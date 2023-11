Après le premier match de James Harden avec les Clippers, Tyronn Lue qualifie Kawhi Leonard de « meilleur joueur »

NEW YORK — Le sacrifice que les quatre étoiles des LA Clippers disent devoir faire pour gagner collectivement a ses limites.

Peut-être qu’ils ne le savaient pas ou ne s’en rendent toujours pas compte, mais il a fallu environ 24 minutes de jeu à leur entraîneur pour comprendre que dans l’assortiment de stars vétérans de la NBA dans sa formation de départ, la star qui a le moins besoin de sacrifier les tirs qu’elle prend est Kawhi Leonard.

“Je veux dire, c’est le meilleur joueur, alors oui”, a déclaré Lue après la défaite des Clippers contre les Knicks lors du premier match de James Harden, 111-97.

Les Clippers menaient New York 46-42 à la mi-temps, mais Leonard n’avait tiré que six tirs. Au cours de ces deux mêmes quarts-temps, Harden avait tenté cinq tirs (tous au deuxième quart), Paul George en avait réussi sept (et en avait raté six) et Russell Westbrook avait un score de 5 sur 7.

Cela semblait être une répartition égale pour la première fois pour quatre joueurs avec un curriculum vitae de réussite et de célébrité qui s’étend encore plus longtemps que la barbe de Harden.

Westbrook, comme Harden, est un ancien MVP de la NBA et plusieurs fois champion des buteurs. Leonard a deux MVP de la finale. George n’est pas aussi décoré que les autres, mais on a souvent parlé de lui comme ayant le talent nécessaire pour diriger une équipe.

Entraîner dans les ligues majeures ne consiste pas nécessairement à être juste, et à la mi-temps de son premier match à diriger les Clippers avec Harden à bord, Lue a interrompu le flux de ce qu’il avait vu pour insister pour que le ballon vienne plus souvent à Leonard. Kawhi a tenté neuf tirs au cours du seul troisième quart-temps et a terminé le match avec des sommets d’équipe en termes de score (18 points) et de tentatives de placement (16).

Cela ne serait pas si remarquable si les 5 jours et demi entre ce match et la fin de l’échange n’étaient pas passés par tous les Clippers à parler de la nécessité de partager, de monter sur la main chaude et de comprendre que chaque soir, cela peut ce sera au tour de quelqu’un d’autre d’être le buteur vedette. De plus, au cours de cette période, Harden a littéralement déclaré : « Je ne suis pas un joueur du système, je suis un système », faisant référence à son séjour à Philadelphie en tant qu’ailier de Joel Embiid sous la direction de Doc Rivers.

ALLER PLUS LOIN James Harden compatible avec les Clippers ? Nous avons demandé aux scouts : “Je ne vois tout simplement pas comment ils se mélangent”

“Je veux dire, tout le monde doit se sacrifier, mais je pensais que dans un match contre Kawhi, nous pourrions attaquer cela un peu plus, vous savez, au lieu de l’étaler comme nous l’avons fait”, a expliqué Lue. « Je pensais que le simple fait de le mettre dans un rythme nous aiderait offensivement, et c’est ce qui s’est produit. Nous savons donc que nous devons simplement nous assurer de garder tout le monde engagé… Russ et James ont mené la ligue en termes de passes décisives, je pense, au cours des quatre ou cinq dernières années. Ils sont donc capables de faire un jeu pour préparer ces gars et s’assurer que nous sommes aux bons endroits. Et donc je ne pense pas que ce serait un problème du tout.

Lue a raison dans la mesure où Harden a mené la NBA en termes de passes décisives la saison dernière avec les 76ers à 10,7 par match. Westbrook a mené l’association pour la dernière fois avec 11,7 passes décisives en 2021, alors qu’il était avec les Wizards de Washington. C’était il y a deux équipes, mais le point est toujours d’actualité. Les deux joueurs, bien que marqueurs dynamiques, ont passé beaucoup de temps à remettre le ballon entre les mains de coéquipiers compétents.

À proprement parler, le rôle élargi de Leonard dans l’offensive contre les Knicks n’a pas aidé les Clippers, car une avance à la mi-temps s’est évaporée au troisième et s’est transformée en une défaite déséquilibrée grâce à un quatrième quart-temps brutal au cours duquel personne n’a bien joué.

La moyenne de score la plus élevée en carrière de Leonard est survenue lors de sa première saison avec les Clippers, en 2019-20, avec une moyenne de 27,1 points. Sa domination à cette fin se manifeste davantage en séries éliminatoires, lorsque le rythme ralentit et que Leonard peut (et le fait) dicter la vitesse à laquelle les deux équipes jouent parce que l’offensive le traverse. S’il traverse l’année en bonne santé – un gros si, compte tenu de ses antécédents – les Clippers en séries éliminatoires fonctionneront probablement de cette façon. Il est donc logique de pratiquer dès maintenant une approche centrée sur Leonard.

Peut-être parce que Leonard connaît la sensibilité de la situation dans laquelle – quoi qu’en disent les gens – il faudra masser les egos avec quatre joueurs dominants sur le terrain en même temps, il a déclaré par la suite qu’il ne s’était pas perdu dans le jeu. mélange en première mi-temps contre les Knicks.

“Non, ça va être comme ça”, a déclaré Leonard. « Nous avons des gars qui peuvent marquer le ballon. Je ne serai pas le seul. Et je dois juste être prêt lorsque mon opportunité se présentera.

Harden et Westbrook ont ​​chacun terminé avec 17 points chacun et 10 passes décisives à eux deux, et Harden n’a eu besoin que de neuf tirs pour y arriver. George n’a jamais trouvé de rythme et a tiré 2 sur 11, mais ses opportunités étaient là.

Lorsqu’on lui a demandé si, à un moment donné, Harden s’était surpris à penser qu’il devait donner une autre chance à Leonard, il a répondu : « Je veux dire, évidemment, T. Lue fait un très bon travail avec ça.

“Mais pour moi, surtout quand je suis dans le pick-and-roll, je pense simplement à générer et à créer le meilleur tir disponible, quel que soit celui qui est ouvert”, a déclaré Harden. « Donc pour moi, je ne m’inquiète pas vraiment. Évidemment, si quelqu’un réussit, nous voulons que cette personne continue et qu’elle continue. Mais sinon, il suffit de choisir et de rouler, de créer le meilleur tir disponible pour une équipe, et plus nous pouvons obtenir de superbes tirs tout au long d’un match sans retourner le ballon de basket, plus nous serons efficaces. Je suis donc enthousiasmé par le voyage.

Harden, « le système », est peut-être prêt à rouler avec les Clippers, mais ce serait une bonne idée de surveiller ce qu’il ressent s’il y a plus de nuits où Lue outrepasse le déroulement du jeu pour remettre le ballon entre les mains de Leonard, et justifie ensuite sa décision en qualifiant Leonard de meilleur joueur de l’équipe.

(Photo de Kawhi Leonard : Stephen Gosling/NBAE via Getty Images)