Après le Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan, Shehnaaz Gill dans le film d’Anil Kapoor ?

Shehnaaz Gill atteint certainement de nouveaux sommets, et rien ne l’arrête. Après avoir gagné des millions de cœurs grâce à son passage à la télévision dans Bigg Boss 13, Gill sera désormais vue dans Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan. Si les rapports sont à croire, alors Shehnaaz a empoché un autre film.

Selon Times Of India, Shehnaaz a été enrôlée par la créatrice de Veere Di Wedding Rhea Kapoor, et elle partagera l’écran avec Anil Kapoor et Bhumi Pednekar. Le projet sera dirigé par le mari de Rhea, Karan Boolani. Cependant, il n’y a pas de confirmation officielle à ce sujet.

De l’autre côté, Viral Bhayani a partagé une vidéo de son récent spot médiatique. Dans la vidéo, Gill avait l’air heureuse et elle s’est exclamée ki “Main ja rahi hoon baba ke saath America.” Viral a posté cette vidéo et partagé la nouvelle dans la légende en disant : “#shehnaazgill a signé le prochain film du producteur Rhea Kapoor qui débutera en août. Le film, qui présente également Anil Kapoor et Bhumi Pedenekar, serait une approche moderne des relations . Le film est produit par #rheakapoor et réalisé par son mari #karanboolani.”

Même Siddharth Nigam a parlé de sa camaraderie avec Shehnaaz Gill. Dans une interview avec Hindustan Times, Siddharth a déclaré: “Je suis vraiment chanceux d’avoir reçu cette offre. Je l’attends avec impatience. J’espère que cela fonctionnera bien. Partager l’espace d’écran avec Salman monsieur est une grande opportunité et c’est un moment spécial pour moi. Nigam a également partagé son expérience sur le partage d’espace d’écran avec Shehnaaz Gill et a affirmé: “Elle est très amusante et douce.” Il a en outre affirmé à quel point sa mère et Gill s’entendent bien: “Chaque fois que nous sommes ensemble, nous ne sommes pas très sérieux, hassi mazak salut hota hain. Il y a un bon lien que nous avons… aur meri maman se unki bohot banti hain. Kabhi Eid Kabhi Diwali devrait sortir en fin d’année.