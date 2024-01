Après le jugement de la CIJ, l’Égypte mettra-t-elle fin à sa complicité avec Israël qui affame Gaza ?

Après avoir cité divers témoignages de chefs des Nations Unies détaillant l’ampleur de la

catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, la Cour internationale de Justice a rendu vendredi son arrêt dans l’affaire intentée par l’Afrique du Sud contre Israël.

La décision exigeait que des mesures provisoires soient immédiatement prises par Israël, y compris la levée du siège contre la population de Gaza. “Israël doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire dont il a un besoin urgent pour faire face aux conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens dans la bande de Gaza”, indique la décision de la CIJ.

Depuis le début de la guerre, le gouvernement et les responsables militaires israéliens ont refusé d’accepter la responsabilité de la crise humanitaire en cours, de la faim et des maladies généralisées à Gaza, niant parfois complètement la crise et, dans un cas, rejetant la faute sur l’Égypte.

Au cours d’une réponse orale de trois heures aux accusations de l’Afrique du Sud concernant une conduite génocidaire dans la bande de Gaza, les représentants légaux d’Israël a fait une déclaration qui a déclenché la colère populaire dans toute l’Égypte, soulignant que « l’accès à Gaza depuis l’Égypte est sous le contrôle de l’Égypte ». La colère était dirigée également contre la famine délibérée de Gaza par Israël et contre la complicité de l’Égypte.

Cette déclaration, faisant référence au passage de Rafah qui relie le Sinaï égyptien à Gaza – le seul passage frontière qui ne soit pas sous le contrôle militaire physique d’Israël – a été faite avec de nombreuses autres pour nier la responsabilité d’Israël dans la famine des 2,3 millions d’habitants de Gaza. Il a directement blâmé l’Égypte pour avoir bloqué l’aide à Gaza, ou comme de nombreux Égyptiens l’ont dit sur les réseaux sociaux : « Israël a jeté l’Égypte sous le bus ».

Depuis que le ministre israélien de la Défense a déclaré le siège total de Gaza le 9 octobre, l’Égypte a succombé aux pressions israéliennes pour maintenir fermé le terminal de Rafah, tout en se soumettant aux « inspections » israéliennes de tous. expéditions d’aide. Cela a effectivement empêché l’Égypte de coordonner directement son aide avec les autorités palestiniennes à Gaza.

Le processus d’inspection israélien de l’aide internationale est au cœur de l’escalade de la crise humanitaire à Gaza, affirment les experts.

Israël a appliqué le même système étouffant à tous les types d’aide, y compris la nourriture, les médicaments, le carburant et l’eau potable.

« La raison principale est que la procédure d’inspection reste lourde et que de nombreux biens sont rejetés en raison de leur potentiel de double usage », a expliqué Lahib Higel, analyste principal à l’International Crisis Group, à Middle East Eye. Il s’agit notamment de « tout type de matériaux métalliques pouvant être réutilisés comme composants d’armes ».

Mais l’affirmation d’Israël selon laquelle il n’interdit que les biens à double usage s’est révélée être une farce. Il maintient un contrôle incontesté sur ce qui entre à Gaza et à quel moment. Deborah Harrington, une médecin britannique récemment revenue de Gaza, a décrit dans son compte effrayant à CNN comment un camion transportant des couches pour bébés a été rejeté par les autorités israéliennes.

Privation délibérée

La semaine dernière, le Qatar a annoncé avoir réussi à négocier un accord entre le Hamas et Israël pour autoriser l’envoi de médicaments et d’autres aides à Gaza, en échange de la livraison de médicaments aux otages détenus par le Hamas. C’est en soi la preuve qu’Israël s’engage dans une stratégie de privation délibérée, permettant à l’aide d’atteindre le territoire sur la base de sa propre stratégie et de ses propres calculs. Il s’agit d’un cas classique de militarisation de la faim et de la maladie.

Cette aide, a souligné le Qatar, transiterait par l’Égypte. Le gouvernement égyptien a «catégoriquement nié» Les affirmations d’Israël selon lesquelles le Caire joue un rôle quelconque dans l’empêchement de l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza via Rafah.

Mais Ramy Shaath, un éminent militant palestino-égyptien qui a été déchu de sa citoyenneté égyptienne après avoir passé plus de deux ans en prison, affirme que l’Égypte est « complice à 100 % de cette crise ». Shaath le décrit comme une continuation de la politique du président Abdel Fattah al-Sisi envers Gaza depuis 2013, qui a maintenu le territoire entièrement « sous contrôle israélien ».

