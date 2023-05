Après le plafond de la dette, l’inflation

Un accord pour relever le plafond de la dette américaine a finalement été conclu. Mais les investisseurs doivent encore faire face à une inflation persistante et à des taux d’intérêt plus élevés.

Un accord pour relever le plafond de la dette américaine a finalement été conclu. Respirez profondément, mais ne vous détendez pas complètement pour l’instant.

L’accord doit encore passer un vote au Congrès, où il pourrait faire l’objet de nouvelles querelles des deux côtés de la division partisane. De plus, l’accord prévoit des réductions de dépenses, ce dont les États-Unis n’ont pas besoin s’ils glissent effectivement dans une récession contre laquelle de nombreux économistes ont mis en garde (bien que cette récession la plus prévue de l’histoire économique semble toujours dans six mois).

Pourtant, le fait que Biden et McCarthy aient conclu un accord préliminaire devrait donner aux investisseurs la confiance nécessaire pour mettre de côté les craintes de défaut des États-Unis et se concentrer sur les marchés et l’économie en général.

Mais ce n’est pas comme d’habitude là-bas – d’où mon conseil de ne pas encore se détendre. L’économie américaine cette année a encore réussi à surprendre même après une année 2022 tumultueuse qui a bouleversé les hypothèses de tout le monde.

L’inflation est toujours inconfortablement élevée. En fait, selon le rapport PCE, les consommateurs ont dépensé plus en biens et services en avril qu’en mars. Cela suggère que l’inflation n’est pas élevée et qu’elle se modère l’indice des prix à la consommation, une autre lecture de l’inflation, a déclaré – mais est élevé et en augmentation. En effet, le rapport du PCE a montré que les dépenses avaient bondi de 0,8 %.

Comme le PCE est l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale, nous ne devons pas ignorer les signes avant-coureurs d’une inflation persistante – et d’une hausse potentielle des taux d’intérêt – que l’indice clignote. En effet, les marchés parient maintenant que la Fed augmentera ses taux au lieu de faire une pause lors de sa prochaine réunion de juin. Selon les données du groupe CME, il y a maintenant 56 % de chances d’augmenter d’un quart de point de pourcentage. La probabilité n’était que de 17 % il y a deux semaines.

Il n’y a pas que les États-Unis qui sont aux prises avec une inflation étonnamment tenace. Le même phénomène s’observe dans la zone euro et au Royaume-Uni, obligeant leurs banques centrales à envisager de remonter les taux plus que prévu.

En d’autres termes, la fracas du plafond de la dette pourrait bientôt être terminée, mais cela signifie que nous retournons à un monde d’inflation persistante, de taux d’intérêt élevés et d’une récession toujours imminente. Pas vraiment un retour à la normale bienvenu.

