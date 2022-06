Après le meurtre d’un écrivain en Amazonie, sa vision peut-elle survivre ?

LVIV, Ukraine (AP) – La quête du journaliste britannique Dom Phillips pour découvrir les secrets de la préservation de l’Amazonie brésilienne a été interrompue ce mois-ci lorsqu’il a été tué avec un collègue au cœur de la forêt qu’il chérissait tant. Certaines de ses découvertes pourraient encore voir le jour.

Phillips en 2021 a obtenu une bourse d’un an avec la Fondation Alicia Patterson pour écrire un livre, en s’appuyant sur des recherches antérieures. En juin, il avait écrit plusieurs chapitres.

« Le projet de livre de Dom était à la pointe du reportage environnemental au Brésil. C’était extrêmement ambitieux, mais il avait l’expérience pour y parvenir », a déclaré Andrew Fishman, un ami proche et journaliste à The Intercept. « Nous ne pouvons pas laisser ses assassins tuer également sa vision. »

La disparition de Phillips, puis sa mort confirmée, ont suscité des appels à la justice du Brésil et de l’étranger depuis acteurs, les musiciens et les athlètes, ainsi que des appels à l’aide pour soutenir sa femme. Phillips serait stupéfait d’apprendre que son sort a troublé les anciens et actuels Premiers ministres britanniques.

Il a écrit sur le Brésil pendant 15 ans, au début couvrant l’industrie pétrolière pour Platts, puis en freelance pour le Washington Post et le New York Times, puis en contribuant régulièrement à The Guardian. Il était polyvalent, mais s’est tourné vers les articles sur l’environnement car c’est devenu sa passion.

Phillips a souvent fait de la randonnée dans le parc national de la forêt de Tijuca à Rio de Janeiro et, au sommet de son paddle board sur la plage de Copacabana, il était dans son élément : flotter au-dessus du monde naturel et observer. Il pourrait envoyer un message à des amis à l’improviste, partager des nouvelles de repérer une raie avec une envergure de 3 pieds, reflétant une merveille plus courante chez les enfants que les hommes de 57 ans, et il a apporté cet esprit à ses reportages.

Il était curieux et minutieux, qu’il s’agisse d’analyser des études sur la baisse prévue des précipitations dans le cœur agricole causée par la déforestation de l’Amazonie ou de traquer l’administrateur du test de conduite qui a découvert un homme déguisé en sa propre mère pour passer son examen. Il se souvient qu’un rédacteur en chef lui avait dit : « Tu passes trop de temps à rechercher des articles d’actualité.

Parmi les correspondants locaux, il a également gagné le respect pour son humilité, partageant souvent les reportages des autres plutôt que de sonner sa propre voix.

Phillips a revendiqué la vedette, par inadvertance, lors d’une conférence de presse télévisée en juillet 2019. Constatant la déforestation croissante et que le ministre de l’Environnement avait rencontré des bûcherons, Phillips a demandé au président Jair Bolsonaro comment il comptait démontrer l’engagement du Brésil à protéger la région amazonienne.

« D’abord, vous devez comprendre que l’Amazonie est au Brésil, pas à vous, d’accord ? C’est la première réponse là-bas », a rétorqué Bolsonaro. « Nous avons préservé plus que le monde entier. Aucun pays au monde n’a la moralité de parler de l’Amazonie au Brésil.

En quelques semaines, des incendies d’origine humaine ont ravagé l’Amazonie, suscitant des critiques mondiales, et le clip de la réponse irritable de Bolsonaro s’est répandu parmi ses partisans comme preuve que le dirigeant d’extrême droite ne serait pas réprimandé par des intrus étrangers. Phillips a ensuite été maltraité, mais pas de menaces.

Cela ne l’a pas empêché d’assister à des rassemblements pour solliciter l’opinion des partisans inconditionnels de Bolsonaro. Il a été alarmé par la politique environnementale de laissez-faire de Bolsonaro, mais conscient que les gouvernements de gauche précédents avaient également des dossiers inégaux, s’adressant souvent à l’agro-industrie et construisant un énorme barrage hydroélectrique qui a causé des dommages locaux calamiteux tout en étant largement sous-livrant. Son allégeance était envers l’environnement et ceux qui en dépendaient pour leur survie.

La déforestation en Amazonie a atteint un sommet en 15 ans, et certains experts du climat préviennent que la destruction pousse le biome près d’un point de basculement, après quoi il commencera une dégradation irréversible dans la savane tropicale.

