Après le match nul avec le Pays de Galles, pas de temps de récupération pour les États-Unis avec l’Angleterre Next Up

Après un match nul 1-1 âprement disputé avec le Pays de Galles lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde lundi, l’entraîneur des États-Unis Gregg Berhalter a noté que son équipe était sur une courte route avant d’affronter l’Angleterre avec peu de temps pour récupérer, mais ils seraient prêts.

Mais alors que les leaders du groupe B sont les prochains après leur défaite 6-2 contre l’Iran, l’entraîneur américain a déclaré que son équipe n’aurait pas besoin de bains de glace ou de massages supplémentaires pour être prête.

“Vous jouez contre l’Angleterre, c’est la récupération là-bas, vous pouvez affronter l’une des équipes que nous pensons être l’une des favorites du tournoi”, a déclaré Berhalter.

“Le chemin à parcourir est le prochain match … C’est un chemin assez court.”

La confrontation de vendredi avec les Three Lions au stade Al Bayt pourrait grandement contribuer à déterminer si les Américains se qualifieront pour la phase à élimination directe.

De retour en Coupe du monde pour la première fois en huit ans, les États-Unis semblaient prêts à faire un retour gagnant, dominant de gros morceaux de jeu, en particulier en première mi-temps lorsqu’ils ont pris une avance de 1-0 avec un superbe but de Timothy à la 36e minute. Weah.

Ils ont eu la malchance de ne pas entrer dans la pause avec un plus gros avantage contre le plat côté gallois.

Weah, le fils du président libérien et ancien joueur mondial de l’année George Weah, a chronométré sa course à la perfection après une passe magnifiquement pondérée de Christian Pulisic et a glissé le ballon devant le gardien Wayne Hennessey.

Mais les jeunes Américains n’ont pas pu maintenir la pression après la pause, le Pays de Galles saisissant l’égalisation sur un penalty tardif de Gareth Bale pour priver les États-Unis de trois points.

“En entrant dans les vestiaires après le match, on pouvait voir la déception du groupe”, a déclaré Berhalter.

« Les gars ont travaillé dur. Les gars sont déçus, le personnel est déçu. Mais encore une fois, je pense que quand vous regardez l’effort et quand vous regardez comment nous avons joué pendant la majorité du match, tout ira bien. Nous allons construire là-dessus.”

Les États-Unis ont affronté l’Angleterre 11 fois mais n’ont réussi à gagner que deux fois avec un match nul. Le dernier match des États-Unis sera une rencontre politiquement chargée avec l’Iran.

