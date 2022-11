Après le grand rallye du marché de cette semaine, voici une mise à jour rapide sur les 32 actions de notre portefeuille

À la suite d’un rallye historique du marché boursier jeudi, le meilleur gain en une seule session en plus de deux ans, nous voulions fournir aux membres une mise à jour rapide de nos réflexions actuelles sur les 32 actions détenues dans Jim Cramer’s Charitable Trust, que nous utiliser comme portefeuille de notre club. Apple (AAPL) : Possédez-le, ne l’échangez pas ; même si nous pensons qu’il est trop élevé en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement en Chine. Advanced Micro Devices (AMD) : Nous avons réduit beaucoup d’AMD, mais nous n’avons pas l’intention de réduire davantage car nous sommes de plus en plus convaincus que la surabondance d’inventaire de PC est presque terminée. Amazon (AMZN): Wall Street est à la recherche d’une technologie de méga plafond pour régner sur les coûts, donc si les rapports sur la réduction des coûts ici sont corrects, cela pourrait faire un grand pas en avant. Bausch Health Companies (BHC): Le bilan s’améliore mais les actions de Bausch + Lomb (BLCO), qui sont devenues publiques en mai, ne se portent pas bien. Bausch Health détient environ 90 % de BLCO. Nous ne l’achèterions pas tant que nous n’aurons pas plus d’informations sur ses plans de défense des brevets et de retombées. Costco (COST): Nous l’aimons parce que c’est l’endroit où les gens font leurs achats pendant les périodes de stress économique et le grossiste fait baisser les prix. Salesforce (CRM) : Nous avons abaissé l’action à une note de 2 jeudi en raison de préoccupations concernant les fluctuations des taux de change (FX) et les cycles de vente allongés. Cisco Systems (CSCO) : Il fera son rapport la semaine prochaine et nous pensons qu’il devrait réaliser un trimestre décent en convertissant son carnet de commandes en revenus. Coterra Energy (CTRA): Il a un rendement de dividende énorme avec de grandes propriétés de gaz naturel et du Permien. Danaher (DHR): Chaque fois que vous pouvez acheter DHR à moins de 280 $ par action (c’était le dernier au-dessus le 5 octobre), nous pensons que c’est une excellente opportunité. Ils font des choses incroyables partout dans le monde et ils séparent leur division à la croissance la plus lente. Disney (DIS) : Ce fut un trimestre catastrophique, mais la franchise survivra. Ils doivent trouver un moyen de rendre les pertes d’exploitation directes au consommateur (DTC) plus conformes à la réalité actuelle de l’économie. DTC inclut le streaming Devon Energy (DVN): Nous voulons rester longtemps et s’il tombait à 65 $ par action, nous achèterions plus. DVN était au-dessus de 70 $ vendredi. Estee Lauder (EL) : Ce géant de la beauté est l’un des meilleurs moyens de jouer une Chine rouverte, c’est pourquoi nous vous recommandons d’anticiper longtemps le moment où cela se produira réellement. Ford (F) : Les prix des voitures neuves restent élevés en raison de l’indice des prix à la consommation, qui était plus frais en octobre, mais qui affichait toujours une inflation persistante. S’ils peuvent produire et livrer plus de voitures, ils feront mieux. Alphabet (GOOGL): Nous pensons que la direction obtiendra la religion avec des licenciements et des réductions de coûts – et si cela se produit, cela obtiendrait le même type de réaction positive des stocks que Meta Platforms vient d’avoir. Halliburton (HAL): Il y a eu un énorme mouvement mais nous pensons toujours qu’il va plus haut parce que la région a été sous-investie pendant les sept années. Honeywell (HON): le titre peut encore monter grâce à la vigueur des investissements dans l’aérospatiale et l’énergie. Humana (HUM): En baisse vendredi sur la rotation sectorielle. S’il revient à ses sommets, nous chercherons à réduire car nous avons raté l’occasion auparavant. Johnson & Johnson (JNJ): C’est l’une de nos actions préférées pour sa rupture, et nous pensons que les périodes où elle est en disgrâce (comme vendredi) sont des opportunités. Eli Lilly (LLY): En baisse vendredi sur la rotation sectorielle comme tous les soins de santé, mais elle peut augmenter grâce à Mounjaro – le nouveau médicament contre le diabète de type 2 de la société, qui devrait également être approuvé prochainement pour lutter contre l’obésité. Linde (LIN) : Nous pensons qu’il devrait être en mesure de revenir à ses anciens sommets, car il affiche régulièrement une croissance du bénéfice par action (EPS) de 10 %. Meta Platforms (META) : Nous pensons qu’il est sous-évalué – si et seulement si – la direction suit ce dont elle parle en termes d’alignement des dépenses sur la croissance des revenus. Morgan Stanley (MS) : Nous avons réduit notre position vendredi et l’avons abaissée à une note de 2. Microsoft (MSFT) : Nous l’avons rétrogradé jeudi à une note de 2. Nvidia (NVDA): Il rapporte la semaine prochaine. Nous avons redimensionné notre position en sachant à quel point elle est volatile, mais nous pouvons voir le cas où de mauvaises nouvelles sont dans le titre. Procter & Gamble (PG): Idéal ici pour sa défensive, et nous voyons 2023 comme une année où les vents contraires – frais de transport, dollar fort – se transforment en vents arrière. Pioneer Natural Resources (PXD): Il est incroyablement bien géré avec un gros rendement de dividende annuel. Nous nous attendons à ce que le pétrole aille plus haut car la réserve stratégique de pétrole n’est plus épuisée. Qualcomm (QCOM) : Nous pensons avoir allégé tout le Qualcomm (QCOM) dont nous avions besoin. Starbucks (SBUX): Il vient d’avoir un énorme mouvement, et nous pensons toujours qu’il peut revenir aux 100 dollars si la Chine s’ouvre vraiment. L’action s’est échangée autour de 97 dollars par action vendredi. Constellation Brands (STZ) : Nous avons renforcé notre position vendredi. TJX Companies (TJX): Un autre avec un mouvement massif ces derniers temps, mais il rapporte la semaine prochaine et a tendance à baisser sur les bénéfices. Wells Fargo (WFC) : Nous sommes tentés d’en retirer quelques-uns maintenant que les actions sont redevenues stables sur l’année. Wynn Resorts (WYNN): C’est un jeu formidable sur la réouverture de la Chine et de Macao, ce à quoi nous nous attendons finalement et c’est pourquoi nous avons tenu le coup. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. 