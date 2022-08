Après le raid de Basquiat, le musée d’Orlando fait face à une crise de crédibilité

Bien que l’affidavit du FBI ait cité des preuves indiquant d’éventuels crimes de complot et de fraude électronique, il n’a déposé aucune accusation dans l’affaire.

Mais le terrain philanthropique tremble déjà. Une demi-douzaine de donateurs éminents de l’OMA sont en pourparlers pour transférer leur soutien financier au Rollins Museum of Art, au Rollins College voisin, selon sa directrice, Ena Heller. Et l’une des plus grandes organisations caritatives d’Orlando, la Fondation Martin Andersen-Gracia Andersen, a déclaré au New York Times qu’elle déplacerait sa collection de peintures américaines des XVIIIe et XIXe siècles – y compris des œuvres de Robert Henri et John Singer Sargent – ​​de l’OMA, où elles avait été prêté pendant près de 30 ans aux Rollins. Six des 22 tableaux de la collection seront entièrement donnés aux Rollins.