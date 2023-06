Après le discours de Poutine sur l’accord avec les mercenaires, la Russie affronte les divisions

RIGA, Lettonie – Alors que le président russe Vladimir Poutine vantait «l’unité et le patriotisme» de la nation et tentait de projeter une armée consolidée derrière lui après une mutinerie ratée des mercenaires de Wagner, les Russes ont continué mardi à être confrontés à des questions discordantes sur les divisions dans les forces de sécurité et comment le président a laissé le pays atteindre un risque de guerre civile.