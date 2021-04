Edinson Cavani était superbe alors que Manchester United venait de derrière Tottenham Hotspur pour consolider ses chances de terminer deuxième et réduire l’avance de Manchester City en Premier League à 11 points.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer pensait avoir pris les devants en première mi-temps grâce à Cavani, mais une faute a été donnée contre Scott McTominay rattrapant Son Heung-Min. Pour aggraver le malheur de United, l’attaquant sud-coréen a ouvert le score quelques minutes plus tard.

Fred a égalisé, orchestré un mouvement et converti le rebond après que le tir de Cavani ait été sauvé, et l’Uruguayen a finalement obtenu son but avec une belle tête sur un centre de Mason Greenwood, qui a sécurisé les points dans les temps d’arrêt après un excellent travail de Paul Pogba.

Positifs

Après un départ lent, United a brillamment performé, saisissant le match par la peau du cou après l’injustice perçue du but non autorisé de Cavani. Il a été exceptionnel, tandis que Pogab et Bruno Fernandes ont également bien combiné et que la défense était solide.

Négatifs

Le jeu de préparation a été trop lent en première mi-temps, en partie parce qu’il n’y avait pas assez de mouvement des attaquants. Cela aura été frustrant pour Solskjaer de marquer un but si peu de temps après qu’un but a été refusé.

Note du manager sur 10

9 – Solskjaer était visiblement furieux après avoir vu le but exclu, mais tout ce qu’il a dit à la mi-temps a permis de calmer et de concentrer ses joueurs. Sa décision de faire venir Greenwood a également porté ses fruits lorsque l’adolescent a mis en place le deuxième de United avant de marquer le troisième.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Dean Henderson, 8 ans – Décisif dans son jeu et sans peur de sortir de sa ligne pour balayer. A bien fait d’arrêter l’effort de Harry Kane en deuxième mi-temps après n’avoir eu aucune chance de sauver le but des Spurs.

DF Aaron Wan-Bissaka, 8 ans – Les performances défensives ont été largement solides et l’arrière droit a bien avancé en seconde période pour ajouter une menace offensive, tout en repoussant parfois Sergio Reguillon.

DF Victor Lindelof, 6 ans – A fait une bonne tête pour refuser à Kane une certaine chance dès le début, mais s’est mis dans le pétrin pour le but des Spurs. A bien fait de déplacer les défenseurs adverses dans la préparation du but de Cavani.

DF Harry Maguire, 7 ans – Habituellement bien fait lorsqu’il se retrouve dans une bataille face à face avec Kane et a été sanctionné pour une faute sur son coéquipier anglais la seule fois où il ne l’était pas.

DF Luke Shaw, 7 ans – Il a eu quelques moments où il a essayé de se défendre sur le pied avant alors qu’il aurait peut-être mieux tenu sa position. Cependant, il était solide et a encore bien progressé. Réservé pour une faute cynique sur Lucas Moura.

Le premier but de Fred en championnat de la saison a commencé un beau retour de Man United. Adrian Dennis / Getty Images

MF Scott McTominay, 6 ans – Réservé tôt pour un mauvais défi sur Tanguy Ndombele, ce qui l’a légèrement limité, et sa faute sur Son a entraîné le refus du but de Cavani. Mais McTominay était batteur en seconde période et a testé Hugo Lloris avec un effort de range.c

MF Fred, 8 ans – A montré un avantage clinique pour marquer l’égaliseur, ayant orchestré le mouvement qui y a conduit. A fait preuve de compétitivité au milieu de terrain et a bien défendu, bien qu’il ait été sanctionné pour une faute sur Ndombele.

MF Paul Pogba, 9 ans – Fait des passes incisives qui ont mis les défenseurs des Spurs sur le pied arrière et, bien qu’il aurait sans doute dû être plus clinique quand une chance se présentait à lui à 1-1, son travail dans la préparation du troisième a été magistral.

MF Bruno Fernandes, 7 ans – Il était loin d’être son meilleur en première mi-temps, mais s’est amélioré dans la seconde et son coup de pouce dans la préparation du vainqueur était délicieux. Bien combiné avec Pogba.

FW Marcus Rashford, 6 ans – Ça a bien fait de suivre quand Reguilon a parcouru le terrain, mais n’a pas offert assez pour aller de l’avant et semblait parfois boiter. Son meilleur effort a vu un tir bloqué par Eric Dier.

FW Edinson Cavani, 9 ans – Son mouvement en était superbe et – finalement – il a porté ses fruits. Il a pris son but refusé superbement, ses efforts ont conduit Fred à niveler et ensuite il a superbement réussi à marquer le vainqueur. Quelques instants plus tard, il a refusé aux Spurs un égaliseur avec une tête défensive.



Substituts

MF Mason Greenwood, NR – Remplacé Rashford à la 72e minute et s’est rapproché peu de temps après avec un effort. Son centre pour le but de Cavani était sublime et il a complété cela avec une belle frappe pour son troisième but en quatre matchs.

MF Nemanja Matic NR – A remplacé Fernandes à la 90e minute et a été composé dans son jeu pour aider United à voir le match.