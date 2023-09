Après le Haut-Karabakh, l’Arménie est-elle la prochaine ? — Problèmes mondiaux

Les civils sont évacués à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, après l’attaque azérie du 19 septembre. Les données de l’administration locale estiment la population du Karabakh à 120 000 habitants. Crédit : Siranush Sargsyan/IPS.

ROME, 26 sept (IPS) – Le 19 septembre, le bruit des bombes a rappelé au monde un conflit oublié depuis longtemps. Dans le Caucase, l’armée azerbaïdjanaise lance une attaque massive contre une petite enclave, le Haut-Karabagh.

Également appelé Artsakh par sa population arménienne, le Haut-Karabakh est une république autoproclamée au sein de l’Azerbaïdjan qui cherchait à obtenir une reconnaissance internationale et son indépendance depuis la dissolution de l’Union soviétique en 1991.

Mais il est peu probable que cela se produise.

Conscients de la supériorité militaire de l’ennemi, et épuisés par un blocus de dix mois de l’armée azérie qui a laissé ses habitants sans les approvisionnements les plus élémentaires, les Arméniens de l’enclave ont capitulé en moins de 24 heures.

Ces événements rapides ne sont cependant que le dernier chapitre d’une saga violente et douloureuse remontant à la fin de la guerre froide.

Lors de l’effondrement de l’Union soviétique, le conflit entre Arméniens et Azéris a conduit à une série d’expulsions forcées et à une forte escalade de la violence au Haut-Karabakh.

Il y a trente ans, la première guerre du Haut-Karabakh (1988-1994) se terminait cette fois par une victoire arménienne, entraînant l’exode de plus d’un demi-million d’Azerbaïdjanais vers l’Azerbaïdjan.

Pendant les 25 années suivantes, les Arméniens de l’enclave ont joui de leur propre de facto république, qu’ils recommencèrent à appeler par son ancien nom : Artsakh.

Cependant, la communauté internationale n’a pas reconnu l’Artsakh. Pendant ce temps, l’Azerbaïdjan a passé ces décennies à investir de nouveaux bénéfices tirés du gaz et du pétrole pour renforcer son armée, en investissant massivement dans de nouvelles technologies militaires de haute technologie.

L’Azerbaïdjan déploiera sa nouvelle force en 2020, lors de la Seconde Guerre du Haut-Karabakh. Après 44 jours d’horreur, Bakou allait reprendre de nombreuses zones perdues des années auparavant.

Les Arméniens ont fui, certains ont même déterré leurs morts dans les cimetières et sont partis avec leurs ancêtres dans le coffre de leur voiture pour les enterrer ailleurs, tellement certains qu’ils ne reviendraient plus jamais sur cette terre.

Mais pour l’Azerbaïdjan, ce fut une victoire incomplète. Les Arméniens avaient perdu les deux tiers du territoire sous leur contrôle lors de la seconde guerre. Mais les zones occupées par les troupes arméniennes comprenaient des régions clés telles que la capitale et ses districts environnants.

Thomas de Waal de Carnegie Europe, auteur de Jardin noir : l’Arménie et l’Azerbaïdjan à travers la paix et la guerre, décrit le conflit entre les Arméniens et les Azéris comme un « nettoyage ethnique mené par chaque camp tour à tour, plutôt que par la diplomatie ».

Le 19 septembre, il est devenu clair que les Azéris avaient perdu leur tour il y a trois ans. Il fallait achever le travail.

Des familles du Karabakh attendent leur tour pour fuir l’enclave assiégée. Avant l’attaque, ils avaient passé dix mois sous un blocus brutal d’approvisionnement imposé par l’Azerbaïdjan. Crédit : Siranush Sargsyan/IPS

Maintenant quoi?

Des sources locales font état de centaines de morts et de milliers de déplacés, même s’il est encore trop tôt pour connaître les chiffres réels. Ce qui peut être confirmé, c’est l’exode massif de milliers de Karabakhis vers l’Arménie.

Outre le désarmement et le démantèlement de l’administration arménienne de l’enclave, Bakou a appelé à sa « pleine intégration dans la société azerbaïdjanaise ».

L’enclave pourrait-elle devenir une région autonome au sein de l’Azerbaïdjan ? C’est peu probable.

Si près d’un million de membres du Talish Les gens – une minorité de langue persane, dont une grande partie vit également en Iran voisin – ne jouissent d’aucun droit en tant que minorité en Azerbaïdjan, à quoi peuvent s’attendre les 120 000 Arméniens du Karabakh ?

La seule chose qui les séparait des Azéris était les soldats de maintien de la paix russes déployés après l’accord de paix de 2020 lancé par Moscou.

Mais cela n’a pas vraiment fonctionné.

