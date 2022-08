Après le massacre de Parkland, les étudiants se sont attaqués eux-mêmes à la violence armée

Dès le début, les étudiants de Marjory Stoneman Douglas ont fait sensation sur la scène internationale, amassant plus de 18 millions de dollars la première année. Accusés par les critiques de droite d’être des “acteurs de crise”, ils sont apparus sur des couvertures de magazines et ont décroché des interviews à la télévision tard dans la nuit. Les fondateurs les plus connus sont devenus des noms connus, et maintenant chacun d’eux compte plus d’un million de followers sur les réseaux sociaux.

Le groupe, qui dispose désormais d’un budget annuel d’environ 4 millions de dollars, a contribué à stimuler la participation des jeunes aux élections de 2018, lorsque plus de 30 candidats soutenus par la National Rifle Association ont été défaits. Les dirigeants soulignent également leur travail de défense des plus de 150 lois étatiques sur les armes à feu qui ont été adoptées depuis la création de l’organisation, y compris en Floride, où l’âge minimum pour acheter des armes à feu a été porté à 21 ans.

Ce printemps, dans le sillage de Buffalo et d’Uvalde, ils ont organisé un deuxième rassemblement March for Our Lives en juin et ont participé à une série de réunions avec plus de 70 législateurs dans les semaines précédant le vote du Congrès pour adopter les communautés bipartisanes plus sûres. Loi. Cette nouvelle loi améliore la vérification des antécédents des acheteurs d’armes à feu âgés de 18 à 21 ans, offre aux États des millions de dollars pour promulguer des lois «drapeau rouge» pour confisquer les armes à feu à des personnes potentiellement dangereuses et fournit des centaines de millions de dollars pour la santé mentale et la sécurité scolaire.