Après le Haut-Karabagh, l’Azerbaïdjan envisage une bande stratégique de l’Arménie

Une statue soviétique se dresse devant un bâtiment en ruine dans la gare abandonnée de Meghri, en Arménie. La station n'a plus fonctionné depuis l'effondrement de l'Union soviétique. (Anush Babajanyan/VII)

MEGHRI, Arménie — À l’extérieur de l’ancienne gare de Meghri, dans le sud de l’Arménie, une locomotive rouillée, arborant un emblème de l’Union soviétique en voie de disparition, repose sur les voies, comme s’il attendait toujours les passagers qui ne sont plus venus depuis longtemps. La cour envahie par la végétation et les salles d’attente délabrées de la gare étaient autrefois remplies d’Arméniens, d’Azerbaïdjanais et de visiteurs venus de toute l’Union soviétique, voyageant entre Bakou et Erevan, ou entre Moscou et Téhéran. Une modeste cafétéria vendait du thé et des collations, et en été, les vendeurs de fruits sur la plate-forme vendaient des kakis et des grenades, cultivés localement dans les vergers qui bordent la vallée.

Meghri se trouve à un carrefour stratégique auquel les puissances régionales, notamment l’Azerbaïdjan, l’Iran, la Turquie et la Russie, se disputent l’accès – ce qui fait craindre qu’elle ne soit bientôt au centre d’une nouvelle guerre.

Située juste au nord de la rivière Aras et de la frontière iranienne, Meghri est flanquée de chaque côté par le territoire azerbaïdjanais. À l’est se trouve l’Azerbaïdjan proprement dit, dont la frontière avec l’Arménie est fermée depuis 1991. À environ six milles à l’ouest se trouve le Nakhitchevan, une enclave azerbaïdjanaise enclavée que Bakou rêve depuis longtemps de relier à son continent. Une partie du Nakhitchevan borde la Turquie.

L’Azerbaïdjan appelle Meghri, et le reste de la province arménienne de Syunik, le corridor de Zangezur. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et d’autres responsables ont décrit l’ouverture de ce couloir constitue un objectif majeur – un objectif désormais directement mis en avant après la reconquête par Bakou du territoire longtemps contesté du Haut-Karabakh.

Le corridor de Zangezur est un maillon rompu dans un secteur plus long et potentiellement très lucratif. route est-ouest appelée le « couloir du milieu »» qui relierait la Chine et les pays d’Asie centrale à la Turquie via l’Azerbaïdjan.



Erevan s’est engagé à ouvrir des voies de transport vers Bakou dans le cadre d’un cessez-le-feu de 2020 après une brève guerre au Haut-Karabakh. Mais depuis lors, les responsables arméniens ont hésité, affirmant qu’un tel arrangement équivaudrait en réalité à une occupation du territoire arménien.

Trahi par Moscou, qui n’a pas réussi à empêcher l’Azerbaïdjan de Dans le cadre de l’opération militaire au Haut-Karabakh, l’Arménie veut désormais contrôler totalement la route. Et il ne veut plus que les forces de sécurité de Moscou, qui gardent les frontières de Meghri depuis les années 1970, soient impliquées.

L’Azerbaïdjan, quant à lui, fait pression sur Erevan pour obtenir un accès sans entrave au corridor, dans le but de rouvrir l’ancienne voie ferrée soviétique reliant Bakou à Nakhitchevan, ainsi qu’une autoroute pour les voitures. Elle a déjà commencé à construire des infrastructures en vue du tracé.

La Russie n’a pas réussi à maintenir la paix au Haut-Karabakh et s’est éloignée de l’Arménie

Aliyev a indiqué que Bakou utiliserait la force pour s’emparer du couloir si l’accord de 2020 n’était pas respecté. « Nous mettrons en œuvre le corridor de Zangezour, que l’Arménie le veuille ou non », a-t-il déclaré. en 2021.

« Je pense que la menace d’une flambée de violence est très réelle », a déclaré Stefan Meister, expert du Caucase du Sud au Conseil allemand des relations étrangères. « Les Azerbaïdjanais ont une approche maximaliste. … S’ils peuvent le prendre, ils le feront.

Thomas de Waal, chercheur principal à Carnegie Europe spécialisé dans la région, a déclaré qu’il existe « deux visions concurrentes pour la même route est-ouest », avec l’Arménie soutenue par l’Occident et l’Azerbaïdjan, la Russie et la Turquie alignés ensemble.

« Il est plus probable que Bakou et Moscou utiliseront conjointement tous leurs points de pression sur le gouvernement arménien pour le contraindre à accepter leur plan », a déclaré de Waal. « Cela s’annonce donc comme un véritable concours. »

La Turquie et la Russie, qui bénéficieraient du développement des liaisons de transport traversant le territoire arménien, ont soutenu les projets d’Aliyev. La Russie, en particulier, souhaite que cette route vers le sud puisse contourner les sanctions occidentales. Moscou utilise l’Azerbaïdjan pour continuer à vendre du pétrole malgré les interdictions d’importation et un régime de plafonnement des prix coordonné par le Groupe des Sept.

Mais l’Iran, puissant allié de l’Arménie et son seul voisin ami, s’est fermement opposé au projet, opposé à toute modification de sa frontière avec l’Arménie. Le plan proposé entraverait, voire déconnecterait, le libre-échange et le trafic entre les deux pays. Cela pourrait également réduire les bénéfices tirés des contrats gaziers de l’Iran avec la Turquie et l’Azerbaïdjan.