Au cours des trois années qui ont suivi la seconde guerre, les incidents armés ont été fréquents le long d’une ligne de contact difficile entre les deux camps. Les soldats de maintien de la paix russes hésitaient à s’interposer entre les deux ennemis de longue date, les forces russes se limitant à observer et à se mettre à couvert lors des fréquentes flambées de violence.

Le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, a fréquemment accusé la communauté internationale de détourner le regard. Les appels à la Russie pour qu’elle soit plus affirmée dans sa mission de maintien de la paix à la frontière ont reçu un accueil froid de la part du Kremlin.

Casques bleus russes devant le monastère de Dadivank, au Haut-Karabakh. L’incapacité de l’Azerbaïdjan à respecter son engagement à protéger la population après la guerre de 2020 a été la clé de la victoire de l’Azerbaïdjan. Crédit : Karlos Zurutuza/IPS

Début septembre, l’Arménie et les États-Unis ont mené des manœuvres militaires conjointes, largement interprétées comme le signe que l’Arménie avait perdu patience envers Moscou.

Cinq soldats russes seraient morts dans l’attaque azérie en cours. Mais même cela semble avoir suscité peu de réactions de la part de Moscou.

Pour compliquer encore la situation, l’Union européenne maintient accords de fourniture de gaz avec l’Azerbaïdjan, qui sont devenus essentiels pour reconstituer les approvisionnements russes perturbés par la guerre en Ukraine.

Le silence complice de l’UE sur l’invasion a permis à Bakou et à Moscou de resserrer les rangs contre l’Occident. Seule la Turquie – un proche allié de l’Azerbaïdjan – est susceptible de trouver désormais une ligne ouverte avec Bakou et Moscou et pourrait jouer un rôle crucial en tant que troisième voix.

Au milieu d’une diplomatie tendue, les Karabakhis réguliers ont été abandonnés à leur sort et, pour la plupart, fuir vers l’Arménie est la seule option. Les images de la brutale seconde guerre de 2020, de soldats azéris coupant le nez et les oreilles des civils et vandalisant des monastères, restent fraîches dans la mémoire locale.

Un groupe de femmes prient au monastère de Dadivank pendant la guerre de 2020. L’énorme patrimoine archéologique arménien fait partie des victimes de la guerre entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Crédit : Karlos Zurutuza/IPS

Juste une parcelle de terrain

Le nouveau conflit a également mis en lumière un objectif stratégique de longue date de Bakou : relier la région à la Turquie et à la Méditerranée. L’Azerbaïdjan déploie depuis 2020 des troupes sur le territoire reconnu par l’Arménie, dans une région du sud appelée Syunik.

Cette bande de terre stratégique est le seul obstacle à la connexion de la région caspienne à l’accès commercial et militaire à la haute mer. Il s’agit surtout d’un objectif de longue date que Bakou partage avec une puissance régionale clé, la Turquie.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’accroche au point 9 de l’accord de paix qui a mis fin à la guerre de 2020.

Là où il est écrit : « Assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises », Aliyev croit lire quelque chose à propos d’un certain « couloir » qu’il contrôlerait bien sûr mais qui pourrait isoler l’Arménie de son voisin perse.

Ses conséquences pour l’Arménie seraient désastreuses : l’Iran est le seul pays avec lequel l’Arménie entretient un lien commercial fluide étant donné que ses frontières avec l’Azerbaïdjan et la Turquie sont fermées depuis les années 90.

D’un autre côté, les relations avec la Géorgie tendent à être problématiques en raison de ses liens avec Ankara.

Lundi 25, alors que les Karabakhis fuyaient par dizaines de milliers, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est rendu pour la première fois dans l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan.

Frontalier avec la Turquie, le Nakhitchevan constituerait une partie stratégique du corridor controversé.

Le sort du Haut-Karabakh aura sûrement des répercussions sur toute la région et au-delà. « Si l’Artsakh tombe, l’Arménie tombera également », a déclaré à IPS, Davit Baboyan, ancien ministre des Affaires étrangères de l’enclave, il y a plusieurs mois.

Baboyan qualifie la situation actuelle de « pire moment de l’histoire arménienne depuis le génocide ». Plus d’un million et demi d’Arméniens ont été exterminés lors du génocide arménien, les fameuses purges anatoliennes survenues dans les premières décennies du XXe siècle.

Le 9 août, un ancien procureur de la Cour pénale internationale, Luís Moreno Ocampo, a mis en garde contre « le menace d’un nouveau génocide contre le peuple arménien.

Alors que le monde assiste à l’exode des Karabkhis des terres qu’ils habitent depuis des milliers d’années, ces images pourraient se répéter en Arménie à court terme.

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service