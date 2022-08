Après le retard de COVID-19, Woodstock High School organisera une célébration du centenaire le 25 septembre – Shaw Local

Woodstock High School a eu 100 ans l’année dernière et l’école célébrera son centenaire le 25 septembre, ont annoncé des responsables.

L’école a été construite à l’origine en 1921, mais sa célébration du centenaire a été repoussée en raison de perturbations liées à COVID-19, selon un communiqué de presse vendredi du Woodstock Community Unit School District 200.

L’événement débutera à 14 heures à Woodstock High et sera dirigé par une équipe de membres du personnel et d’étudiants actuels et anciens, indique le communiqué.

“En tant qu’ancien élève de Blue Streak, la troisième génération de ma famille à fréquenter la Woodstock High School et le père d’un récent diplômé, je sais ce que cette école a signifié pour tant de personnes dans notre communauté et pour les diplômés qui ont déménagé ailleurs, », a déclaré le surintendant Mike Moan dans le communiqué. “C’est un endroit dont nous sommes tous très fiers.”

Dans le cadre de l’événement, l’école honorera les premiers récipiendaires du WHS Distinguished Alumni Award, indique le communiqué. Le prix sera décerné à ceux qui ont démontré «des réalisations importantes et remarquables dans la carrière qu’ils ont choisie et / ou qui ont apporté des contributions positives à la société».

Il y aura trois gagnants cette année, indique le communiqué. Ces trois seront le Sgt. Salvador Carbajal, Bradley Corson et Nancy Larson.

Carbajal a obtenu son diplôme en 2008 et a rejoint les Marines américains, indique le communiqué. Il a été déployé quatre fois. Corson était le major de la promo de 1979 et a été un cadre de haut rang chez ExxonMobil.

Larson a obtenu son diplôme en 1974 et a fait une tournée en Europe avec une troupe de danse. Elle a ensuite mis en place des programmes de garde d’enfants pour l’armée américaine et a remporté un prix pour ses efforts.

Pour aider à l’occasion, des bénévoles et des étudiants ont collecté et organisé des souvenirs scolaires du siècle dernier, indique le communiqué. Il y a une salle dédiée aux anciens élèves pleine de photographies, de trophées et d’annuaires, entre autres. Il sera ouvert au public le 25 septembre.

Il y aura également des performances du groupe, de la chorale et de l’orchestre du lycée, indique le communiqué.