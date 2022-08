Après le look RRR de Ram Charan, l’avatar Pushpa Raj d’Allu Arjun inspire les fabricants d’idoles de Lord Ganesha

La star stylée Allu Arjun a vu sa popularité grandir chaque jour depuis la sortie de Pushpa: The Rise dans les salles. Le film a créé une euphorie de masse car les fans ont non seulement synchronisé les lèvres avec le dialogue du film, recréé ses pas de danse, mais ont également imité le style de Pushpa Raj, le personnage d’Aalu Arjun du film. Maintenant que le célèbre festival Ganapati est arrivé, la fièvre du style Pushpa Raj a pris le dessus sur les idoles de Ganpati.

Ganesh Chaturthi est l’un des festivals les plus célébrés parmi les masses. Alors que les gens accueillent Lord Ganesha chez eux, cette fois les idoles sont arrivées dans le style Pushpa Raj. Dans certains endroits, les idoles de Lord Ganesha ont été vues là où il était assis, représentant le célèbre geste de la main de Pushpa Raj. Ce n’est, comme on peut le dire, qu’un petit exemple de l’engouement et de la célébrité d’Allu Arjun. Il est étonnant de voir que même après si longtemps, l’engouement de la star stylée ne s’est pas éteint et que ses fans sont toujours à la recherche de nouveaux exemples pour montrer leur amour pour lui.

Découvrez la photo de l’idole de Lord Ganesha assis dans le style Pushpa Raj ci-dessous :





Auparavant, les gens avaient sculpté des idoles de Lord Ganesha basées sur le rôle de la star du Sud Ram Charan de RRR. Le rôle d’Alluri Sita Rama Raju qui a volé le cœur de millions de personnes à travers le monde a été vu comme une source d’inspiration pour les créateurs des idoles de Lord Ganesha, ce Ganesh Chaturthi.

Le festival Ganesh Chaturthi de dix jours a commencé mercredi dans le Maharashtra et ailleurs dans le pays, la pandémie de coronavirus ne jetant plus son ombre sur les célébrations. Les dévots se pressaient sur les marchés de légumes et de fleurs, les confiseries et les étals en bordure de route pour acheter des fleurs, des matériaux de puja, des bonbons et des objets de décoration. Les dirigeants politiques et les personnalités du cinéma et de la télévision ont également accueilli la divinité chez eux.

Les restrictions induites par la pandémie, désormais levées, avaient réduit la célébration au cours des deux dernières années, d’où la célébration publique du festival dans les pandals de Ganesh en bordure de route devrait être à plus grande échelle cette année.