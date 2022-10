Après le lancement du teaser d’Adipurush, les tendances “We Want Ra One Back” alors que les fans de Shah Rukh Khan se souviennent qu’il avait des effets visuels incroyables [View Tweets]

Shah Rukh Khan vedette Ra. L’un est sorti en 2011. Le film avait reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public et avait obtenu une réponse moyenne au box-office. C’était un film avec beaucoup d’effets visuels et même 11 ans après sa sortie, les cinéphiles se souviennent que le film avait des effets visuels incroyables. Récemment, le teaser de Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan star Adipurush a été publié. Le teaser n’a pas réussi à impressionner le public à cause des effets visuels, et les fans de Shah Rukh Khan ont lancé une tendance sur les réseaux sociaux.

Tout ce qui concerne Shah Rukh Khan et ses films fait toujours la une des journaux de divertissement. Les fans de SRK sont à la mode ‘#WeWantRaOneBack’ sur Twitter. Ils louent le VFX du film. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Meilleur VFX du cinéma indien dans ce film #WeWantRaoneBack pic.twitter.com/ks6CLN2ZLC C’est Pathaan (@LoveisGoodLife1) 4 octobre 2022