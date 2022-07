Après le renversement du président sri-lankais, la crise économique pourrait encore alimenter les troubles

Commentez cette histoire Commentaire

COLOMBO, Sri Lanka – Lorsque le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a été chassé de ses fonctions par des manifestants ce mois-ci, son gouvernement est devenu le premier au monde à être abattu de manière aussi dramatique par le double coup de poing de la pandémie et les retombées économiques de l’invasion russe de l’Ukraine. Le choix de son successeur, Ranil Wickremesinghe, par le Parlement cette semaine ne contribue pas à lui seul à atténuer la détresse économique qui a amené des dizaines de milliers de Sri Lankais dans les rues du pays.

Wickremesinghe, ancien Premier ministre à six reprises, hérite d’une nation en faillite avec une économie en faillite et fait maintenant face à une tâche ardue. Le pays par défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars en mai. Des files d’attente de carburant longues de plusieurs kilomètres s’étendent le long des rues de Colombo, l’inflation alimentaire vertigineuse a poussé les gens dans la pauvreté et la monnaie du pays s’est fortement dépréciée.

De nombreux économistes dire que la prochaine étape pour le Sri Lanka est un plan de sauvetage du Fonds monétaire international qui fait l’objet de discussions depuis des semaines. Dans un déclaration à l’issue d’une visite à Colombo en juin, la délégation du FMI a déclaré que les objectifs d’un programme de soutien seraient de “restaurer la stabilité macroéconomique et la soutenabilité de la dette” tout en menant des réformes et en protégeant les plus pauvres.

Maintenant, le monde regarde le Sri Lanka comme un récit édifiant. Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI lors du sommet du G-20 ce mois-ci a publié un terrible prévoir. « Les pays avec des niveaux d’endettement élevés et une marge de manœuvre limitée seront confrontés à des contraintes supplémentaires. Ne cherchez pas plus loin que le Sri Lanka comme signe d’avertissement », a-t-elle déclaré.

Le Sri Lanka, autrefois considéré comme une réussite avec des niveaux d’éducation et un niveau de vie élevés, pourrait désormais être le premier parmi une litanie de pays en développement qui seront confrontés à l’instabilité politique.

Dane Chamorro, partenaire du cabinet de conseil Control Risks, a déclaré que des pays allant du Pakistan à l’Égypte en passant par le Kazakhstan ployaient sous la “tempête parfaite” des perturbations économiques causées par la pandémie et plusieurs autres chocs qui se sont tous produits cette année.

“Vous avez une combinaison des séquelles de la pandémie, de la flambée des prix des matières premières à cause de la guerre en Ukraine, des problèmes climatiques, et en particulier de l’instabilité politique sous-jacente et de la mauvaise gestion”, a déclaré Chamorro. Mais certains gouvernements ont mieux géré la pandémie que le Sri Lanka.

“Cela vous montre simplement à quel point la mauvaise gestion et la corruption pure et simple peuvent vraiment faire dérailler ce qui serait autrement un pays riche”, a-t-il déclaré.

Premièrement, la pandémie de coronavirus a détruit le secteur touristique du Sri Lanka – la troisième source de réserves de change du pays – qui avait déjà ralenti après les attentats de Pâques de 2019. De 4,38 milliards de dollars en 2018, les revenus du tourisme sont tombés à 500 millions de dollars après deux années de pandémie.

L’interdiction par le gouvernement des engrais chimiques pour promouvoir l’agriculture biologique – instituée du jour au lendemain – a fait chuter la production agricole. Les généreuses réductions d’impôts décrétées par le gouvernement Rajapaksa ont coûté au gouvernement 2,22 milliards de dollars annuellement.

La guerre en Ukraine a porté un coup final au pays alors que les prix du carburant et des denrées alimentaires ont augmenté à l’échelle mondiale. Entre février et mai, le coût des importations de carburant du Sri Lanka a grimpé de plus de 38 % par rapport à la même période il y a un an.

Même avec la volonté du FMI d’aider, le Sri Lanka a du pain sur la planche.

Ankur Shukla, économiste spécialisé en Asie du Sud chez Bloomberg Economics, a déclaré que le FMI cherchait un plan pour restructurer la dette du pays et que les discussions avec un ensemble diversifié de créanciers – de la Chine à la Banque mondiale – prendraient du temps.

“Il y a de fortes chances que même si un accord [with IMF] pourrait arriver cette année, l’aide ne viendrait probablement pas cette année », a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup d’incertitudes.”

Pour ses besoins immédiats, le pays a un besoin urgent de financement.

“Les ressources externes liquides disponibles auprès de la banque centrale sont presque inexistantes”, a déclaré Nandalal Weerasinghe, gouverneur de la Banque centrale du Sri Lanka. CNN cette semaine. Toutes les ressources en devises disponibles ont été utilisées pour importer du gaz, a-t-il dit, ajoutant que le pays a sécurisé ses approvisionnements en carburant pour les prochaines semaines.

La crise de l’énergie couplée à la hausse des prix des denrées alimentaires a contraint des millions de personnes à se priver de nourriture. Les prix des aliments sont 80 % plus élevé que l’an dernier, selon les données de la Banque centrale.

Cullen Hendrix, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics, a déclaré que si le Sri Lanka n’est pas le seul pays à voir des protestations contre les difficultés économiques, l’ampleur et l’impact de son soulèvement ont été frappants.

“La double crise des prix du carburant et des denrées alimentaires frappe à un moment où la patience du public envers de nombreux gouvernements est déjà pratiquement inexistante au lendemain de la pandémie mondiale”, a déclaré Hendrix. “Et les appels à l’aide arrivent à un moment où les marchés mondiaux du crédit se resserrent, fermant l’espace budgétaire permettant à ces gouvernements de faire face à la douleur avec des subventions ou des interventions plus ciblées”, a-t-il ajouté.

Les difficultés économiques du pays ont provoqué une crise politique qui, à son tour, a aggravé les difficultés économiques. Mais même si la sélection de Wickremesinghe à la présidence a mis fin à un vide de leadership, il est largement considéré comme une figure impopulaire de l’establishment, ce qui risque de saper la stabilité politique.

Considéré comme un allié de Rajapaksa, le principal défi de Wickremesinghe sera de faire face aux manifestants qui ont juré de poursuivre leur agitation. Ils soutiennent que le parlement a sapé la démocratie du pays en choisissant un président qui n’a pas été élu à un siège parlementaire.

À la suite de manifestations populaires qui ont vu des manifestants occuper des bâtiments clés du gouvernement et les maisons du président et du Premier ministre, Rajapaksa a fui le pays, d’abord aux Maldives, puis à Singapour.

Quelques heures après que Wickremesinghe a prêté serment jeudi, la police et les forces militaires ont encerclé le site de la manifestation et pris le contrôle du bureau présidentiel lors d’un raid à l’aube. Les forces de sécurité ont chargé les manifestants avec des matraques et démoli des tentes, blessant de nombreuses personnes, ont décrit des témoins oculaires.

Les manifestants, qui campent depuis plus de 100 jours, ont qualifié l’action du président d’« antidémocratique ».

La répression a été condamnée par des groupes de défense des droits de l’homme, entre autres.

L’ancien diplomate et universitaire Dayan Jayatilleka a déclaré que l’action “imprudente” du président avait aggravé une situation déjà précaire. “L’utilisation inutile de la force militaire a rendu impossible la stabilité politique qui, selon le FMI et d’autres, est nécessaire pour la réforme économique”, a-t-il déclaré.