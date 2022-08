Après le meurtre d’un partisan de Poutine, les pom-pom girls de la guerre russe en Ukraine craignent pour leur sécurité

Commentez cette histoire Commentaire

Une propagandiste russe de premier plan qui encourage la guerre contre l’Ukraine se promenait dans un parc de Moscou ce week-end lorsque l’un de ses gardes de sécurité personnels a sprinté devant, alarmé par le ballon d’un enfant sur un banc à proximité. Cela aurait pu être une bombe. “Si j’avais eu pour tâche de vous éliminer, j’aurais fait exactement cela – je n’aurais mis qu’une balle sur votre chemin”, a déclaré le garde du corps à Margarita Simonyan, rédactrice en chef de la chaîne de télévision publique RT, qui a raconté l’épisode. sur Télégramme.

Quelques heures après la promenade de Simonyan dans le parc, une autre propagandiste pro-guerre stridente, Daria Dugina, a été tuée par une voiture piégée dans une banlieue de Moscou. La fille du nationaliste d’extrême droite Alexander Dugin est décédée dans une explosion de feu près de l’une des enclaves les plus exclusives de l’élite puissante et riche de la capitale.

Le service de sécurité intérieure russe, le FSB, a accusé lundi le service de sécurité ukrainien d’avoir organisé l’attaque, affirmant qu’une Ukrainienne s’était enfuie en Estonie avec sa jeune fille après l’avoir perpétré. Les responsables ukrainiens ont nié toute responsabilité et certains ont suggéré que les services de sécurité russes ou d’autres forces internes étaient en faute. Il y avait également des spéculations rampantes en Russie selon lesquelles Dugin était la cible visée.

Démentis et détails mis à part, le meurtre de Dugina a secoué les présentateurs de télévision russes, les journalistes et autres commentateurs qui diffusent de la propagande justifiant l’invasion du président Vladimir Poutine comme une guerre contre la puissance mondiale occidentale et les « nazis » en Ukraine. Le meurtre a immédiatement accru un sentiment de vulnérabilité parmi les bellicistes russes les plus élitistes et les plus visibles, qui réalisent maintenant qu’ils pourraient être des cibles et que le gouvernement est potentiellement incapable de les protéger.

Cela a également soulevé la perspective d’une grave escalade de la guerre alors que Poutine subit une pression accrue, notamment de la part du père en deuil de Dugina, pour frapper durement l’Ukraine.

L’attentat à la voiture piégée de samedi a fait suite à des explosions massives dans le sud de la Russie et la Crimée occupée ce mois-ci, ainsi qu’à de mystérieux incendies dans des bâtiments et des entrepôts à travers le pays. Soudain, la guerre qui semble encore lointaine pour de nombreux Russes ordinaires a frappé très près de chez eux, un point qui sera renforcé par une cérémonie commémorative civile pour Dugina dans le centre de Moscou mardi.

L’attentat sape le contrat implicite du Kremlin avec la population largement passive de la Russie pendant le long mandat de Poutine : que lui seul peut maintenir la sécurité, la paix et la stabilité économique. Tous les trois sont désormais en cause.

Les Russes ont été secoués par la vidéo de la voiture de Dugina explosant en boule de feu, par des images de foules de vacanciers fuyant la Crimée occupée après le bombardement d’une base aérienne là-bas et par des attaques contre des dépôts de munitions dans le sud de la Russie. Ils ressentent également le mordant des sanctions, alors que les prix montent en flèche et que les salaires réels baissent.

Et là où autrefois les ennemis et les détracteurs de Poutine craignaient d’être abattus ou empoisonnés, ce sont désormais les alliés publics les plus importants du dirigeant russe qui ne sont pas en sécurité, s’appuyant sur des gardes du corps privés et d’autres mesures de protection contre des menaces invisibles et imprévisibles.

“À présent, il devrait être évident pour tout le monde qu’il n’y a pas d’endroits sûrs”, a tweeté le journaliste de guerre pro-Kremlin Yury Kotenok, ajoutant que les Russes ne pouvaient plus ignorer la guerre. “Moscou est désormais une ville de première ligne.”

Simonyan, qui a utilisé sa perche RT proéminente ces derniers jours pour appeler à des frappes militaires plus fortes contre l’Ukraine en représailles aux attaques de Crimée, a annoncé dimanche sur Telegram qu’elle ne va jamais nulle part sans protection, pas même pour une promenade dans le parc.

Simonyan a déclaré qu’avant le meurtre de Dugina, elle pensait que c’était “drôle, vraiment” quand son agent de sécurité est allé chercher le ballon. « Et après deux heures, il s’est avéré que non. Pas drôle du tout », a-t-elle écrit.

Le récit national de paix et de stabilité du Kremlin a maintenant pris le pas sur les efforts encore infructueux de Poutine pour conquérir l’Ukraine.

Cette lutte, avertissent les analystes pro-Kremlin, pourrait prendre des années de guerre supplémentaire, ce qui signifierait des sanctions occidentales prolongées et une stagnation économique à long terme – le tout dans la poursuite d’un objectif prisé par Poutine et son cercle de partisans de la ligne dure, mais pas si beaucoup par des citoyens ordinaires.

