Après le report de la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft reconnaît les problèmes liés aux Outlaws et à la résistance anti-woke

Ubisoft se trouve actuellement dans une situation extrêmement difficile avec ses actions au plus bas depuis dix ans, auto-enquête dans la société qui commence à régler ses problèmes et l’annonce que son imminent jeu Assassin’s Creed à grande échelle, Shadows, sera désormais retardé de trois mois, de 2024 au 14 février 2025.

Ubisoft était…inhabituellement franc sur les raisons de cela, allant même jusqu’à admettre que son dernier jeu avait des problèmes dont ils devaient tirer des leçons :

« Alors que [Assassin’s Creed Shadows] « étant donné que les fonctionnalités sont complètes, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amenés à prévoir du temps supplémentaire pour peaufiner davantage le titre. »

Outlaws est arrivé avec des notes plutôt moyennes, ce qui le place dans la moitié inférieure de toutes les sorties majeures d’Ubisoft au cours des 10 à 15 dernières années. L’idée était qu’un jeu Star Wars en monde ouvert était presque incontournable, mais entre les bugs et les critiques sur son fort accent sur la furtivité, il n’a tout simplement pas eu le succès escompté, y compris en termes de ventes. Aujourd’hui, Massive met à jour le jeu non seulement pour résoudre des problèmes techniques, mais aussi pour modifier certaines de ses sections de furtivité afin qu’elles soient plus conviviales pour les joueurs, ainsi que pour apporter des améliorations supplémentaires au combat en général.

Ensuite, Ubisoft a étonnamment tacitement reconnu que ses jeux étaient devenus trop « éveillés » ou axés sur des objectifs précis, selon un segment d’Internet :

« Je tiens à réaffirmer que nous sommes une entreprise axée sur le divertissement, qui crée des jeux pour le public le plus large possible, et que notre objectif n’est pas de promouvoir un programme spécifique. Nous restons déterminés à créer des jeux… que tout le monde peut apprécier. »

Alors qu’Ubisoft s’est déjà excusé auprès de son public japonais pour certains éléments promotionnels douteux de Shadows, la réaction concernait également l’inclusion de Yasuke comme l’un des deux protagonistes, un samouraï noir légendaire, ce qui a donné lieu à un débat sur la question de savoir s’il était en fait un samouraï, et une idée déclarée selon laquelle il ne devrait pas du tout être le protagoniste.

Les hors-la-loi de Star Wars Ubisoft

Il y a eu des réactions similaires à l’idée que Kay Vess soit une femme dans le rôle principal de Star Wars Outlaws, et pas assez attirante en plus. Aucune plainte concernant l’exactitude historique, car il s’agissait de sujets de discussion « woke/DEI » assez simples. Mais il est surprenant de voir Ubisoft s’intéresser à cette question.

Avec le retard de Shadows, j’ai entendu dire qu’ils utilisaient ce temps pour corriger Yasuke ou réduire son rôle dans le jeu en conséquence de tout cela. C’est… pratiquement impossible à ce stade. Il s’agit d’un retard de trois mois pour un jeu « complet » et vous n’allez pas supprimer toute la substance de l’histoire et la remplacer pendant ce temps. Ce n’est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Il s’agira simplement de peaufiner le jeu, de s’assurer qu’il soit lancé avec le meilleur de ce domaine et qu’il comporte moins de bugs que Outlaws.

Il est clair qu’Ubisoft se trouve actuellement dans une situation difficile et que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Reste à savoir s’ils parviendront à se remettre de leurs récents faux pas et à lancer Shadows comme un succès.

