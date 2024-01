Après le Portugal, prochain arrêt, Paris ! / FIJ.org

Le rideau vient de tomber sur le Grand Prix Portugal 2024 et tous les regards se tournent déjà vers la ville lumière, Paris. C’est la loi du World Judo Tour, qui dépose ses valises pendant quelques jours, avant de tout ranger et de se diriger vers la prochaine destination.

Avant de se tourner vers l’avenir proche, intéressons-nous un peu plus à ce Grand Prix Portugal 2024, qui nous a fasciné pendant trois jours. Si l’on peut désormais considérer cette saison olympique comme bien engagée, le grand prix a confirmé que les choses sérieuses étaient là et maintenant. 624 athlètes de 90 pays constituent un record pour le Portugal.

Cela représente une augmentation de près de 13 % par rapport à l’année dernière, où 2023 était déjà une année de qualification olympique. C’est le signe qu’aucun point de classement ne sera cédé et que tout le monde veut les récolter. Rappelons que dans quelques mois, la qualification olympique pourrait se jouer à quelques points seulement pour certains athlètes. Les prochains mois seront à la fois un sprint et un marathon.





Merci Portugal

Le Grand Prix du Portugal 2024 a donc été une réussite de participation, mais aussi une réussite d’organisation. Le comité de la Fédération Portugaise de Judo a fait un travail énorme pour accueillir près de 1.000 participants (956) si l’on inclut tout le staff technique des délégations et de la FIJ, ainsi que les invités et les médias. Il faut remercier chaleureusement la fédération pour toute l’énergie qui a été déployée durant ces quelques jours.

Pour certains, les résultats ont été à la hauteur de leurs espérances, pour d’autres non. C’est la loi du sport et du judo. Il y aura très prochainement de nouvelles échéances qui permettront de faire le point sur une situation en constante évolution.

Dans quelques jours, la caravane du World Judo Tour fera escale à Paris pour ce qui sera la cinquantième édition de l’événement, un monument du judo international ! A l’Accor Arena, 669 judokas venus de 111 pays sont attendus. Par rapport aux 82 pays de l’année dernière, on comprend que cette édition sera particulière, avec la présence des superstars françaises, comme Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner. Il y aura également de nombreuses activités sur et hors des tatamis pour célébrer le judo et la jeunesse.