Un ancien député de l’opposition, Ilya Ponomarev, a déclaré qu’un groupe clandestin de guérilla russe avait revendiqué la responsabilité du meurtre de Dugina, bien que ni lui ni l’Armée nationale républicaine n’aient fourni de preuves.

Ponomarev a déclaré à la télévision ukrainienne que le groupe l’avait informé à l’avance qu’il visait Dugin et sa fille. Lundi, il a insisté sur le fait que la femme ukrainienne désignée comme suspecte par le FSB n’était pas impliquée.

Les journalistes pro-Kremlin et les nationalistes russes ont commencé à blâmer l’Ukraine avant même l’annonce du FSB. Ils ont appelé à une escalade massive des attaques, certains exigeant que la Russie bombarde tous les bâtiments gouvernementaux en Ukraine.

Lundi, la présentatrice de la télévision publique Olesya Loseva a qualifié le meurtre de Dugina de “signal pour nous tous”.

Les hommes russes, morts à la guerre, laissent de nombreuses familles tristes, en colère et silencieuses

“Certains diront que c’est un indicateur de la défaite des Ukronazis sur le champ de bataille”, a déclaré Tigran Keosayan, réalisateur pro-Kremlin et mari de Simonyan, sur Telegram. “D’autres diront qu’un attentat terroriste dans la capitale franchit une fois de plus les lignes rouges.”

Dans une plainte soulignant que la guerre de la Russie ne s’est pas déroulée comme prévu, Keosayan a appelé à la destruction des bureaux du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la rue Bankova de Kyiv.

« Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des bâtiments dans la rue Bankova », a-t-il écrit, répétant une plainte fréquente de personnalités bellicistes selon lesquelles la Russie doit intensifier ses tactiques de choc brutales.

Le journaliste russe Alexander Pelevin a appelé à « la destruction complète du reptile », faisant référence au gouvernement ukrainien.

Dans son article sur Telegram, Simonyan a déclaré qu’elle comptait sur une protection constante depuis avril, lorsque le FSB a annoncé qu’il avait déjoué un complot contre un autre propagandiste de premier plan, Vladimir Soloviev.

L’agence a publié une vidéo de l’arrestation de six hommes, dont un avec les mains liées, qui a déclaré avoir reçu l’ordre de l’Ukraine d’assassiner Soloviev “le plus tôt possible”. Dans l’appartement où le FSB a déclaré que les arrestations avaient eu lieu, la vidéo montrait une photo d’Hitler, de la littérature néonazie, un T-shirt rouge avec une croix gammée, des fusils, une perruque blonde et trois DVD des Sims. Cela a provoqué des vagues à la télévision publique russe, mais a été moqué par les observateurs mondiaux comme si le complot présumé avait été mis en scène.

Le correspondant de guerre pro-Kremlin Semyon Pegov, dont la chaîne WarGonzo Telegram compte plus d’un million d’abonnés, a averti dimanche que la guerre serait longue car elle changeait “l’essence même de l’histoire”.

“En ce moment, nous devrions tous réaliser avec l’esprit et le cœur à quel point cela est grave pour nous tous”, a-t-il déclaré dans une série de messages sur le meurtre de samedi. L’attentat à la voiture piégée a montré que la Russie était confrontée à “un niveau de danger terroriste complètement différent”, a-t-il écrit.

Pegov a affirmé sans preuves que des « cellules » ukrainiennes opéraient à Moscou, qu’au moins deux attentats terroristes récents avaient été déjoués et que d’autres étaient probables.

“Nous n’avons aucun droit moral de dire contre qui exactement ils étaient dirigés, mais nous vous assurons que les terroristes ont réussi à aller assez loin”, a-t-il posté. L’un, a-t-il affirmé, impliquait la contrebande de bombes improvisées, ce qui, selon lui, équivalait à la preuve de traîtres au sein du système.

En Ukraine, un groupe de mercenaires russes sort de l’ombre

Au milieu des questions sur qui a orchestré l’assassinat de Dugina, la fureur des personnalités pro-Kremlin a suggéré que sa mort aurait de lourdes conséquences.

La journaliste libérale Yulia Latynina de Novaya Gazeta, un journal indépendant contraint de fermer en mars, prévoir une vague d’arrestations et de répression semblable à la répression soviétique des années 1930 connue sous le nom de Grande Terreur.

L’analyste Tatiana Stanovaya, fondatrice du groupe de réflexion R. Politik, a déclaré que le meurtre pourrait accroître la pression sur Poutine pour qu’il réponde par une approche plus dure de la guerre. Le Kremlin aurait du mal à contrôler la confrontation et la violence croissantes entre les camps politiques rivaux en Russie, a prédit Stanovaya dans un article de Telegram.

“Les décisions futures de Poutine peuvent sembler faibles et moins légitimes à une partie conservatrice choquée de l’élite et de la société”, a écrit Stanovaya. « L’assassinat de Dugina crée les conditions où se forme une demande politique pour une direction politique plus radicalisée que Poutine lui-même. Et le Kremlin ne pourra pas y répondre.