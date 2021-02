À cette année Festival du film de Sundance, il y avait les premières habituelles et les sessions Q. et A., les petits groupes et les plaisirs de la foule – mais pas de foule réelle. En raison de la pandémie, l’événement de Park City, dans l’Utah, a été réduit et mené en grande partie en ligne. Aucun des participants ne pouvait, par exemple, se rencontrer par hasard et parler de films, et il était difficile de se faire une idée du festival dans son ensemble. Pour rectifier cela, nous avons demandé au co-critique de cinéma en chef AO Scott, au critique Devika Girish et aux journalistes Kyle Buchanan et Nicole Sperling de comparer leurs notes. Voici des extraits de leur conversation:

NICOLE SPERLING Je suis généralement pleurnichard et grincheux à propos de Sundance. Pourquoi sommes-nous dans la neige? Pourquoi janvier? Je pourrais vous voir tous à Los Angeles. Mais cette année, j’étais tellement nostalgique de chaque partie de l’expérience. Je ne voulais rien de plus que d’être emballé dans une navette bondée, parler à des inconnus de petits films. J’avais tellement envie de tout ce que Sundance représente que j’ai même écouté les émissions matinales de la directrice du festival Tabitha Jackson, quelque chose que je ne ferais jamais si j’étais réellement dans l’Utah, juste pour avoir une idée de cet amour de film geek qui me manquait.

DEVIKA GIRISH C’était amusant de pouvoir parcourir le programme si facilement (et de «sortir» d’une cause perdue sans marcher sur les orteils des gens), mais cela a rendu mon festival FOMO bien pire! À Park City, il y a des limites géographiques et matérielles à ce que vous pouvez voir et quand. Et si vous êtes affamé, vous choisissez le dîner plutôt qu’un film. Mais chez moi, sur mon canapé, armé de plats à emporter, j’avais au moins 25 films à choisir à tout moment du week-end. J’ai passé beaucoup de temps à faire des allers-retours et à m’inquiéter de faire tous les mauvais choix.

SPERLING Les films de bien-être se sentaient vraiment bien cette année, comme « Coda, » le film narratif de la soirée d’ouverture était centré sur une adolescente entendante élevée par ses parents sourds. Les gens se sont tournés vers ce qui était vraiment une histoire traditionnelle de lutte et de triomphe racontée à propos d’un groupe démographique que nous ne connaissons pas assez, un rappel qu’un film bien fait mais sentimental peut vraiment fonctionner en ce moment. Je pense que c’est aussi pourquoi les documentaires sur Rita Moreno et « Rue de Sesame » a si bien joué dans ma maison. Les deux étaient remplis de joie et d’espoir, des choses qui font une grande différence pendant ce verrouillage sans fin.