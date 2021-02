De retour avec les Nationals de Washington après s’être absenté la saison dernière en raison de problèmes de COVID-19, Ryan Zimmerman a déclaré que jeudi, le temps qu’il avait quitté lui avait fait réaliser qu’il était loin d’être prêt à prendre sa retraite à 36 ans.

J’ai beaucoup manqué le match, a déclaré Zimmerman lors d’un appel vidéo. J’ai raté ce qu’il faut pour se préparer chaque jour. En vieillissant, vous devez faire de plus en plus pour vous préparer, mais j’ai raté tout cela aussi.

Le double NL All-Star a été l’un des premiers joueurs à annoncer qu’il se retirerait en 2020.

Père d’un fils nouveau-né et fils d’une mère atteinte de sclérose en plaques, Zimmerman a décidé que le plan d’action le plus sûr serait de ne pas jouer au milieu d’une pandémie.

Il a pris en compte d’autres facteurs, notamment s’il aurait besoin de changer ses routines d’avant-match et d’après-match.

Cela valait-il vraiment la peine pour moi de risquer de me blesser, la santé de ma famille, à l’époque, pendant une saison de 60 matchs? Qui sait si les gens pensaient vraiment que cela allait réussir? Si les gens pensaient que ça allait compter comme une vraie saison? Dit Zimmerman.

Je ne remets pas vraiment en question ni ne souhaiterais jouer, dit-il.

Arrivé en Floride cette fois-ci, il a amené sa femme et ses trois enfants – a soulevé de nouvelles questions.

Vous ne saviez tout simplement pas à quoi vous attendre. Je ne savais pas si j’allais être le gars bizarre portant un masque dans l’épicerie, a déclaré Zimmerman. Mais… je pense que beaucoup plus de gens sont plus conscients maintenant – évidemment d’eux-mêmes, mais je pense aussi à d’autres personnes. J’espère que si quelque chose de positif peut en découler, peut-être commencer à se soucier davantage des autres, ce qui serait bien. Mais pour ce qui est d’être ici maintenant pendant deux semaines, je me sens beaucoup plus confiant que je ne l’ai fait en volant ici.

Zimmerman, le premier choix amateur au repêchage de l’histoire des Nationals en 2005, devrait être le remplaçant de Josh Bell, un agent libre, à la première base.

Il a affronté tous les gars que je vais affronter cette année, a déclaré Bell. Il connaît tous les arbitres, il connaît toutes les zones, il connaît la division plus que quiconque dans cette équipe.

Le premier match d’exhibition à Washington aura lieu dimanche contre Saint-Louis, et Zimmerman espère participer à plus de matchs de la Grapefruit League, mais moins de manches.

Il est le visage de cette organisation et il le sera pour longtemps. Il le sera vraiment, a déclaré le manager des Nationaux Dave Martinez. Pour l’avoir de retour ici, l’avoir dans ce club-house, parler aux jeunes joueurs, c’est génial.

Notes: RHP Jeremy Jeffress a lancé 22 lancers lors de sa première session de bullpen. … Steve Arnieri a remporté le premier prix Phil Rizzo Scout of the Year, nommé à la mémoire du défunt père du DG Mike Rizzos.

