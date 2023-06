Après le meurtre de George Floyd, une enquête du DOJ révèle que la police de Minneapolis montre un schéma de violation des droits – Boston News, Weather, Sports

MINNEAPOLIS (AP) – Le ministère de la Justice a accusé vendredi la police de Minneapolis de s’être engagée dans une tendance à violer les droits constitutionnels et à discriminer les Noirs et les Amérindiens à la suite d’une enquête déclenchée par le meurtre de George Floyd.

La vaste enquête de deux ans sur les droits civils a conclu que des problèmes systémiques au sein du département de police de Minneapolis «ont rendu possible ce qui est arrivé à George Floyd».

L’enquête a révélé que les agents de Minneapolis avaient utilisé une force excessive, y compris une «force meurtrière injustifiée», et violé les droits des personnes engagées dans un discours protégé par la Constitution.

L’enquête a également révélé que la police de Minneapolis et la ville discriminaient les personnes ayant des « handicaps de santé comportementaux » lorsque des agents sont appelés à l’aide.

En conséquence, la ville et le département de police ont convenu d’un accord connu sous le nom de décret de consentement fédéral, qui exigera que les réformes soient supervisées par un contrôleur indépendant et approuvées par un juge fédéral. Cet arrangement est similaire aux efforts de réforme à Seattle, à la Nouvelle-Orléans, à Baltimore et à Ferguson, dans le Missouri.

« Pendant des années, le MPD a utilisé des techniques et des armes dangereuses contre des personnes qui ont commis tout au plus une infraction mineure et parfois aucune infraction du tout », indique le rapport. La police « a utilisé la force pour punir les personnes qui mettaient les policiers en colère ou critiquaient la police ».

Les agents « patrouillaient les quartiers différemment en fonction de leur composition raciale et discriminaient en fonction de la race lorsqu’ils fouillaient, menottaient ou recouraient à la force contre des personnes lors d’interpellations », indique le rapport.

L’enquête « modèle ou pratique » a été lancé en avril 2021, un jour après l’ancien officier Derek Chauvin, qui est blanc, a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire dans le 25 mai 2020, meurtre de Floyd, qui était noir.

Floyd a répété à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer avant de devenir mou alors que Chauvin s’est agenouillé sur le cou pendant 9 minutes et demie. Le meurtre a été enregistré par un passant et a déclenché des mois de manifestations de masse dans le cadre d’une campagne plus large. jugement national sur l’injustice raciale.

Le rapport a révélé que la ville envoyait des agents aux appels au 911 liés à la santé comportementale, «même lorsqu’une réponse des forces de l’ordre n’était pas appropriée ou nécessaire, parfois avec des résultats tragiques. Ces actions mettent en danger les agents du MPD et la communauté de Minneapolis.

Les constatations étaient fondées sur des examens de documents et de dossiers d’incidents; observation de vidéos de caméras portées sur le corps ; données fournies par la ville et la police ; et des promenades et des conversations avec des agents, des résidents et d’autres personnes, indique le rapport.

Les enquêteurs fédéraux ont reconnu que la ville et la police de Minneapolis avaient déjà entamé des réformes.

Le rapport note qu’il est désormais interdit à la police d’utiliser des attaches cervicales comme celle que Chauvin a utilisée pour tuer Floyd. Les officiers ne sont plus autorisés à utiliser certaines armes de contrôle des foules sans l’autorisation du chef. Et les mandats « d’interdiction de frapper » ont été interdits après le 2022 décès d’Amir Locke.

La ville a également lancé un programme d’intervention «prometteur» en matière de santé comportementale dans lequel des professionnels de la santé mentale formés répondent à certains appels plutôt qu’à la police.

Le ministère de la Justice n’est pas le seul à trouver des problèmes.

UN enquête similaire par le Département des droits de l’homme du Minnesota a conduit à un « accord de règlement exécutoire » pour résoudre la longue liste de problèmes identifiés dans le rapport, avec la contribution des résidents, des agents, du personnel de la ville et d’autres. Frey et la commissaire aux droits de l’homme de l’État, Rebecca Lucero signé l’accord en mars.

L’enquête de l’État, qui s’est terminée en avril 2022, a révélé « d’importantes disparités raciales en ce qui concerne l’usage de la force par les agents, les contrôles routiers, les perquisitions, les citations et les arrestations ». Et il a critiqué «une culture organisationnelle où certains officiers et superviseurs utilisent un langage raciste, misogyne et irrespectueux en toute impunité».

Lucero a déclaré que l’accord juridiquement contraignant oblige la ville et le service de police à apporter des « changements transformationnels » pour corriger la culture organisationnelle de la force, notant qu’il pourrait servir de modèle pour la façon dont les villes, les services de police et les membres de la communauté travaillent ailleurs pour arrêter la course- police basée.

Le rapport recommande 28 mesures « correctives » pour améliorer le maintien de l’ordre en prélude au décret sur consentement. Le procureur général Merrick Garland a déclaré que les étapes « fournissent un cadre de départ pour améliorer la sécurité publique, renforcer la confiance de la communauté et se conformer à la constitution et à la loi fédérale ».

L’enquête fédérale aurait pu donner lieu à un accord distinct mais similaire exécutoire devant les tribunaux, connu sous le nom de décret de consentement, qui chevaucherait la colonie avec l’État.

Plusieurs services de police dans d’autres villes fonctionner en vertu de décrets de consentement pour des violations présumées des droits civils. Un décret de consentement oblige les agences à atteindre des objectifs spécifiques avant que la surveillance fédérale ne soit supprimée, un processus qui prend souvent de nombreuses années et coûte des millions de dollars.

Floyd, 46 ans, a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir passé un faux billet de 20 $ pour un paquet de cigarettes dans un marché du coin. Il s’est débattu avec la police lorsqu’ils ont essayé de le mettre dans une voiture de police, et bien qu’il soit déjà menotté, ils l’ont forcé à terre.

Alors que Chauvin pressait son genou contre le cou de Floyd, l’officier J. Alexander Kueng tenait le dos de Floyd, l’officier Thomas Lane tenait les pieds de Floyd et l’officier Tou Thao retenait les passants.

Chauvin a été condamné à 22 ans et demi pour meurtre. Il a également plaidé coupable à une accusation fédérale de violation des droits civils de Floyd et a été condamné à 21 ans dans cette affaire. Il purge ses peines simultanément à Tucson, en Arizona.

Kueng, Lane et Thao ont été condamnés d’accusations fédérales en février 2022. Tous les trois ont été reconnus coupables d’avoir privé Floyd de son droit à des soins médicaux, et Thao et Kueng ont également été reconnus coupables de ne pas être intervenus pour arrêter Chauvin pendant le meurtre. Lane et Kueng ont depuis plaidé coupables à un chef d’accusation d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. En échange, les chefs d’accusation de complicité de meurtre ont été abandonnés.

Lane, qui est blanc, purge sa peine fédérale de 2 ans et demi dans un établissement du Colorado. Il purge en même temps une peine d’État de trois ans. Kueng, qui est noir, purge une peine fédérale de trois ans dans l’Ohio, tout en purgeant une peine d’État de 3 ans et demi.

Thao, qui est Hmong américain, a reçu une peine fédérale de 3 ans et demi. En mai, le juge de l’affaire de l’État l’a reconnu coupable de complicité d’homicide involontaire. Thao avait dit que ce serait « mentir » d’avoir plaidé coupable, et il a accepté de laisser le juge trancher l’affaire. Le juge a fixé la peine au 7 août.