« L’Égypte et sa soumission permettent à Israël, car Rafah est la seule frontière qui permet à Israël de dire que nous ne bloquons pas Gaza », a déclaré Shaath à MEE. « Mais la vérité est que la frontière égyptienne est toujours sous contrôle israélien. »

La manœuvre d’Israël devant la CIJ était « une manœuvre rusée pour tenter de rejeter la faute sur une autre partie »

Sa position est renforcée par la comparaison de la réaction actuelle de l’Égypte à la position du Caire sur la guerre entre Israël et Gaza en 2012, un an avant que Sissi ne prenne le pouvoir lors d’un coup d’État militaire qui a renversé l’ancien président Mohamed Morsi. Depuis, il y a eu un transformation radicale dans la position de l’Égypte à l’égard de Gaza.

En 2012, Morsi expédié son premier ministre à Gaza, convoqué l’ambassadeur d’Egypte à Tel Aviv, et a permis à une délégation de des centaines d’Égyptiens à Gaza pour montrer leur solidarité avec la population palestinienne, tandis que Rafah restait ouverte à l’aide et aux voyageurs.

D’autres questions ont été soulevées sur la position égyptienne après l’intervention de l’équipe juridique israélienne. dit La Cour internationale de Justice (CIJ) a déclaré ce mois-ci qu’« une salle d’opérations conjointe impliquant Israël, l’Égypte, les États-Unis et les Nations Unies opère quotidiennement pour résoudre, en temps réel, les difficultés logistiques ». C’était encore une autre indication de la réticence de l’Égypte, plutôt que de son incapacité, à faire face à la famine délibérée des Palestiniens à Gaza par Israël.

La complicité de l’Égypte

Lors de sa première apparition en direct depuis le début de la guerre, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a évoqué la catastrophe humanitaire à Gaza. Cependant, les remarques de Sissi ne visaient pas à défendre la population affamée de Gaza ni à condamner le siège israélien, mais une tentative flagrante de nier que l’Égypte souffre d’une crise économique stupéfiante causée par sa politique au cours de la dernière décennie.

« Dieu nous a envoyé un exemple concret de personnes à qui nous ne pouvons pas envoyer de nourriture… au cours des quatre derniers mois », a déclaré Sissi. Cette déclaration a été considérée par les Égyptiens comme un autre message indirect leur lançant un ultimatum : tolérer mon gouvernement et ma politique économique ou mourir de faim comme Gaza.

Parallèlement, la transformation par l’Égypte de sa région la plus orientale frontalière de Gaza au cours de la dernière décennie, avec un contrôle militaire et sécuritaire incontesté, la rend pleinement capable de superviser et d’exécuter efficacement les opérations requises pour répondre aux besoins humanitaires de Gaza.

L’arrivée de dirigeants mondiaux, de chefs de l’ONU et de chefs d’organisations internationales au terminal de Rafah a mis en évidence l’ampleur de la crise à Gaza et la nécessité d’une action immédiate. Mais le régime Sissi n’a montré que peu ou pas de volonté de prendre des mesures directes pour sauver Gaza ou de faire pression sur Israël pour qu’il change sa politique de militarisation de la faim et de la maladie.

Selon Hossam el-Hamalawy, universitaire égyptien et expert en matière de politique et de sécurité, « il ne fait aucun doute qu’Israël est engagé dans un nettoyage ethnique des Palestiniens ». De nombreuses déclarations de hauts responsables du gouvernement israélien et de l’armée ont clairement indiqué que la cible était « l’ensemble de la population de Gaza, et pas seulement le Hamas », a déclaré Hamalawy à MEE.

La manœuvre d’Israël devant la CIJ était « une démarche rusée pour tenter de rejeter la faute sur une autre partie », a déclaré Hamalawy. Mais il a soutenu que le régime égyptien était complice du blocage de l’aide, soulignant qu’il le faisait depuis des années. Mais les guerres passées ont également prouvé que l’Égypte est capable – lorsqu’elle le souhaite – de fournir de l’aide sans « attendre le feu vert d’Israël ».

Hamalawy a ajouté : «[Egypt’s excuse] qu’ils ne puissent pas garantir la sécurité des caravanes humanitaires une fois qu’elles entrent à Gaza est une plaisanterie.

Avec la décision de La Haye exigeant qu’Israël permette un accès immédiat de l’aide à Gaza, l’Égypte ne peut pas esquiver son rôle dans le siège.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.