Phillips s’est entretenu avec des agriculteurs qui nient le changement climatique alors même que des conditions météorologiques extrêmes menacent leurs cultures. Mais il est revenu d’un récent voyage avec des esprits remontés après avoir rencontré certains réintroduisant la biodiversité sur leurs terres, a déclaré Rebecca Carter, son agent. Après sa disparition, une vidéo sur les réseaux sociaux le montrait en train de parler avec un groupe autochtone, expliquant qu’il était venu apprendre comment ils s’organisent et gèrent les menaces.

« Je suis reconnaissant d’avoir coexisté avec un homme qui aimait les êtres humains », a déclaré sa femme, Alessandra Sampaio, au journal O Globo. « Il n’a pas parlé de méchants. Il ne voulait diaboliser personne. Sa mission était de clarifier les complexités de l’Amazonie.

Phillips était également un écrivain vif avec une oreille pour la lisibilité. Une histoire de 2018 pour The Guardian avait l’une des introductions les plus dramatiques du journalisme :

« Vêtu juste d’un short et de tongs alors qu’il s’accroupit dans la boue près d’un feu, Bruno Pereira, un responsable de l’agence gouvernementale brésilienne pour les indigènes, ouvre le crâne bouilli d’un singe avec une cuillère et mange sa cervelle au petit-déjeuner alors qu’il discute de politique .”

Phillips a décrit son voyage de 17 jours avec Pereira à travers le territoire indigène reculé de la vallée de Javari à cette époque comme « physiquement la chose la plus exténuante que j’aie jamais faite ». En juin dernier, il était avec Pereira dans la même région – ce devait être l’un de ses derniers voyages de reportage pour son livre – lorsqu’ils ont été tués ensemble.

Trois suspects sont en garde à vue et la police dit qu’un a avoué. Pereira avait auparavant arrêté des personnes pêchant illégalement sur le territoire indigène et avait reçu des menaces.

Phillips était plus préoccupé par les risques pour son avenir professionnel, pariant sur un livre avec des frais de voyage démesurés et priant pour qu’il résonne. Il avait mis de côté le travail de journal pour se concentrer dessus.

« Je suis un pigiste avec rien d’autre qu’un livre dans ma vie et même pas assez pour vivre l’année prochaine pendant que je l’écris », a-t-il déclaré à l’AP lors d’un échange privé en septembre. « Pas tant tous les œufs dans le même panier que tout le poulailler. »

Lui et Sampaio avaient déménagé dans la ville nord-est de Salvador. Il a été chargé par le changement de décor et l’enseignement de l’anglais aux enfants des communautés pauvres. Ils avaient commencé le processus d’adoption d’un enfant.

Sampaio a déclaré à l’AP qu’elle ne savait pas ce qu’il adviendrait du livre de son mari, mais elle et ses frères et sœurs veulent qu’il soit publié – que ce soit seulement les quatre chapitres déjà écrits ou en incluant d’autres complétés avec une aide extérieure. Le message optimiste de Phillips – que l’Amazonie peut être préservée, avec les bonnes actions – pourrait encore atteindre le monde.

« Nous aimerions beaucoup trouver un moyen d’honorer le travail important et essentiel que faisait Dom », a écrit Margaret Stead, son éditrice chez Manilla Press, dans un e-mail.

Le titre du livre était « Comment sauver l’Amazonie ». Bolsonaro s’est hérissé à l’idée qu’il a besoin d’être secouru, affirmant qu’environ 80% de la portion du Brésil reste intacte et proposant de faire voler des dignitaires étrangers au-dessus de sa vaste abondance. Mais Phillips savait que la vue était différente du sol de la forêt ; de grands feuillus ont été abattus jusqu’à la rareté dans de nombreuses zones apparemment vierges. Ses compagnons voyageant à travers la vallée de Javari célébraient lorsqu’ils en rencontraient un.

« L’Amazonie est beaucoup moins vierge et protégée que la plupart des gens ne le pensent et beaucoup plus menacée qu’on ne le pense », a-t-il écrit à l’AP en septembre.

Il a noté, avec un soupçon d’intrigue, qu’il avait récemment visité une zone préservée de forêt vierge pleine d’arbres massifs. Des endroits comme celui-là, a-t-il dit, étaient généralement inaccessibles.

Et où est ce sol sacré ?

« Vous pouvez le lire dans le livre », a-t-il écrit, « quand il sortira ».

Biller est le directeur de l’information brésilienne de l’AP.

David Biller, l’Associated Press