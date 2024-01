Après le gel qui s’est emparé d’une grande partie des États-Unis, un répit chaleureux nous attend

Certaines villes pourraient connaître des variations de température de plus de 50 degrés. À Little Rock, Ark., qui a chuté à 1 degré mercredi, les températures devraient atteindre les années 50 mardi et les années 60 jeudi, selon le National Weather Service. Les villes du nord-est, dont New York et Washington, devraient connaître des températures maximales d’environ 10 à 15 degrés au-dessus de la normale, selon le service météorologique.

Avec ce temps plus chaud, de nombreux espaces extérieurs se préparaient à accueillir davantage de visiteurs, qui pourraient être fatigués de se blottir à l’intérieur pour rester à l’abri du froid. Jim Breheny, directeur du zoo du Bronx, a déclaré que davantage de visiteurs étaient attendus plus tard cette semaine lorsque les températures augmenteront.

“Avec la température sur le point de passer de glaciale à un peu plus chaude, il est probable que de plus en plus de New-Yorkais aient la fièvre des cabanes et qu’un plus grand nombre veuille venir dans nos parcs”, a-t-il déclaré.

La source du temps glacial de la semaine dernière était une grande masse d’air arctique qui s’étendait du nord-est au sud, a déclaré Michael Musher, météorologue au National Weather Service.

“C’était la première véritable masse d’air arctique de la saison hivernale”, a-t-il déclaré.

Le temps extrêmement froid a causé la mort d’au moins 72 personnes, victimes de causes liées aux conditions météorologiques, telles que l’hypothermie. La vague de froid a également battu au moins 15 records de basses températures à travers le pays, selon le service météorologique.