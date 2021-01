WASHINGTON (AP) – Evan Liberty lisait dans la couchette du haut de sa cellule un soir à la fin du mois dernier lorsqu’un surveillant de prison a livré des nouvelles qu’il espérait.

« Il dit: » Es-tu prêt pour ça? « » Se souvient Liberty. « J’ai dit: » Euh, je ne suis pas sûr. Que se passe-t-il?’ Il a dit: «Pardon présidentiel. Emballez vos affaires. ‘ »

Liberty est l’un des quatre anciens entrepreneurs de Blackwater graciés par le président Donald Trump dans l’un des derniers actes de Trump au pouvoir, effaçant leurs condamnations lors d’une fusillade en 2007 à Bagdad qui a tué plus d’une douzaine de civils irakiens. Même pour un président qui a exercé à plusieurs reprises son pouvoir de grâce sur des associés personnels et des partisans politiques, la clémence de Trump pour les entrepreneurs a été condamnée particulièrement vivement, tant aux États-Unis qu’au Moyen-Orient.

Historiquement, les grâces présidentielles ont été réservées aux crimes non violents, et non à l’homicide involontaire coupable ou au meurtre, et le processus traditionnel dirigé par le ministère de la Justice valorise l’acceptation de la responsabilité et le remords des personnes reconnues coupables de crimes. Les entrepreneurs de Blackwater ne répondent à aucun de ces critères. Ils ont été condamnés pour le meurtre de femmes et d’enfants irakiens non armés et ont longtemps défié leurs affirmations d’innocence.

Dans une interview accordée à l’Associated Press, sa première depuis sa sortie de prison, Liberty a de nouveau exprimé peu de remords pour les actions qu’il dit défendables compte tenu du contexte.

«J’ai l’impression d’avoir agi correctement», a-t-il déclaré à propos de sa conduite en 2007. «Je regrette toute perte innocente de la vie, mais je suis juste confiant dans la façon dont j’ai agi et je peux essentiellement me sentir en paix avec cela.

Le déchaînement de Blackwater a marqué l’un des chapitres les plus sombres de la guerre en Irak, entachant la réputation du gouvernement américain et provoquant un tollé international sur le rôle des entrepreneurs dans les zones militaires. Les gardiens affirment depuis longtemps qu’ils ont été visés par des tirs d’insurgés au rond-point où les tirs ont eu lieu. Les procureurs ont fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette affirmation, notant que de nombreuses victimes avaient été abattues alors qu’elles se trouvaient dans leur voiture ou alors qu’elles se réfugiaient ou tentaient de fuir.

Après un procès de plusieurs mois en 2014, un jury a condamné les hommes pour la mort de 14 civils et en blessant encore plus. Un juge a qualifié la fusillade de «chose sauvage dans l’ensemble» qui ne peut être tolérée.

Liberty a déclaré qu’il comprenait que beaucoup pourraient le considérer comme ne méritant pas la clémence, mais l’attribue à ce qu’il insiste sur le fait qu’il s’agit d’un récit erroné de la fusillade. Lors de l’entretien, il a affirmé qu’il n’avait tiré en direction d’aucune des victimes. «Je n’ai tiré sur personne qui ne me tirait pas dessus», a-t-il déclaré.

Il a dit que lui et les autres «ne prendraient jamais une vie innocente. Nous avons répondu à une menace en conséquence. »

Liberty, dont la peine de 30 ans a été réduite d’environ la moitié l’année dernière, ne sait pas comment il en est venu à être gracié et a déclaré ne pas s’être entretenu avec Trump. Mais le groupe a des partisans, certains ayant des liens avec la Maison Blanche. La société Blackwater, dont le nom a depuis changé, a été fondée par l’ancien Navy SEAL Erik Prince, un allié de Trump dont la sœur, Betsy DeVos, est secrétaire à l’éducation. Leur cause a également été défendue par la personnalité de Fox News Pete Hegseth, un vétéran de l’armée.

L’approche de Trump en matière de pardon a été fortement influencée par les appels personnels des alliés. Tout au long de sa présidence, y compris lors de sa dernière série de grâces, il a blanchi les condamnations de ses partisans politiques, y compris l’ancien président de campagne Paul Manafort et deux membres du Congrès républicains qui étaient les premiers partisans de sa campagne de 2016. Trump a également montré sa volonté d’intervenir au nom des militaires accusés de crimes de guerre.

En annonçant les pardons de Blackwater, la Maison Blanche a cité le service militaire des hommes, le soutien qu’ils ont reçu et l’histoire enchevêtrée d’une affaire qui a zigzagué pendant des années devant le tribunal fédéral de Washington, tournant sur des interprétations radicalement différentes de la fusillade.