L’offensive éclair de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh le mois dernier, qui a poussé plus de 100 000 résidents de souche arménienne de la région à fuir, a fait craindre que Bakou — qui a intensifié sa rhétorique belliciste — pourrait recourir à la force pour obtenir gain de cause dans le différend sur le corridor de transit.

C’est la guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie qui a provoqué la fermeture de la station Meghri.

À son apogée à l’époque soviétique, la station comptait 70 employés. Les résidents arméniens et azerbaïdjanais vivaient côte à côte. Une année, même un adjoint au maire de Meghri était azerbaïdjanais.

Mais en 1992, alors que l’Arménie et l’Azerbaïdjan étaient en guerre pour le Haut-Karabakh, les attaques de vengeance se sont intensifiées. Un groupe d’Azerbaïdjanais a détourné le train reliant Erevan à Kapan alors qu’il traversait le Nakhitchevan et a pris en otage 12 wagons remplis de passagers pour la plupart arméniens pendant une semaine.

Alors que les négociations officielles étaient au point mort, un groupe d’hommes de Meghri a pris les choses en main. En gravissant les sentiers de haute montagne jusqu’à une station radar, ils ont soudoyé un garde-frontière russe pour qu’il les laisse entrer dans le Nakhitchevan. Puis, déguisés en Russes, ils ont kidnappé un homme local – un parent d’un responsable azerbaïdjanais – qui était échangé contre le 14 passagers-otages restants. Bakou et Erevan ont ensuite signé un accord pour sauvegarder le transport de passagers.

L’année suivante, cependant, une rumeur s’est répandue selon laquelle des Azerbaïdjanais auraient enlevé un bus rempli de passagers arméniens plus au nord. Une foule de lynchages composée d’habitants arméniens en colère s’est rassemblée à la gare de Meghri. Pensant que Bakou avait violé l’accord, Arman Davtyan, directeur adjoint de la gare, a arrêté le train.

« J’ai donné l’ordre à l’officier de service d’arrêter le train qui arrivait », a déclaré Davtyan dans une récente interview, un sourire aux coins des lèvres, « et en faisant cela, j’ai failli risquer une crise internationale ».

Après deux jours de pourparlers pour garantir que les habitants ne tendraient pas une embuscade aux passagers, le train a quitté la gare – l’un des derniers à quitter Meghri. La gare ferma quelques mois plus tard, en 1993, ainsi que toute la ligne Bakou-Nakhitchevan.

Mais malgré la sombre histoire du chemin de fer, Davtyan – qui a travaillé à la gare pendant 25 ans – souhaite la voir rouvrir.

« Mon opinion honnête en tant qu’employé des chemins de fer est que c’est plus dans l’intérêt de l’Arménie que dans celui de l’Azerbaïdjan », a-t-il déclaré. « Ce serait très important pour notre économie. »

Le maire de Meghri, Bagrat Zakaryan, 40 ans, a déclaré que le gouvernement local serait disposé à rouvrir l’ancienne voie ferrée.

« Nous comprenons la nécessité de faire cela, et c’est bénéfique pour nous aussi », a déclaré Zakaryan dans une interview. « Nous ne pouvons pas nous opposer au monde entier. Si nous ne faisons pas de compromis, les gens se détourneront de nous. » Néanmoins, a-t-il ajouté, l’Arménie a besoin de certaines garanties. « Sinon, dit-il, Bakou en prendra de plus en plus, petit à petit. »

Mais, dit-il, une autoroute partagée est risquée.

« Il est impossible pour les gens de partager la même route que ceux qui ont tué leurs enfants ou leurs proches », a-t-il déclaré. « Et si les gens voulaient se venger ? C’est une question de sécurité.

En effet, de nombreux habitants de Meghri sont sceptiques quant à tout projet de réouverture des transports.

« Je ne veux plus que ce chemin de fer revienne. Nous vivons en paix ici sans cela. Je ne fais pas confiance aux Azerbaïdjanais », a déclaré Silva Hovakian, 63 ans, retraité.

Marat Khachatryan, 70 ans, vendeur de légumes, se souvient bien de l’ancienne ligne de train.

Il lui faudrait 12 heures pour se rendre de son Kapan natal à Erevan. À cette époque, le train traversait le Nakhitchevan et, selon Khachatryan, les Azerbaïdjanais jetaient parfois des pierres aux fenêtres.

« Une fois, j’étais assis dans la voiture et une pierre a brisé la vitre et est passée juste devant moi, c’était terrifiant », a-t-il déclaré. « Après ça, je me suis toujours assis loin des fenêtres. » Il a ajouté : « Même s’il n’y avait pas de guerre à l’époque, et qu’il s’agissait de règles et d’une société communistes ; il y avait encore beaucoup de haine.

« Je ne veux pas de la ligne de train », a déclaré Khachatryan. « Nous n’en avons pas besoin. Les Azerbaïdjanais pourraient s’arrêter à Meghri et faire ce qu’ils veulent.»

Bakou insiste sur le fait que ces craintes sont infondées. Elin Suleymanov, ambassadeur de Bakou en Grande-Bretagne, a déclaré que ceux qui craignaient une action militaire azerbaïdjanaise vivaient dans « un monde onirique paranoïaque » et que l’Azerbaïdjan n’avait aucun objectif militaire sur le territoire arménien.

Pendant ce temps, Davtyan, l’ancien directeur adjoint de la station, a déclaré que le transit ne devrait pas être bloqué par la politique.

« Oui, vous pouvez tout attendre des Azerbaïdjanais », a déclaré Davtyan. «Mais il y a des nations qui sont ennemies depuis des siècles et qui disposent encore de liaisons de transport. Nous avons des frontières reconnues – nous devons croire au droit et à l’ordre international.