

« Les communautés SC (à droite), Bhovi et Banjara ont spécifiquement estimé que nous favorisions la communauté SC (à gauche). Selon notre évaluation, sauf à Bengaluru, sur la côte du Karnataka et à Bidar, les SC se sont regroupés contre le BJP. n’y a pas eu de mouvement pour évincer quatre communautés touchables – Banjaras, Bhovis, Kormas et Korachas – de la liste SC dans l’État, le Congrès a réussi à induire les gens en erreur », a déclaré un haut fonctionnaire du BJP à Delhi.

Le Congrès compte 15 députés valmiki (ST) et 11 députés SC (droite), contre deux chacun pour le BJP. Le Congrès a également réussi à obtenir plus de députés dans les communautés de SC (à gauche) avec six de ses candidats de la communauté gagnants contre deux seulement pour le BJP.

Le chef du BJP ST morcha, Samir Oraon, a déclaré à NDTV que le parti assurera un examen approprié des résultats, en particulier pourquoi il n’a pas réussi à remporter un seul siège. « Pendant un mois à partir du 20 mai, nous célébrerons les programmes de protection sociale du gouvernement Modi, et en particulier dans toutes les circonscriptions réservées à ST, encouragerons les gens à faire connaître comment les programmes du PM Modi ont pu aider des vies. Nous élaborerons des plans détaillés des plans bientôt pour chaque état afin que les bonnes informations parviennent aux gens. Tous les chefs de morcha vont s’asseoir ensemble et faire un plan.

Le chef du BJP, P Murli Dhar Rao, qui est en charge des élections au Madhya Pradesh, a déclaré que le parti et le gouvernement comprenaient l’importance des communautés SC / ST et que, dans l’État, les deux avaient tenté de les mobiliser.

« Nous avons tiré les leçons de 2018, lorsque le parti a perdu des sièges SC/ST. Par conséquent, nous avons travaillé très attentivement avec ces groupes au cours des cinq dernières années. Et, il est également important de se rappeler que la pénétration idéologique de le BJP parmi les groupes SC/ST au Madhya Pradesh est beaucoup plus élevé que le même au Karnataka. »

En ce qui concerne le revers rencontré par le parti dans les sièges SC/ST, le secrétaire général du Karnataka BJP et MLC Ravikumar a déclaré que le parti commencera l’examen des élections dans les quatre à cinq prochains jours. « Il est clair que nous n’avons pas pu faire ressortir les avantages de la réserve et le Congrès a réussi à les induire en erreur », a-t-il déclaré.

Selon le recensement de 2011, les SC représentent 17,5 % de la population du Karnataka, tandis que les ST représentent 6,95 %. Sur les 224 circonscriptions d’assemblée de l’État, 36 sont réservées aux SC et 15 aux ST.

Les groupes SC/ST seront particulièrement importants dans les États électoraux du Rajasthan, du Madhya Pradesh et du Chhattisgarh. Selon le recensement de 2011, les personnes des communautés ST et SC formaient respectivement 21,1 % et 15,6 % de la population de l’État du Madhya Pradesh. Le Chhattisgarh est également important, un État à prédominance tribale avec 30,62 % de population tribale et 12,82 % de population SC. Au Rajasthan également, le Premier ministre s’est rendu à Banswara, Bharatpur et Nathdwara et dans d’autres endroits avec un nombre important d’électeurs SC / ST pour faire appel aux groupes.

Les experts politiques ont cependant déclaré que le ressentiment couvait dans les groupes SC / ST bien avant que le mouvement de réservation ne soit annoncé par le gouvernement de l’État, principalement en raison de la hausse des prix et de la mauvaise gouvernance.

TT Basavanagouda, professeur et président du département d’études en anthropologie de l’université de Karnatak à Dharwad, a déclaré que la communauté tribale de l’État n’est pas homogène et que le parti du congrès s’est particulièrement attaché à sensibiliser les tribus à leur manifeste.

« Et les tribaux voulaient un changement. La plupart sont en dessous du seuil de pauvreté. La migration est également élevée. Décidément, ils ont été attirés par les garanties annoncées par le parti du Congrès et ont voulu leur donner une chance. L’augmentation de la réservation promise par le BJP n’ont pas beaucoup d’impact sur les tribaux, car ils savaient que la politique de réservation doit être modifiée et mise en œuvre, ce qui prendra beaucoup de temps. Ils peuvent voir ce qu’est un gadget électoral, c’est pourquoi je pense que le Congrès doit également se concentrer sur ses promesses et commencer à les mettre en œuvre au plus tôt », a-t-il déclaré.