La critique a été rapide. Un éditorial du Washington Post a qualifié les pardons de «menace unique à la sécurité nationale» et a suggéré que les gardes avaient commis «d’étonnants actes d’inhumanité». Les citoyens irakiens ont décrit de vieilles blessures en cours de réouverture. Peu de temps après l’annonce, une photographie d’une victime de 9 ans vêtue d’une chemise à motifs bleus souriant faiblement a largement circulé en ligne. Le père du garçon a déclaré à la BBC que Trump « a encore brisé ma vie ».

« Ils n’ont pas nié avoir fait ce qu’ils ont fait », a déclaré Paul Dickinson, qui a représenté les victimes dans un procès pour les fusillades. «Ils ne se sont pas excusés pour ce qu’ils ont fait. Ils n’ont admis aucun acte répréhensible dans ce qu’ils ont fait.

Les gardes de Blackwater, qui, en tant que sous-traitants du Département d’État, étaient chargés d’assurer la sécurité diplomatique, étaient déjà considérés comme opérant en toute impunité en Iraq. Le déchaînement a encore intensifié leur examen international, a déclenché de multiples enquêtes et a tendu les relations américano-irakiennes.

Le 16 septembre 2007, les gardes ont été convoqués pour créer une voie d’évacuation pour un diplomate après l’explosion d’une voiture piégée.

Selon les procureurs, les tirs ont commencé après que le convoi de quatre véhicules des gardes a pris position sur la place bondée de Nisour à Bagdad, où les entrepreneurs ont lancé une attaque non provoquée utilisant des tireurs d’élite, des mitrailleuses et des lance-grenades. Liberty dit qu’il n’a tiré que dans la direction d’un poste de police irakien; les gardiens avaient été préoccupés par les infiltrations d’insurgés des rangs de la police. Les procureurs disent que lui et les autres ont tiré sans discernement.

Les avocats de la défense affirment que la fusillade n’a commencé qu’après qu’une Kia blanche s’est détachée de la circulation et s’est dirigée vers le convoi d’une manière que les gardes ont perçue comme une menace et une voiture piégée potentielle. Dans un récit contesté par les procureurs, les gardiens disent avoir répondu aux tirs des insurgés. Un entrepreneur qui a reçu l’immunité a décrit avoir entendu le «pop» entrant de ce qui ressemblait à des obus AK-47 peu avant qu’un autre garde ne tire.

L’affaire a été âprement contestée pendant plus d’une décennie, le ministère de la Justice ayant relancé l’accusation après qu’un acte d’accusation original ait été rejeté en raison de faux pas du gouvernement et de l’envoi de dizaines de témoins irakiens à témoigner. Liberty et deux autres personnes, Paul Slough et Dustin Heard, ont été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable. Un autre, Nicholas Slatten, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré.

Un cinquième garde, Jeremy Ridgeway, a plaidé coupable et a témoigné contre les autres, admettant avoir tiré plusieurs coups sur le Kia – qui contenait en fait un étudiant en médecine et sa mère – mais a nié avoir vu des Irakiens pointer des armes ou se sentir menacé. Les avocats de la défense ont cherché à saper sa crédibilité en notant qu’il avait déjà raconté une histoire différente.

Les avocats ont contesté le verdict, citant en partie des preuves nouvellement découvertes – une déclaration de témoin irakien – ils ont dit contredire ce que le jury avait appris.

La condamnation pour meurtre de Slatten a été annulée mais il a été rejugé et condamné. Les peines de 30 ans pour les autres ont été raccourcies après qu’une cour d’appel fédérale a déclaré que les punitions étaient excessives même si ce qui s’est passé «échappe à toute description civilisée».

Après six ans derrière les barreaux, Liberty avait tenté de ne pas espérer un pardon. «Abasourdi» quand la nouvelle est arrivée, il a pris une photo de son grand-père, une liste de vocabulaire espagnol qu’il étudiait et un livre de motivation sur la discipline, laissant le reste derrière lui.

Le natif du New Hampshire et vétéran de la marine a déclaré qu’il n’était pas certain des projets futurs, bien qu’il soit passionné par la forme physique et intéressé à aider les organisations d’anciens combattants. Il dit qu’il est reconnaissant à ses partisans et à Trump pour ce qu’il appelle une «seconde chance dans la vie».

« Je sens que c’est mon devoir de sortir et de faire quelque chose de positif et de vivre une bonne vie parce qu’ils m’ont donné une seconde chance, donc c’est essentiellement mon objectif. »